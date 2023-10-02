Càng lớn tuổi càng buồn tẻ, phản ứng cảm xúc với căng thẳng cũng giảm dần khi già đi

Nghiên cứu được thực hiện trong hơn 20 năm, thông qua các bảng câu hỏi và phỏng vấn cho thấy căng thẳng ở tuổi thiếu niên là mức cao nhất trong cuộc đời.

Khi mọi người phải đối mặt với những tình huống khó khăn, họ trở nên lo lắng và căng thẳng về mặt tinh thần, thường được gọi là căng thẳng. Căng thẳng vừa phải làm tăng hiệu quả công việc, nhưng nếu căng thẳng quá mức hoặc các phản ứng cảm xúc nhạy cảm lặp đi lặp lại, nó không chỉ khiến con người suy kiệt mà còn gây ra nhiều bệnh khác nhau như bệnh tim mạch và hội chứng chuyển hóa mãn tính. Ảnh minh họa: Internet Gần đây, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Journal of Applied Developmental Psychology (JADP), tạp chí do Hiệp hội Tâm lý Mỹ xuất bản, đã tiết lộ những thay đổi về căng thẳng theo tuổi tác. Nghiên cứu có sự tham gia của 2.845 người Mỹ với độ tuổi trung bình là 48.

Thông qua các bảng câu hỏi và phỏng vấn tiêu chuẩn, những ngày căng thẳng và mức độ phản ứng cảm xúc đối với căng thẳng đã được đánh giá và quá trình này được thực hiện trong 20 năm. Ảnh minh họa: Internet Nhìn chung, họ cảm thấy căng thẳng trong 39% thời gian trong ngày của mình. Khi con người già đi, số ngày họ cảm thấy căng thẳng giảm dần, với người già có số ngày căng thẳng ít hơn 25% so với người trung niên và ít hơn 38% so với người trẻ.

Phản ứng cảm xúc với căng thẳng cũng giảm dần khi chúng ta già đi. Mức độ phản ứng cảm xúc giảm mạnh cho đến năm 54 tuổi nhưng không giảm đáng kể sau đó. Điều này có nghĩa là nó đã ổn định ở đường đó. Mức độ căng thẳng và phản ứng cảm xúc ở phụ nữ cao hơn nam giới. Ảnh minh họa: Internet Thanh niên là giai đoạn năng động nhất khi phải bắt đầu gây dựng sự nghiệp và nuôi sống gia đình nên khó tránh khỏi căng thẳng. Sau khi trưởng thành, con người có xu hướng nhìn cuộc sống tích cực hơn và điều chỉnh tâm lý của bản thân để giảm căng thẳng và lo âu. (Tóm tắt nghiên cứu y học của Tiến sĩ Lee Eun-bong)

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