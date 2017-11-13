Dầu dừa có nhiều công dụng hữu ích đối với cuộc sống của con người. Không chỉ dùng để làm đẹp , trị mụn, trị sẹo… loại nguyên liệu này còn có thể điều trị bệnh trĩ cực kỳ hiệu quả.

Những đối tượng như trí thức văn phòng hoặc người lái xe có xu hướng ngồi lâu, đứng nhiều, phụ nữ mang thai, người táo bón, nứt kẽ hậu môn… sẽ có nguy cơ mắc bệnh trĩ cao. Cách chữa bệnh trĩ bằng dầu dừa sẽ rất phù hợp với những đối tượng này, vì linh động được thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí mà cho hiệu quả điều trị rất tốt.

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, gần đây mới phát hiện ra dầu dừa có thành phần chất béo bão hòa, chuỗi axit béo này có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn rất tốt, đồng thời làm mềm thành mạch máu, hạn chế bị căng giãn quá mức tĩnh mạch tạo thành búi trĩ.

Hơn nữa, trong loại nguyên liệu này còn có chất chống oxy hóa cao, bảo vệ tránh sự tấn công của vi khuẩn, để không bị viêm nhiễm, dẫn đến hoại tử. Chính vì có những công dụng hữu ích như vậy nên từ xa xưa cách chữa bệnh trĩ bằng dầu dừa đã được ông cha ta áp dụng và còn lưu truyền đến ngày nay.

Cách chữa bệnh trĩ bằng dầu dừa được áp dụng như thế nào?

Có nhiều cách chữa bệnh trĩ bằng dầu dừa, sau khi phân tích và chọn lọc, bài viết này sẽ gợi ý một số phương pháp tốt nhất để các bạn tham khảo:

Sử dụng như thực phẩm hàng ngày

Bạn có thể sử dụng dầu dừa như một loại thực phẩm hàng ngày để chế biến thức ăn hoặc uống.

Dùng dầu dừa trộn vào các món salad, chế biến các món xào, sẽ làm tăng hương vị món ăn. Khi thức ăn xuống dạ dày sẽ dễ tiêu hóa, phân không bị cứng, đóng cục, dễ dàng tống ra ngoài. Khi đi đại tiện bạn sẽ không cần rặn mạnh, hạn chế việc hình thành búi trĩ.

Uống dầu dừa 2-3 lần/ngày, mỗi lần 1 thìa, cũng có tác dụng rất tốt trong việc hoạt động của ruột và dạ dày, quá trình chuyển hóa thức ăn và đào thải phân sẽ dễ dàng hơn.

Cách chữa bệnh trĩ bằng dầu dừa thoa trực tiếp lên vùng điều trị

Bạn hãy vệ sinh vùng hậu môn và các búi trĩ bằng nước muối loãng. Sau đó lau khô và thoa dầu dừa trực tiếp lên. Cứ làm như vậy 2-3 lần/ngày, thực hiện đến khi nào bệnh giảm hẳn.

Khi tiếp xúc với dầu dừa các búi trĩ sẽ có độ trơn nhất định, tự thụt vào được, đồng thời các vi khuẩn bị gây hại bị tiêu diệt để bệnh không tiến triển nặng hơn.

Với những thông tin trên, hy vọng đã giúp các bạn biết được chữa bệnh trĩ bằng dầu dừa thế nào là tốt nhất, để nhanh chóng thoát khỏi sự “phiền toái” do căn bệnh này mang lại.

Để điều trị bệnh trĩ bằng dầu dừa đạt hiệu quả tốt nhất và không bị tái phát trở lại, bạn hãy lưu ý một số điều sau: