Nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ bất ngờ giữa chế độ ăn Địa Trung Hải và hội chứng ruột kích thích

Một nghiên cứu cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải giúp điều trị hội chứng ruột kích thích (IBS).

Một nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Thực phẩm và Tâm trạng của Đại học Deakin ở Úc đã tiến hành nghiên cứu trên 59 bệnh nhân hội chứng ruột kích thích (IBS) và báo cáo rằng họ đã thu được những kết quả này. Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Alimentary Pharmacology and Therapeutics số mới nhất.

Hội chứng ruột kích thích (IBS) là một chứng rối loạn tiêu hóa khó chữa, đặc trưng bởi đau bụng mãn tính và tái phát, tiêu chảy hoặc táo bón. Nhóm nghiên cứu chia bệnh nhân IBS thành hai nhóm: 29 người (nhóm thử nghiệm) ăn chế độ Địa Trung Hải trong 6 tuần và 30 người (nhóm đối chứng) ăn như bình thường. Nhóm nghiên cứu đã so sánh điểm đánh giá mức độ nghiêm trọng IBS của nhóm thử nghiệm và nhóm đối chứng trước và sau thử nghiệm.

Kết quả của nghiên cứu là 83% nhóm thử nghiệm hạ điểm, trong khi chỉ có 37% nhóm đối chứng hạ điểm. Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa được nhận thấy ở nhóm thử nghiệm nhẹ hơn so với nhóm đối chứng và các triệu chứng trầm cảm cũng giảm ở nhóm thử nghiệm so với nhóm đối chứng. Bệnh nhân IBS cũng được biết là có vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo lắng do các triệu chứng tái phát.

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Điều này cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải có thể là một phương pháp mới để giảm bớt các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích”.

Chế độ ăn Địa Trung Hải là chế độ ăn kiêng phổ biến của cư dân khu vực Địa Trung Hải, chủ yếu bao gồm rau, trái cây, các loại đậu, cá và dầu ô liu, ít thịt đỏ.

