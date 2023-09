Giải đáp: Virus corona nguy hiểm như thế nào?

Hiện tại, theo tin tức được cập nhật mỗi ngày thì số người bị nghi nhiễm, đã nhiễm và tử vong do đại dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 ngày càng tăng. Quá trình lây lan cũng như triệu chứng của dịch bệnh ngày càng khó kiểm soát hơn. WHO cũng đã phát cảnh báo Covid-19 là tình trạng y tế khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Vậy virus corona nguy hiểm như thế nào và làm sao để phòng chống lây nhiễm? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn chủng virus corona cũng như những nguy hiểm mà virus này gây ra đối với con người.

Đối với đại dịch SARS, cứ 100 người nhiễm bệnh thì sẽ có 10 người tử vong. Đợt bùng phát đại dịch MERS năm 2012 có tỷ lệ tử vong khoảng 35%. Có thể thấy, SAR-CoV, MERS-CoV, 2019 - nCoV là những chủng virus corona thật sự nguy hiểm đối với con người. Virus corona khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây ra hội chứng viêm đường hô hấp cấp, dẫn đến suy hô hấp và thậm chí là tử vong.

Virus corona khi xâm nhập vào cơ thể con người sẽ gây ra hội chứng viêm đường hô hấp cấp - Ảnh minh họa: Internet

Trong số 16 người đầu tiên bị viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra tại Việt Nam thì hầu hết các bệnh nhân có các triệu chứng ban đầu tương tự như cảm cúm. Tuy nhiên, có một số bệnh nhân lại không xuất hiện triệu chứng hoặc có các triệu chứng rất nhẹ.

Hiện tại, đại dịch viêm phổi cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) đã khiến số người bị nhiễm bệnh và tử vong tại Ý tăng kỷ lục. Ca tử vong đầu tiên do dịch bệnh Covid-19 đã được ghi nhận vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại Vũ Hán. Ca tử vong ngoài Trung Quốc đầu tiên là tại Philippines và ca tử vong đầu tiên ngoài châu Á là tại Pháp. Covid-19 hiện đang lây lan khắp châu Âu tạo ra 6 vùng dịch lớn tại các quốc gia thuộc khu vực này. Tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2020, số người tử vong trên toàn cầu do đại dịch Covid-19 đã vượt qua con số 10.000 người.

Số người tử vong trên toàn cầu do đại dịch Covid-19 đã vượt qua con số 10.000 người - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian ủ bệnh của virus corona

Các chuyên gia quốc tế cho rằng, trung bình mỗi người bị nhiễm virus corona chủng mới sẽ có thể lây nhiễm cho 3 - 4 người khác. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cảnh báo rằng tỷ lệ lây nhiễm có thể cao hơn, do còn có nhiều ca lây nhiễm từ người sang người chưa được phát hiện hoặc bị sót.

Nguy hiểm nhất là các trường hợp nhiễm bệnh nhưng lại không có triệu chứng. Trong khi đó, các chuyên gia Trung Quốc và quốc tế đã công bố kết quả nghiên cứu với thời gian ủ bệnh đối chọi nhau như 2 ngày; 7 ngày; 10 ngày; 14 ngày; 24 ngày và thậm chí là hơn 30 ngày…

Theo các chuyên gia, người bị nhiễm virus corona chủng mới sẽ lây nhiễm cho 3-4 người khác - Ảnh minh họa: Internet

Virus corona lây truyền như thế nào?

Virus corona có thể lây truyền qua những giọt nước bọt nhỏ li ti từ một người đã bị nhiễm bệnh thở ra, hắt hơi, ho hoặc có thể lây lan qua các bề mặt tiếp xúc có dính virus như bàn ghế, nắm cửa...

Các chuyên gia y tế cho biết, virus corona dễ lây truyền hơn virus SARS. Thời gian ủ bệnh của virus corona lên tới 14 ngày và trước khi người bị nhiễm bệnh xuất hiện triệu chứng thì họ đã có thể lây virus cho những người khác.

Virus corona có thể lây truyền qua những giọt nước bọt nhỏ li ti - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, có thể thấy mặc dù WHO đã phát cảnh báo về sự khẩn cấp của dịch bệnh Covid-19, nhiều quốc gia đã ngưng hoạt động hay hạn chế các chuyến bay đi và đến Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Có rất nhiều người nhiễm bệnh Covid-19 nhưng lại không có triệu chứng và vẫn đang đi du lịch, do đó việc lây lan dịch bệnh là hoàn toàn có khả năng.

Vì vậy, tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo mọi người nên thường xuyên rửa tay, che mũi và miệng khi hắt hơi hoặc ho. Bên cạnh đó, cần tránh tiếp xúc gần với những người bị nhiễm bệnh và nên hạn chế đến những nơi đông người.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên, sẽ giúp bạn biết được virus corona nguy hiểm như thế nào cũng như thấy được những thiệt hại và ảnh hưởng mà đại dịch Covid-19 gây nên trong thời điểm hiện tại. Để đảm bảo sức khỏe và phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh, bạn nên hạn chế đến những nơi đông người và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.