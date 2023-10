Chàng trai tăng 17kg chỉ sau một năm hẹn hò, chuyên gia cho biết nguyên nhân bất ngờ

Một cô gái phàn nàn: "Bạn trai tôi vốn gầy nhưng đã tăng 17kg chỉ sau một năm hẹn hò”. Giống với trường hợp này, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những cặp đôi xung quanh mình luôn than thở rằng họ "tăng cân khi hẹn hò".

Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế PLOS One (hay PLOS ONE, trước đây là PLoS ONE) cho thấy khả năng tăng cân sẽ tăng lên khi bạn bắt đầu hẹn hò. Nhóm nghiên cứu của giáo sư Stephanie Schoffe từ Khoa Y tế Công cộng thuộc Đại học Central Queensland (Úc), đã khảo sát 15.001 đàn ông và phụ nữ trưởng thành về thời gian hẹn hò, thói quen ăn uống và sự thay đổi cân nặng. Theo đó, các cặp đôi đang yêu nhau tăng cân trung bình 1,8 kg trong suốt một năm. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng những người này nặng hơn những người độc thân 5,8 kg.