Ghế massage Oreni OR-170 massage chuẩn spa tại nhà

Sức khỏe 13/01/2022 16:08

Tìm hiểu xem ghế massage Oreni OR-170 có gì đặc biệt và được nhiều người tin dùng như vậy.

Ghế massage là một trong những sản phẩm chăm sóc sức khỏe rất phổ biến trên thị trường. Bên cạnh đó, ghế massage Oreni OR-170 đang là cái tên rất hot trên thị trường và được nhiều người ưu tiên lựa chọn. Vậy hãy cùng chúng tôi đi  tìm hiểu xem ghế massage Oreni OR-170 có gì đặc biệt và được nhiều người tin dùng như vậy.

1. Ghế massage Oreni là sản phẩm của nước nào?

Ghế massage Oreni được biết đến là một thương hiệu uy tín, chất lượng cũng như nổi tiếng trên thị trường nhiều nước có nguồn gốc từ Nhật Bản. Oreni Việt Nam là thương hiệu chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cũng như kinh doanh những thiết bị chăm sóc sức khỏe và dụng cụ thể theo. Ngoài ghế massage, thì Oreni cũng sản xuất và kinh doanh rất nhiều sản phẩm khác như xe đạp thể dục và máy chạy bộ cùng nhiều thiết bị thể thao chuyên biệt khác.

Hiện nay những sản phẩm của Oreni không chỉ được tin dùng tại Nhật Bản, Trung Quốc…  mà còn được ưa chuộng rất nhiều tại rất nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, ghế massage Oreni là sản phẩm được rất nhiều người yêu thích và bày bán tại Việt Nam bởi công nghệ hiện đại, mẫu mã sang trọng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ghế massage Oreni OR-170 massage chuẩn spa tại nhà - Ảnh 1Ghế massage Oreni là sản phẩm phân phối độc quyền của công ty Oreni Việt Nam

2. Review ghế massage Oreni OR-170 có tốt không?

Ngay từ khi có mặt trên thị trường ghế massage Oreni OR-170 đã được người tiêu dùng ưu ái sử dụng và có nhiều đánh giá tích cực. Dưới đây là những thông tin cơ bản về ghế massage OR-170 và lý do tại sao nó lại được yêu thích đến vậy.

2.1. Thiết kế sang trọng, hiện đại

Với tông màu kem- nâu chủ đạo cùng lớp da PU mềm mịn có độ bền cao. Ghế massage OR-170 mang tới cho bạn một thiết bị chăm sóc sức khỏe trang nhã, hiện đại và tinh tế.

2.2. Massage chuyên nghiệp

Ghế masseg OR-170 được thiết kế theo 2 động cơ là massage thủ công và massage tự động:

  • Massage tự động: Relax, Queen, Swing, Master, Recover, Thai.
  • Massage thủ công: Kneading, Swedish, Tapping, Shiatsu, Clapping, Rolling.
Ghế massage Oreni OR-170 massage chuẩn spa tại nhà - Ảnh 2Hệ thống massage tự động chuyên nghiệp

2.3. Hệ thống túi khí trải khắp toàn thân

Ghế massage OR-170 được trang bị hệ thống 32 túi khí kép, trải đều khắp thân ghế tác động nhẹ nhàng êm cái lên toàn bộ cơ thể. Chế độ massage túi khí hỗ trợ tăng lưu thông máu khắp cơ thể, giúp cho việc giảm đau nhức cơ thể, tê mỏi tay chân và đặc biệt rất phù hợp với những người cao tuổi.

2.4. Hệ thống khung ray SL siêu việt

Hệ thống khung ray massage có chiều dài lên tới 132cm ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể, bám sát theo từng đường cong từ cổ-vai-gáy xuống tới lưng-hông. Giúp mở rộng vùng massage, mang lại hiệu quả tối ưu.

2.5. Massage không trọng lực Zero Gravity

Ở chế độ không trọng lực ghế massage tạo nên một góc 130 đến 135 độ giữa bụng và đùi qua đó làm giảm đáng kể trọng lực tác động lên cột sống và cơ thể. Đưa người sử dụng vào trạng thái lơ lửng, thư giãn tạo điều kiện cho hệ thống túi khí và con lăn massage được massage sâu hơn, hiệu quả hơn.

2.6. Massgae nhiệt hồng ngoại- giảm đau nhức xương khớp

Nhiệt hồng ngoại của ghế massage có tác động xuyên sâu dưới lớp da khoảng 3mm làm giãn nở mạch máu, kích thích quá trình trao đổi chất,làm tan các cục máu đông từ đó giúp giảm đau nhanh chóng, hỗ trợ trị liệu hiệu quả các vấn đề đau nhức xương khớp ở người cao tuổi.

3. Ghế massage OR-170 dùng có tốt không? Giá bao nhiêu?

Để biết chính xác ghế massage Oreni OR-170 có tốt không thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điểm nổi bật của sản phẩm này.

  • Sản phẩm được thiết kế đa dạng màu sắc, phù hợp với nhiều không gian sống
  • Về thiết kế, sản phẩm được yêu thích với đường nét thiết kế tỉ mỉ, chất liệu da PU êm ái chịu nhiệt và có độ bền với thời gian.
  • Sản phẩm nổi trội trong phân khúc giá tầm trung bởi tính năng tích hợp 2 chế massage tự động
  • Giá thành tương đối rẻ so với phân khúc tầm trung
  • Sản phẩm được bảo hành 5 năm, bảo trì trọn đời
  • Bảo hành da ghế 2 năm
  • Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại nhà

THÔNGTIN VỀ SẢN PHẨM

Giá sản phẩm: 39,800,000đ

Model: OR-170

Thương hiệu: ORENI

Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành: 5 năm

Tình trạng: Còn hàng

Ghế massage Oreni OR-170 massage chuẩn spa tại nhà - Ảnh 3

Kết luận

Oreni là thương hiệu Việt Nam được bảo hộ toàn cầu. Với vị thế kinh doanh và phân phối các sản phẩm thiết bị thể thao trong nhiều năm qua, từng sản phẩm của Oreni được tạo ra bằng tất cả tâm huyết, luôn mang chất lượng và công nghệ dẫn đầu. Đi kèm đó là chế độ bảo hành hậu mãi chuyên nghiệp NHẤT đến quý khách hàng!

ORENI - MỘT PHẦN TẤT YẾU CHO CUỘC SỐNG

Website: https://oreni.vn/

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