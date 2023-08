Nguồn ảnh : Shutterstock

Liên quan đến nghiên cứu mới cho thấy một người có thể bị nhiễm nhiều hơn một biến thể COVID-19 cùng một lúc, với một số biến thể ngụy trang khỏi hệ thống miễn dịch. Tiến sĩ Kapil Gupta cho biết: "Kết quả của chúng tôi cho thấy một người có thể có một số biến thể vi rút khác nhau trong cơ thể. Điều này có thể khiến những bệnh nhân bị nhiễm bệnh khó loại bỏ hoàn toàn SARS-CoV-2."

2. Xóa "nhiệm vụ" của mặt nạ và khẩu trang quá sớm

Các chuyên gia đang lo lắng rằng Omicron và các biến thể cụ thể của Omicron như BA.2 có thể lây lan nhanh hơn nhưng triệu chứng nhẹ hơn, vì vậy các nhiệm vụ của khẩu trang dường như đã bị nhiều người bãi bỏ.

Deborah Fuller, một nhà virus học tại Đại học Y khoa Washington cho biết: "Một trong những điều chúng ta phải nghĩ đến khi nhận được các biến thể mới có vẻ nguy hiểm hơn là thực tế có hai mặt của câu chuyện. Hệ thống miễn dịch của chúng ta cũng đang phát triển. Và điều đó đang đẩy lùi mọi thứ. Điều cuối cùng chúng ta muốn là làm cho "vật chủ" đi trước virus. Nói cách khác, khả năng miễn dịch của chúng ta đi trước một bước so với biến thể tiếp theo. Trước khi điều này có thể xuất hiện, chúng ta còn cách vạch đích rất xa. Cởi bỏ khẩu trang bây giờ không phải là một ý tưởng hay mà còn rất nguy hiểm."

3. Các biến thể mới rất nguy hiểm

Một số chuyên gia tin rằng có thể có các biến thể COVID-19 mới nguy hiểm đang ở trên "đường chân trời" và không có thông tin về thời điểm hoặc vị trí mà chúng có thể xuất hiện. "Điều khó khăn về COVID mà chúng tôi đã học đi học lại là không cơ sở nào cho chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", Tiến sĩ Megan Ranney, bác sĩ cấp cứu và phó hiệu trưởng tại Trường Y tế Công cộng Đại học Brown cho biết.

Ông nói thêm : "Hoàn toàn có khả năng chúng ta sẽ mất vài tháng mà không có một biến thể nguy hiểm mới. Nhưng cũng có khả năng một tháng kể từ bây giờ sẽ có một biến thể mới nguy hiểm hơn và dễ lây lan hơn đột nhiên xuất hiện."

4. Lơ là các biện pháp phòng dịch có thể sẽ phải trả giá đắt

Andrew Badley, Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm Nghiên cứu COVID-19 của Phòng khám Mayo, cho biết: "Mọi người cảm thấy mệt mỏi với các biện pháp can thiệp sức khỏe cộng đồng. Khẩu trang và cách xa xã hội, rửa tay và không đến những nơi đông người khiến mọi người chán nản. Một số người ngày càng ít làm điều đó, và tôi nghĩ điều đó góp phần vào sự lây lan. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy những bệnh nhân mắc bệnh COVID nặng trong nhiều năm tới."

5. Khả năng miễn dịch của một vùng có thể không bao giờ xảy ra

Các chuyên gia cho biết khả năng miễn dịch của một khu vực khó xảy ra trừ khi tất cả mọi người đều chung tay thực hiện phòng ngừa an toàn. Sten Vermund, Trưởng khoa Y tế Công cộng của Đại học Yale cho biết: "Một số vùng của đất nước đã có tỷ lệ tiêm chủng cao và hợp tác hợp lý với khẩu trang cùng các chiến lược giảm thiểu rủi ro và đã được hưởng lợi từ sự giảm COVID".

Tiến sĩ Wolfe nói: "Việc phòng ngừa giống như bảo hiểm xe hơi. Nếu chúng ta không bắt buộc phải có, rất nhiều người sẽ không nhận được vì nó tốn kém tiền bạc và tất cả chúng ta đều nghĩ rằng chúng ta là những người lái xe tuyệt vời, những người sẽ không bao giờ gặp tai nạn xe hơi."

6. Làm thế nào để luôn an toàn khi ra ngoài

Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về sức khỏe cộng đồng giúp chấm dứt đại dịch này, bất kể bạn sống ở đâu chủng ngừa hoặc tiêm mũi tăng cường càng sớm càng tốt. Nếu bạn sống trong khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp, hãy đeo khẩu trang N95, không đi lại, cách xa xã hội, tránh đám đông lớn, không đi gần những người lạ, thực hành tốt vệ sinh tay để bảo vệ cuộc sống của bạn và những người khác.

Theo Eat this Not that