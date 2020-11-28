Cách trị ngủ ngáy tại nhà như thế nào hiệu quả?

Ngáy ngủ không chỉ ảnh hưởng đến những người xung quanh mà còn làm giảm chất lượng giấc ngủ của chính bản thân người ngáy. Trong giới hạn bài viết này chỉ bàn về hiện tượng ngáy ngủ mà nguyên nhân không phải bệnh lý gây ra. Vậy cách trị ngáy ngủ cho người lớn ra sao và cách trị ngủ ngáy tại nhà như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Thông thường mọi người đều nghĩ rằng việc ngáy ngủ chỉ gây ảnh hưởng cho những người xung quanh. Tuy nhiên, ngoài việc quấy rầy giấc ngủ của người khác thì ngáy ngủ còn làm cho chất lượng giấc ngủ của bản thân người ngáy bị giảm sút. Nghiêm trọng hơn có thể khiến người ngáy cảm thấy mệt mỏi, thiếu tỉnh táo vào sớm hôm sau. Từ đó có thể ảnh hưởng đến công việc, học tập, sụt giảm chất lượng cuộc sống nói chung.

Ngáy ngủ có thể hiểu đơn giản là tình trạng xuất hiện âm thanh khàn hoặc khò khè từ mũi hoặc miệng trong lúc ngủ do hơi thở bị ngăn trở. Hiện tượng này xảy ra khá phổ biến ở những người bình thường, có thể do những nguyên nhân không liên quan đến bệnh lý, ví dụ như sau khi uống rượu, biến đổi giải phẫu của mũi, vòm miệng hay chỉ đơn giản là do nghẹt mũi.

Cách trị ngủ ngáy tại nhà

Thật khó để tìm ra cách chữa ngủ ngáy hiệu quả nhất vì cơ địa mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể thử các cách sau đây, biết đâu một trong số chúng sẽ tỏ ra hiệu quả.

Giảm cân

Đối với những người thừa cân, họ sẽ có xu hướng ngủ ngáy hơn những người khác. Nguyên nhân là mỡ trong miệng, cổ họng sẽ thu hẹp, cản trở không khí đi qua. Từ đó nguy cơ bệnh ngáy ở nhóm người này xảy ra cao hơn. Tuy nhiên, cần hiểu rằng những người gầy cũng có khả năng bị ngủ ngáy. Lời khuyên đưa ra là hãy giảm cân, vừa có được một ngoại hình cân đối, tốt cho sức khỏe vừa giúp hạn chế tình trạng ngáy ngủ.

Thói quen ngủ và nghỉ ngơi

Nếu bạn thường xuyên thức khuya, chế độ nghỉ ngơi không hợp lý hoặc làm việc quá sức trong nhiều giờ thì sẽ có nguy cơ ngáy cao hơn. Lý do là lúc này, bạn sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, làm cho cơ bắp mềm hơn, từ đó khiến bạn ngủ ngáy. Lời khuyên đưa ra là hãy tập thói quen ngủ, nghỉ ngơi lành mạnh.

Nếu bạn thường xuyên thức khuya, chế độ nghỉ ngơi không hợp lý hoặc làm việc quá sức trong nhiều giờ thì sẽ có nguy cơ ngáy cao hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thay ra giường, gối nằm thường xuyên

Những hạt bụi, lông thú cưng bám trên chăn, gối, ra giường có thể là nguyên nhân khiến bạn ngáy ngủ. Nếu ban ngày bạn cảm thấy bình thường nhưng lại xảy ra tình trạng nghẹt mũi vào ban đêm thì rất có thể là nguyên nhân này. Do đó, việc bạn cần làm là thường xuyên giặt sạch chăn, gối, ra giường, không để thú cưng ngủ trên giường của bạn.

Uống nước trước khi ngủ

Đây có lẽ là cách chữa ngáy ngủ đơn giản nhất, vừa tiện lợi lại vừa không tốn tiền. Trước khi ngủ bạn nên uống nước ấm, điều này sẽ giúp cổ họng giữ được độ ẩm, ngăn tình trạng ngáy ngủ do tắc nghẽn vì ít chất nhầy trong mũi.

Giữ mũi thông thoáng

Đường hô hấp của bạn có thể tắc nghẽn, gây khó thở nếu bị cảm lạnh hoặc dị ứng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng ngủ ngáy. Lời khuyên cho trường hợp này là bạn nên tránh các yếu tố làm cơ thể dị ứng như: lông động vật, bụi… Còn nếu nguyên nhân là do sự thay đổi của thời tiết hoặc cảm lạnh thì bạn có thể dùng bạc hà để ngậm trước khi ngủ. Chỉ cần cho một giọt tinh dầu bạc hà vào nước, súc miệng vài phút sẽ có thể cải thiện tình trạng ngáy ngủ.

Ngoài ra, bạn có thể tắm nước nóng trước khi ngủ để hít thở tốt hơn. Đồng thời nên giữ một chai nước muối trong phòng tắm để rửa mũi, điều này sẽ giúp mũi của bạn thông thoáng hơn rất nhiều.

Hạn chế tối đa rượu bia trước khi ngủ

Các đồ uống có cồn sẽ kích thích các mô trong cổ họng hoạt động mạnh. Nếu uống rượu bia trước khi ngủ khoảng 4 đến 5 tiếng thì sẽ làm tình trạng này tệ hơn, tạo thành tiếng ngáy khi ngủ.

Nếu uống rượu bia trước khi ngủ khoảng 4 đến 5 tiếng thì sẽ làm tình trạng ngáy tệ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi tư thế ngủ

Việc thay đổi cách ngủ và tư thế ngủ tỏ ra hiệu quả với nhiều người. Ngáy thường xuất hiện ở những người nằm ngửa lúc ngủ, khi đó phần lưỡi sẽ bị đẩy tụt xuống trong khi phần đáy lưỡi lại nâng lên và che mất đường hô hấp. Từ đó gây ra những âm thanh rung động hay tiếng ngáy khi ngủ.

Việc thay đổi cách ngủ và tư thế ngủ tỏ ra hiệu quả với nhiều người khi muốn kiểm soát cơn ngáy ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn đã thử tất cả các cách trên mà tình hình vẫn không được cải thiện thì có khả năng việc ngáy ngủ xuất phát từ một bệnh lý nào đó. Lúc này bạn hãy đến bệnh viện để được chẩn đoán kịp thời.

Nếu bạn đã thử tất cả các cách trên mà tình hình vẫn không được cải thiện thì có khả năng việc ngáy ngủ xuất phát từ một bệnh lý nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn mắc chứng ngáy ngủ mà nguyên nhân không phải xuất phát từ bệnh lý thì cách giải quyết vô cùng đơn giản. Chỉ cần áp dụng một trong các cách trên hoặc kết hợp chúng với nhau, duy trì trong một khoảng thời gian thì tình trạng ngáy ngủ sẽ dần dần được kiểm soát. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải tinh ý để nhận ra những cơn ngáy bất thường, kéo dài, từ đó đến bệnh viện để được chẩn đoán kịp thời. Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo không thay thế các liệu pháp y khoa. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề ngáy ngủ ảnh hưởng đến cuộc sống ra sao và cách trị ngủ ngáy tại nhà có thể giúp ích cho các bạn.