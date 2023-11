Cách trị ngủ ngáy tại nhà như thế nào hiệu quả?

Cách trị ngủ ngáy tại nhà như thế nào là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Hiểu về tình trạng ngáy ngủ

Ngáy ngủ có thể hiểu đơn giản là tình trạng xuất hiện âm thanh khàn hoặc khò khè từ mũi hoặc miệng trong lúc ngủ do hơi thở bị ngăn trở. Hiện tượng này xảy ra khá phổ biến ở những người bình thường, có thể do những nguyên nhân không liên quan đến bệnh lý, ví dụ như sau khi uống rượu, biến đổi giải phẫu của mũi, vòm miệng hay chỉ đơn giản là do nghẹt mũi.

Ngáy ngủ ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cuộc sống?

Thông thường mọi người đều nghĩ rằng việc ngáy ngủ chỉ gây ảnh hưởng cho những người xung quanh. Tuy nhiên, ngoài việc quấy rầy giấc ngủ của người khác thì ngáy ngủ còn làm cho chất lượng giấc ngủ của bản thân người ngáy bị giảm sút. Nghiêm trọng hơn có thể khiến người ngáy cảm thấy mệt mỏi, thiếu tỉnh táo vào sớm hôm sau. Từ đó có thể ảnh hưởng đến công việc, học tập, sụt giảm chất lượng cuộc sống nói chung.