Giới thiệu cách trị mụn cóc dưới lòng bàn chân nhanh và hiệu quả nhất hiện nay

Mụn cóc ở lòng bàn chân xuất hiện ở nhiều lứa tuổi và đối tượng khác nhau, nhưng cách điều trị chúng thì hầu như đều chỉ tuân theo một lộ trình duy nhất. Cùng tham khảo và áp dụng để loại bỏ chúng tận gốc nhé.

Hãy xem xét loại sự phát triển của mụn cóc dưới chân bạn, vốn do virut HPV gây ra, là nặng hay nhẹ, nhân mụn bé hay đã lan rộng rồi. Bởi virut HPV thâm nhập vào cơ thể thông qua các vết xước trên da, có thể tận sáu tháng sau mới phát triển gây ra mụn cóc với các dấu hiệu rõ rệt. Và chúng ta thì ai cũng hiểu rằng, mụn cóc càng nhỏ thì càng dễ điều trị hơn, nếu đã nhận thấy vết mụn cóc trên chân còn bé thì hãy theo dõi thêm trong 1, 2 tuần tiếp theo xem chúng có dấu hiệu tự khỏi hay không, xuất hiện các vết bong chân mụn thì tốt, còn nếu đã là mụn to và chúng tiếp tục phát triển, lan rộng gây đau đớn thì chúng ta sẽ tiến hành các biện pháp điều trị mụn cóc ở lòng bàn chân sẽ được giới thiệu ở dưới đây.

2. Các cách trị mụn cóc dưới lòng bàn chân tại nhà đơn giản

Mua thuốc trị mụn cóc chứa thành phần axit salicylic thoa mỗi tối trước khi đi ngủ

Trước khi thoa thì các bạn lưu ý là hãy dùng dũa móng tay hoặc đá tắm để loại bỏ bớt lớp da chết bên ngoài của mụn cóc dưới lòng bàn chân, khi nào đến lớp da mềm, nhạy cảm ở bên trong mụn thì dừng lại. Ngâm chân trong nước ấm từ 10-20 phút để làm mềm da, tăng cường hiệu quả điều trị, lau khô chân bằng khăn mềm rồi thoa thuốc, có thể dùng bông băng quấn lại để tránh thuốc dính vào chăn gối. Áp dụng cách trị mụn cóc dưới lòng bàn chân này, chỉ sau 1-2 tuần, virut HPV được loại bỏ hoàn toàn.

Lưu ý những ai có tiền sử các bệnh liên quan đến tổn thương thần kinh như huyết áp cao, tai biến mạch máu não đều không nên dùng axit salicylic.

Sử dụng băng dính/băng keo y tế để trị mụn cóc ở lòng bàn chân hiệu quả

Bạn có thể thử trị mụn cóc dưới chân bằng băng dính hoặc băng keo y tế, mặc dù hiện nay, chưa có sự lý giải chính xác và đầy đủ về phương pháp điều trị mụn cơm dưới lòng bàn chân này, nhưng một số nghiên cứu khoa học cho thấy nó thực sự đã thành công ở nhiều người, và vì nó khá đơn giản, dễ làm lại cực kỳ tiết kiệm nên cũng rất đáng để các bạn thử một lần xem sao.

Các bạn mua băng dính hoặc băng keo y tế tại các cửa hàng thuốc, băng một diện tích đủ lớn để che phủ toàn bộ mụn cơm, và giữ chặt, cố định nó trên chân, để trong 6 ngày liên tục, nếu bị băng keo y tế bị ướt lại thay bằng miếng khác, cốt yếu giữ bao phủ liên tục bên ngoài vết mụn cơm trong suốt thời gian này. Đến ngày thứ 7 thì tháo băng, rửa sạch và ngâm chân trong nước ấm để làm mềm da, dùng dũa, dao lam, hay đá mài cạo bớt lớp da chết phía trên mụn. Sau đó, lặp lại quy trình trên cho đến khi khỏi hoàn toàn. Với những người áp dụng thành công, chỉ sau 2-4 tuần là các bạn đã khỏi hoàn toàn tự nhiên mà không gây đau đớn gì cả. Nếu bạn không may không có tác dụng, không sao, chúng ta sẽ tiếp tục thử cách khác.

Lưu ý với những ai bị bệnh tiểu đường và mắc các bệnh tổn thương thần kinh thì không áp dụng cách này dễ gây ra kích ứng da.

Ngâm chân nước ấm hàng ngày

Virut HPV rất sợ nhiệt độ cao, nên các bạn tiến hành ngâm chân hàng ngày, mỗi lần từ 30-45 phút, với nhiệt độ khoảng 45-50oC cũng là một cách trị mụn cóc ở lòng bàn chân đơn giản.

Dùng tỏi để trị mụn cóc ở lòng bàn chân nhanh chóng

Tỏi có đặc tính kháng virut nên các bạn chỉ cần giã nát nát tỏi, đắp lên mụn cóc, băng cố định lại để qua đêm là được, chỉ sau 1-3 tuần, bạn sẽ thoát khỏi, trị nhanh mụn cóc dưới lòng bàn chân hiệu quả.

Nếu sau các biện pháp trị mụn cóc dưới lòng bàn chân tại nhà không có tác dụng nhiều chúng ta sẽ áp dụng các biện pháp mạnh hơn.

3. Áp dụng các phương pháp trị mụn cóc dưới lòng bàn chân theo y học hiện đại

Điều trị mụn cóc dưới lòng bàn chân bằng cách đốt mụn với khí nitơ lỏng

Các bác sĩ sẽ áp khí nitơ hóa lỏng trực tiếp vào vết mụn, phá hủy mụn cơm bằng cách đóng băng chúng. Trung bình sẽ tiến hành từ 4-5 lần, mỗi lần cách nhau 2 tuần để điều trị dứt điểm mụn cơm ở dưới chân. Tuy nhiên cách này có thể gây ra đau đớn và khó khăn trong đi lại do đó không nên áp dụng với trẻ nhỏ, còn với thanh thiếu niên và người lớn thì không ảnh hưởng nhiều.

Tiến hành phẫu thuật trị mụn cóc dưới lòng bàn chân đơn giản