Chàng trai tăng 17kg chỉ sau một năm hẹn hò, chuyên gia cho biết nguyên nhân bất ngờ

Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế PLOS One (hay PLOS ONE, trước đây là PLoS ONE) cho thấy khả năng tăng cân sẽ tăng lên khi bạn bắt đầu hẹn hò. Nhóm nghiên cứu của giáo sư Stephanie Schoffe từ Khoa Y tế Công cộng thuộc Đại học Central Queensland (Úc), đã khảo sát 15.001 đàn ông và phụ nữ trưởng thành về thời gian hẹn hò, thói quen ăn uống và sự thay đổi cân nặng. Theo đó, các cặp đôi đang yêu nhau tăng cân trung bình 1,8 kg trong suốt một năm. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng những người này nặng hơn những người độc thân 5,8 kg.

Một cô gái phàn nàn: "Bạn trai tôi vốn gầy nhưng đã tăng 17kg chỉ sau một năm hẹn hò”. Giống với trường hợp này, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những cặp đôi xung quanh mình luôn than thở rằng họ " tăng cân khi hẹn hò".

Chính xác thì điều gì đã khiến những người đang yêu tăng cân? Dưới đây là một số yếu tố có thể khiến các cặp đôi càng yêu nhau thì càng dễ béo lên.

Khi hẹn hò, việc đi ăn cùng nhau thường là việc làm lý tưởng mà các cặp đôi lựa chọn. Đến những quán ăn ngon và những quán cà phê lãng mạn là những hoạt động hẹn hò phổ biến. Ngoài ra, vào những ngày kỷ niệm, các cặp đôi sẽ ăn uống ở một nơi đặc biệt với nhiều đồ ăn ngon miệng hơn.

Như vậy, khi ăn một bữa ăn đặc biệt, sẽ tiêu thụ nhiều calo hơn so với khi ăn một bữa ăn thông thường và nếu ăn các món tráng miệng như bánh ngọt, bánh mì sau bữa ăn có thể dẫn đến ăn quá nhiều và tăng cân.

Uống rượu bia sau bữa ăn

Uống rượu bía sau bữa ăn trong khi hẹn hò là một trong những yếu tố gây tăng cân. Một chai rượu soju có lượng calo cao là 408 Kcal và bia có lượng calo cao là 236 Kcal. Nếu ăn thêm đồ ăn nhẹ, sẽ hấp thụ lượng calo nhiều gấp 2 đến 3 lần. Rượu bia thường được uống sau bữa ăn, dẫn đến nạp vào cơ thể quá nhiều calo.

Ảnh minh họa: Internet

Yêu thì tăng cân cũng giống nhau

Yêu thì thói quen ăn uống cũng giống nhau. Theo kết quả của một thí nghiệm nghiên cứu các đặc điểm hành vi của bệnh béo phì, người ta thấy rằng một người càng có nhiều mối quan hệ xã hội thì nguy cơ bệnh béo phì càng cao. Điều này cũng đúng trong các mối quan hệ hẹn hò yêu đương.

Hẹn hò cũng khiến một người thay đổi thói quen ăn uống. Nếu yêu một người ăn khỏe, bạn cũng có xu hướng ăn nhiều giống đối phương và bắt đầu tăng cân. Trong trường hợp này, nếu đối phương tăng cân thì khả năng bạn tăng cân cũng tăng 37%.

Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để giữ được vóc dáng thon gọn và khỏe mạnh?

Nếu tăng cân quá nhiều, sức khỏe và ngoại hình của bạn sẽ bị ảnh hưởng, điều này cũng có thể tác động đến mối quan hệ tình cảm hiện tại của bạn. Để duy trì mối quan hệ hạnh phúc, hãy học cách bảo vệ cơ thể khỏe mạnh.

Dĩ nhiên, ăn uống khi hẹn hò cũng tốt nhưng lời khuyên của các nhà nghiên cứu là hãy giữ cân nặng vừa phải để phòng ngừa thừa cân, béo phì. Bởi thừa cân có thể cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Hẹn hò tập trung vào hoạt động

Nếu việc hẹn hò trước đây chỉ tập trung vào việc "ăn uống" thì bây giờ bạn nên tập trung vào các "hoạt động" vận động cơ thể. Bắt đầu bằng việc đi dạo hay cùng nhau đi xe đạp. Thật tốt khi cùng nhau chơi thể thao, bao gồm từ các môn thể thao ngoài trời như cầu lông và chạy bộ đến các môn thể thao trong nhà như yoga đôi và bơi lội.

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế ăn bên ngoài

Càng ăn nhiều ở ngoài, lượng đường, muối và các chất phụ gia khác bạn tiêu thụ càng tăng lên một cách tự nhiên. Khi điều này xảy ra, số lượng calo tiêu thụ tăng lên và khả năng tăng cân cũng tăng lên. Vì vậy, sẽ khoa học hơn nếu giảm bớt việc đi ăn bên ngoài bằng cách lựa chọn thực đơn, cùng nhau đi mua sắm, nấu nướng.

Luôn luôn có những ngoại lệ, và quy luật này không áp dụng cho tất cả mọi người, trong tất cả các trường hợp.