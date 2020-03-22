Cách trồng cây hương thảo đuổi muỗi hiệu quả tại nhà

Trồng cây hương thảo trong nhà không chỉ làm cho không gian thoáng đãng và xanh mát mà còn có tác dụng đuổi muỗi vô cùng hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết cách sử dụng cây hương thảo đuổi muỗi hiệu quả ngay tại nhà cũng như hiểu rõ hơn về loại cây này.

Bên cạnh đó, cây hương thảo được dùng như một loại thảo mộc giúp làm đẹp da và chăm sóc tóc hiệu quả. Ngoài ra, bạn có thể thêm lá cây hương thảo vào món ăn sẽ giúp làm tăng hương vị.

Cây hương thảo có mùi hương rất đặc biệt. Khi ngửi hương của loài cây này bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và tinh thần thoải mái hơn. Đặc biệt trồng cây hương thảo trong nhà có thể giúp đuổi muỗi hiệu quả. Bạn chỉ cần đặt một vài chậu hương thảo ở một số nơi như phòng khách, nhà tắm, bếp ăn… sẽ khiến muỗi sẽ tự động bỏ đi ngay.

Trồng cây hương thảo trong nhà giúp đuổi muỗi hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, muốn cây tỏa nhiều mùi hương, bạn cần phải chạm vào lá thường xuyên. Nếu không có thời gian để chăm sóc cây, bạn có thể mua tinh dầu hương thảo để xông, chai xịt hoặc túi thơm và để ở một số nơi trong nhà, giúp nhà bạn luôn thơm ngát.

Cách trồng cây hương thảo đuổi muỗi

Cây hương thảo được liệt kê vào danh sách những loại cây khá dễ trồng và dễ chăm sóc. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải biết cách chăm sóc thường xuyên để cây có thể phát triển tốt. Cây hương thảo cũng như các loại cây khác luôn phải chịu sự tác động bởi một số yếu tố như: Ánh sáng, nhiệt độ, nước, chất dinh dưỡng… Vì vậy, nếu muốn cây phát triển tốt, khi chăm sóc bạn nên chú ý đến những yếu tố sau đây:

Ánh sáng

Cây hương thảo là một trong những loài cây ưa ánh sáng nhẹ, nên thích hợp dùng để trang trí và trồng trong nhà nơi có ánh sáng nhẹ. Ánh sáng tốt nhất cho cây hương thảo là ánh sáng buổi sớm và chiều tối. Vì vậy, bạn không nên để cây phải chịu ánh sáng trưa gay gắt, kẻo cây nhanh chóng bị khô và chết.

Cây hương thảo là loài cây ưa ánh sáng nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

Khí hậu

Hương thảo là loài cây tuy xuất phát từ vùng ôn đới nhưng vẫn có thể sống được ở vùng khí hậu nhiệt đới. Với khí hậu ở Việt Nam hiện nay, cây hương thảo sẽ phát triển tốt ở những nơi có nhiệt độ mát mẻ như: Đà Lạt, Sa Pa, Lâm Đồng…

Nhiệt độ

Cây hương thảo có thể phát triển ở biên độ nhiệt rất rộng. Tuy nhiên vùng nhiệt tốt nhất cho cây hương thảo là từ 20 đến 30 độ.

Đất trồng

Cũng giống như cây hoa hồng leo, hương thảo sẽ phát triển tốt nhất khi được trồng trong loại đất sét pha cát và có độ thoát nước tốt. Bên cạnh đó, để cây phát triển mạnh bạn nên xới đất 1 tuần 1 lần để giúp đất tơi xốp, mềm và có khả năng giữ ẩm cao.

Cây hương thảo phù hợp với đất sét pha cát và có độ thoát nước tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp nước cho cây

Với cây hương thảo, bạn nên tưới nước cho cây vào buổi sáng và sau đó đem cây đến chỗ nắng dịu. Đặc biệt, bạn không nên tưới nước quá nhiều và loại chậu dùng để trồng cây hương thảo phải là chậu có lỗ thông nước tốt.

Nên tưới nước cho cây hương thảo vào buổi sáng sẽ tốt cho cây - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, cần bón phân đều đặn cho cây hàng tuần với liều lượng phù hợp để giúp cây luôn xanh tốt. Bạn nên lưu ý lựa chọn những loại phân có hàm lượng kali cao và ít đạm, khi dùng nên ngâm nước cho phân tan ra hết rồi sau đó tưới vào gốc cây lúc chiều mát với liều lượng khoảng 120ml.

Lưu ý khi trồng cây hương thảo đuổi muỗi

Cây hương thảo là giống cây dễ trồng, nhưng nếu không chăm sóc đúng cách sẽ làm chết cây. Dưới đây là một vài lưu ý bạn cần biết để giúp cây hương thảo luôn phát triển tốt:

Khi trồng không nên trộn vào chậu quá nhiều xơ dừa vì kẻo làm cho rễ cây dễ bị thối.

Không nên tưới nước cho cây quá thường xuyên kẻo khiến rễ cây dễ bị úng và chết.

Nên trồng cây ở nơi có nhiệt độ thấp, tránh trồng cây ở nơi độ ẩm quá cao, như vậy cây sẽ không thích nghi được và dễ bị héo.

Ngoài ra, không nên để cây trong phòng kín hoặc thiếu ánh sáng, cây sẽ bị vàng lá và chết.

Tuyệt đối không bón phân cho cây khi trời nắng, kẻo làm rễ cây bị cháy.

Những lưu ý khi trồng cây hương thảo đuổi muỗi - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn biết cách trồng cây hương thảo đuổi muỗi hiệu quả ngay tại nhà. Ngoài ra, bạn cần chăm sóc cây đúng cách và chú ý đến các yếu tố tác động của môi trường để giúp cây phát triển một cách tốt nhất.