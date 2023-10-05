Chàng trai tăng 17kg chỉ sau một năm hẹn hò, chuyên gia cho biết nguyên nhân bất ngờ

Sức khỏe 05/10/2023 09:45

Có rất nhiều cặp đôi phàn nàn rằng ‘Tôi tăng cân khi hẹn hò’. Vậy điều gì đã khiến những người đang yêu tăng cân?

Một cô gái phàn nàn: "Bạn trai tôi vốn gầy nhưng đã tăng 17kg chỉ sau một năm hẹn hò”. Giống với trường hợp này, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những cặp đôi xung quanh mình luôn than thở rằng họ "tăng cân khi hẹn hò".

Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế PLOS One (hay PLOS ONE, trước đây là PLoS ONE) cho thấy khả năng tăng cân sẽ tăng lên khi bạn bắt đầu hẹn hò. Nhóm nghiên cứu của giáo sư Stephanie Schoffe từ Khoa Y tế Công cộng thuộc Đại học Central Queensland (Úc), đã khảo sát 15.001 đàn ông và phụ nữ trưởng thành về thời gian hẹn hò, thói quen ăn uống và sự thay đổi cân nặng. Theo đó, các cặp đôi đang yêu nhau tăng cân trung bình 1,8 kg trong suốt một năm. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng những người này nặng hơn những người độc thân 5,8 kg.           

Chính xác thì điều gì đã khiến những người đang yêu tăng cân? Dưới đây là một số yếu tố có thể khiến các cặp đôi càng yêu nhau thì càng dễ béo lên.   

Chàng trai tăng 17kg chỉ sau một năm hẹn hò, chuyên gia cho biết nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn uống

Khi hẹn hò, việc đi ăn cùng nhau thường là việc làm lý tưởng mà các cặp đôi lựa chọn. Đến những quán ăn ngon và những quán cà phê lãng mạn là những hoạt động hẹn hò phổ biến. Ngoài ra, vào những ngày kỷ niệm, các cặp đôi sẽ ăn uống ở một nơi đặc biệt với nhiều đồ ăn ngon miệng hơn. 

Như vậy, khi ăn một bữa ăn đặc biệt, sẽ tiêu thụ nhiều calo hơn so với khi ăn một bữa ăn thông thường và nếu ăn các món tráng miệng như bánh ngọt, bánh mì sau bữa ăn có thể dẫn đến ăn quá nhiều và tăng cân.

Uống rượu bia sau bữa ăn

Uống rượu bía sau bữa ăn trong khi hẹn hò là một trong những yếu tố gây tăng cân. Một chai rượu soju có lượng calo cao là 408 Kcal và bia có lượng calo cao là 236 Kcal. Nếu ăn thêm đồ ăn nhẹ, sẽ hấp thụ lượng calo nhiều gấp 2 đến 3 lần. Rượu bia thường được uống sau bữa ăn, dẫn đến nạp vào cơ thể quá nhiều calo.

Chàng trai tăng 17kg chỉ sau một năm hẹn hò, chuyên gia cho biết nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Yêu thì tăng cân cũng giống nhau 

Yêu thì thói quen ăn uống cũng giống nhau. Theo kết quả của một thí nghiệm nghiên cứu các đặc điểm hành vi của bệnh béo phì, người ta thấy rằng một người càng có nhiều mối quan hệ xã hội thì nguy cơ bệnh béo phì càng cao. Điều này cũng đúng trong các mối quan hệ hẹn hò yêu đương.    

Hẹn hò cũng khiến một người thay đổi thói quen ăn uống. Nếu yêu một người ăn khỏe, bạn cũng có xu hướng ăn nhiều giống đối phương và bắt đầu tăng cân. Trong trường hợp này, nếu đối phương tăng cân thì khả năng bạn tăng cân cũng tăng 37%.

Chàng trai tăng 17kg chỉ sau một năm hẹn hò, chuyên gia cho biết nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để giữ được vóc dáng thon gọn và khỏe mạnh?

Nếu tăng cân quá nhiều, sức khỏe và ngoại hình của bạn sẽ bị ảnh hưởng, điều này cũng có thể tác động đến mối quan hệ tình cảm hiện tại của bạn. Để duy trì mối quan hệ hạnh phúc, hãy học cách bảo vệ cơ thể khỏe mạnh. 

Dĩ nhiên, ăn uống khi hẹn hò cũng tốt nhưng lời khuyên của các nhà nghiên cứu là hãy giữ cân nặng vừa phải để phòng ngừa thừa cân, béo phì. Bởi thừa cân có thể cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn sau này.                

Chàng trai tăng 17kg chỉ sau một năm hẹn hò, chuyên gia cho biết nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hẹn hò tập trung vào hoạt động

Nếu việc hẹn hò trước đây chỉ tập trung vào việc "ăn uống" thì bây giờ bạn nên tập trung vào các "hoạt động" vận động cơ thể. Bắt đầu bằng việc đi dạo hay cùng nhau đi xe đạp. Thật tốt khi cùng nhau chơi thể thao, bao gồm từ các môn thể thao ngoài trời như cầu lông và chạy bộ đến các môn thể thao trong nhà như yoga đôi và bơi lội.

Chàng trai tăng 17kg chỉ sau một năm hẹn hò, chuyên gia cho biết nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế ăn bên ngoài

Càng ăn nhiều ở ngoài, lượng đường, muối và các chất phụ gia khác bạn tiêu thụ càng tăng lên một cách tự nhiên. Khi điều này xảy ra, số lượng calo tiêu thụ tăng lên và khả năng tăng cân cũng tăng lên. Vì vậy, sẽ khoa học hơn nếu giảm bớt việc đi ăn bên ngoài bằng cách lựa chọn thực đơn, cùng nhau đi mua sắm, nấu nướng.  

Luôn luôn có những ngoại lệ, và quy luật này không áp dụng cho tất cả mọi người, trong tất cả các trường hợp.

Đây là thời gian tốt nhất trong ngày để tập thể dục giảm cân, chuyên gia chỉ ra những việc không làm trước khi tập

Đây là thời gian tốt nhất trong ngày để tập thể dục giảm cân, chuyên gia chỉ ra những việc không làm trước khi tập

Đừng tập luyện cả ngày, nếu bạn đang hy vọng giảm cân, thời gian tốt nhất để tập thể dục là vào thời gian này trong buổi sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tăng cân giảm cân thói quen giữ dáng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 12 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 26 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm