Số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết ở trẻ em tại TP.HCM tăng mạnh, nguy cơ dịch chồng dịch

Tình hình dịch bệnh tay chân miệng đang có diễn biến phức tạp. Số ca mắc bắt đầu tăng từ tuần thứ 8 và tăng mạnh trở lại trong tuần 20 (từ ngày 12 đến 18-5). Cụ thể, trong tuần 20, thành phố ghi nhận 916 ca bệnh tay chân miệng, tăng 40% so với mức trung bình 4 tuần trước đó (654 ca). Trong đó, số ca phải nhập viện (ca nội trú) tăng 26%.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), cho biết từ đầu năm đến nay, TP HCM ghi nhận hơn 6.700 ca mắc tay chân miệng, tăng gần 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính từ đầu năm đến nay, TP HCM đã ghi nhận tổng cộng 6.711 ca tay chân miệng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2024 (4.510 ca). Trong đó, có 967 ca phải điều trị nội trú – tăng 15% so với năm ngoái (842 ca). May mắn là chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Đáng chú ý, 8/22 quận, huyện của thành phố có số ca bệnh tăng cao so với mức trung bình 4 tuần trước. Các địa phương gồm: quận 1, 5, 7, 12, Bình Tân, Tân Bình, huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức.