Ảnh minh họa: Internet

Khi nhóm nghiên cứu theo dõi tình trạng sức khỏe của của những người tham gia dựa trên dữ liệu, 3.108 người được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch vành 4 năm sau đó. Ngay cả khi xem xét các yếu tố bệnh tim mạch khác như tuổi tác, hoạt động thể chất và hút thuốc, lượng rượu tiêu thụ càng cao thì tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vành càng cao. Nguy cơ này cao nhất ở những người uống rượu say.

Mối liên quan giữa uống rượu và nguy cơ phát triển bệnh tim mạch vành chủ yếu được tìm thấy ở phụ nữ. Những phụ nữ trả lời rằng họ uống hơn 8 ly mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành cao hơn 45% so với nhóm "thấp". Những phụ nữ uống rượu say hàng ngày trong ba tháng qua có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 68% so với những người thuộc nhóm 'vừa phải". Đối với những người đàn ông uống hơn 8 ly rượu mỗi tuần, nguy cơ mắc bệnh tăng 33%.