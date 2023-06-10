Cà phê có tốt cho bạn không? 7 lợi ích từ việc uống cà phê!

Cách bạn bắt đầu buổi sáng có thể thiết lập giai điệu cho cả ngày còn lại của bạn. Có lẽ, đây là lý do tại sao nhiều người đảm bảo rằng họ chỉ sẵn sàng bắt đầu ngày mới sau khi thưởng thức một ly cà phê. Cho dù bạn là người uống cà phê theo kiểu một cốc mỗi ngày hay 2-3 cốc mỗi ngày, thức uống có chứa caffein này có thể mang lại niềm vui nho nhỏ và nguồn năng lượng cho bạn. Nhưng ngoài việc giúp bạn có thêm một chút năng lượng vào buổi sáng, cà phê cũng có liên quan đến một số tác dụng phụ. Vậy cà phê có tốt cho bạn không? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng đi vào tìm hiểu nhé!

Theo một đánh giá từ Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm, uống từ 3 đến 5 tách cà phê thường xuyên có liên quan đến việc giảm 15% nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở "những người khỏe mạnh". Hơn nữa, uống từ 1 đến 5 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn so với việc không uống bất kỳ loại cà phê nào. Người ta cũng kết luận rằng nếu trước đây bạn đã từng trải qua một biến cố tim mạch, thì uống cà phê sẽ không làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề khác liên quan đến tim.

Một tách cà phê buổi sáng có thể ngay lập tức giúp bạn có tâm trạng tốt hơn và nuôi dưỡng tâm hồn—nhưng bạn có biết rằng nó cũng có thể giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh hơn không?

Ngoài những phát hiện này, một đánh giá khác của 21 nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Đột quỵ và Bệnh mạch máu não đã kết luận rằng uống khoảng 3-4 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ đột quỵ thấp hơn 21%.

Tăng cường một nguồn năng lượng tạm thời

Lý do khiến mọi người gắn bó với loại đồ uống này là do hàm lượng caffein của nó. Với 127 miligam trong một tách cà phê espresso hoặc khoảng 95 miligam trong một tách cà phê pha sẵn, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy tràn đầy năng lượng khi nhâm nhi loại cà phê yêu thích của mình.

Nhưng chính xác thì caffeine cung cấp năng lượng cho bạn như thế nào? Câu trả lời nằm ở cách nó tương tác với não của bạn. Các nghiên cứu cho thấy rằng caffein thực sự ngăn chặn một số chất dẫn truyền thần kinh và nhường chỗ cho những chất dẫn truyền thần kinh khác—cụ thể là những chất liên quan đến mức năng lượng của bạn, với ví dụ phổ biến nhất là dopamine. Quá trình này đã được chứng minh là làm tăng sự tỉnh táo ở những người tiêu thụ bất kỳ dạng caffein nào.

Giảm nguy cơ phát triển chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer

Uống cà phê thường xuyên theo thời gian cũng đã được chứng minh là có tác dụng lâu dài đối với não bộ và sức khỏe nhận thức của bạn. Một nghiên cứu năm 2016 đánh giá tác động của việc uống cà phê theo thói quen và khả năng suy giảm nhận thức cho thấy nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer giảm. Một nghiên cứu khác vào năm 2021 được công bố trên tạp chí PLOS Medicine cho thấy rằng uống cà phê và trà (cùng nhau hoặc riêng rẽ) có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Các nhà nghiên cứu trong nghiên cứu này cũng kết luận rằng những loại đồ uống này cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ sau khi bị đột quỵ.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Một lợi ích khác của cà phê là thức uống này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng, đặc biệt là vì cà phê có chứa các hợp chất thực vật cụ thể và polyphenol được biết là giúp ngăn ngừa béo phì và các dạng hội chứng chuyển hóa khác. Chẳng hạn, một phân tích tổng hợp năm 2021 được công bố trên tạp chí Chất dinh dưỡng đã kết luận rằng uống cà phê thường xuyên có liên quan đến việc giảm mỡ bụng và béo bụng (béo phì). Những kết quả này đặc biệt cao hơn ở nam giới nhưng cũng xuất hiện ở nữ giới.

Khi cân nhắc xem cà phê có thể ảnh hưởng như thế nào đến mục tiêu giảm cân của bạn, điều quan trọng là phải xem xét cách bạn uống cà phê. Mặc dù uống cà phê đen có thể là cách dễ dàng nhất để giữ cho lượng đường và calo ở mức thấp, nhưng nếu bạn thích uống một tách cà phê với đường và/hoặc kem, thì hãy lưu ý đến lượng bạn pha vào.

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Luôn có nhiều yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh nhất định, nhưng nghiên cứu đã tìm thấy nhiều mối liên hệ cụ thể giữa việc uống cà phê và ung thư. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Ung thư, cà phê đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe nội tiết tố và mang chất chống oxy hóa quan trọng. Đây là lý do tại sao cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung, một loại ung thư ảnh hưởng đến niêm mạc tử cung.

Giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2

Cà phê yêu thích của bạn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và theo Chăm sóc bệnh tiểu đường, điều này áp dụng cho cả cà phê chứa caffein và không chứa caffein. Điều này là do mối liên hệ giữa đồ uống này và bệnh tiểu đường ít liên quan đến chất caffein trong cà phê, mà liên quan nhiều hơn đến cách thức nó tương tác với tuyến tụy của bạn. Một đánh giá được công bố trên tạp chí Chất dinh dưỡng đã kết luận rằng cà phê có thể hỗ trợ chức năng của các tế bào beta tuyến tụy của bạn, đây là những tế bào sản xuất insulin và hỗ trợ lượng đường trong máu của cơ thể bạn.

Hỗ trợ sức khỏe tinh thần

Hầu hết mọi người có thể cảm thấy hạnh phúc hơn một chút sau vài ngụm cà phê đầu tiên vào buổi sáng, nhưng ngoài khoảnh khắc vui vẻ tạm thời này, cà phê cũng có thể góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn về lâu dài. Một phân tích tổng hợp được công bố trên Tạp chí Tâm thần học Úc & New Zealand cho thấy uống cà phê có chứa caffein giúp giảm nguy cơ trầm cảm ở những người tham gia. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy kết quả tốt nhất khi mọi người tiêu thụ trên 68 mg và dưới 509 mg caffein mỗi ngày.

Bên cạnh 7 lợi ích tuyệt vời này, việc uống cà phê cũng có thể tác động tiêu cực đến một vài đối tượng như: làm trầm trọng thêm các triệu chứng lo âu và có thể làm tăng huyết áp. Cách tốt nhất cho trong trường hợp này, hãy kiểm soát lượng caffein mà bạn uống mỗi lần nhé!

Trên đây là 7 lợi ích tuyệt vời từ việc uống cà phê và một vài lưu ý nhỏ về loại thức uống này. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!