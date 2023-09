Ngày càng xuất hiện nhiều vụ ồn ào về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với trà sữa, ngộ độc do uống trà sữa đã khiến dư luận vô cùng xôn xao. Để tránh chịu thiệt hại và bảo vệ an toàn sức khỏe, chúng ta cần nhận biết được dấu hiệu cảnh báo bị ngộ độ thực phẩm do trà sữa cũng như cách xử lý khi bị ngộ độc trà sữa kịp thời. Cùng theo dõi những chia sẻ sau đây nhé!

Hơn 40 em học sinh bị ngộ độc do uống trà sữa tại Quảng Ngãi -Ảnh: Internet Mới đây nhất là vụ việc hơn 40 em học sinh bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu do uống trà sữa trân châu liên hoan cuối năm ở Quảng Ngãi. Các em học sinh bị chóng mặt, buồn nôn, khó thở. Nhiều chị em bị triệu chứng ngộ độc nặng như đau bụng dữ dội, kèm theo nôn ói, sốt, tiêu chảy. Sau khi được các bác sĩ bù nước, khoáng và can thiệp y tế, hiện các em đã tạm thời ổn định. Điều này càng khiến người dân thêm cực kỳ hoang mang về vệ sinh an toàn khi uống trà sữa. Các em học sinh bị ngộ độc trà sữa được theo dõi tình trạng sức khỏe - Ảnh: Internet Vậy tại sao trà sữa gây ngộ độc? Dấu hiệu bị ngộ độc trà sữa là gì? Làm gì khi nghi bị ngộ độc trà sữa? Trà sữa gây ra ảnh hưởng xấu gì? 1. Dấu hiệu khi bị ngộ độc trà sữa là gì? Uống trà sữa gây ngộ độc -Ảnh: Internet Triệu chứng đầu tiên khi bị ngộ độc trà sữa là thấy chóng mặt hoặc đầu óc quay cuồng có thể kéo dài trong vài giờ. Người bệnh sẽ thấy bụng đau dữ dội và ó thể kèm theo triệu chứng như nghe tiếng ùng ục trong bụn, chướng bụng, đầy hơi. Dấu hiệu buồn nôn khi ngộ độc trà sữa -Ảnh: Internet Sau đó là buồn nôn và nôn ngay hết những đồ ăn thức uống trước đó. Trong vài giờ tiếp đó, bụng sẽ đỡ hơn nhưng sẽ có dấu hiệu nôn khan liên tiếp, không ăn gì cũng nôn. Với các trường hợp bị ngộ độc nặng, bệnh nhân sẽ có dấu hiệu đau bụng kèm theo tiêu chảy. Người bệnh sẽ thấy cơ thể nóng lên và có thể bị sốt cao sau khi bị ngộ độc thực phẩm. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn tới tình trạng mất nước và chất điện giải. Thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh. Người già hoặc trẻ em có hệ miễn dịch yếu nên những triệu chứng này thường sẽ nặng hơn. 2. Đối phó thế nào khi bị ngộ độc trà sữa? Trong trường hợp phát hiện người bị dị ứng trà sữa, điều bạn cần làm trước tiên là biết cách cấp cứu kịp thời. Bạn hòa chung 1 thìa bột vitamin C với 1 ly nước và cho người bệnh uống. Cho người bệnh uống bột vitamin C -Ảnh: Internet Làm gì khi nghi bị ngộ độc trà sữa? Với tình trạng ngộ độc nặng, bạn hãy nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến bệnh viện để cấp cứu. Khi thấy tình trạng ngộ độc đã thuyên giảm, ít nhất 4 ngày sau đó, bạn lưu ý không cho người bệnh ăn trứng, đồ ăn có pha trứng, sữa, sản phẩm từ sữa, cà chua và các trái cây chua, đồ uống đậm màu như coca, lúa mỳ, trà, chocolate,... 3. Trà sữa có tác động xấu như thế nào đến sức khỏe? Trà sữa không đơn thuần chỉ chứa trà và sữa mà thành phần chính là bột trà pha lẫn kem béo và các chất phụ gia khác như bột pha màu, hương liệu tinh dầu thơm, … Dù đã được cảnh báo là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có hại cho sức khỏe và sinh sản nhưng trà sữa là vẫn là thức uống được nhiều người yêu thích. Đặc biệt các bạn trẻ là các tín đồ của trà sữa. - Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản Kem béo là thành phần có chứa lượng lớn axit béo chuyển hóa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, với thành phần chính có trong trà sữa này sẽ gây tác hại béo phì. Bột pha trà sữa không có nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu với sức khỏe -Ảnh: Internet Đáng nói, đây là chất có tác động đến khả năng sinh sản của nam giới. Những thành phần chứa trong trà sữa có tác động trực tiếp đến chất lượng tinh trùng và có thể gây giảm khả năng di chuyển linh hoạt tinh trùng. Từ đó tăng thêm nguy cơ vô sinh ở nam giới. Do đó, phái mạnh nên tránh dùng uống trà sữa Tăng lượng đường trong máu Trà sữa được làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc -Ảnh: Internet Trong trà sữa có chứa lượng rất lớn đường, chất béo bão hòa và acid béo chuyển hóa có nhiều nguy cơ xấu cho sức khỏe con người. Đây là thức uống không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, những người mắc chứng bệnh béo phì, tiểu đường, những người thiếu dinh dưỡng nên tránh uống trà sữa. Chứa nhiều chất độc hại Hạt trân châu chứa nhiều nguyên tố độc hại -Ảnh: Internet Hạt trân châu có thành phần chủ yếu là tinh bột lọc, đường cô đặc chứa nhiều nguyên tố độc hại như thủy ngân (Hg), chì (Pb) và thạch tín (As), hương liệu thực phẩm. Đây là những thực phẩm độc hại không tốt cho sức khỏe. Thậm chí các hạt trong những ly trà sữa thơm ngon có thể làm từ... đế giày da và lốp xe cũ. Gây tổn thương gan, thận Uống nhiều trà sữa ảnh hưởng xấu đến gan, thận -Ảnh: Internet Nhiều cửa hàng trà sữa trân châu nhuận nên không dùng bột trà tự nhiên mà chế trà sữa từ bột màu từ các chất tổng hợp hoá học. Các chất phụ gia này khi được thêm vào sẽ khiến gan, thận khó hấp thụ. Nếu uống quá nhiều sẽ tích tụ trong thời gian âu dài và gây thương tổn nặng cho chức năng của gan, thận. Sơ cứu kịp thời khi bị ngộ độc trà sữa là điều rất quan trọng. Trên đây là những kiến thức hữu ích giúp bạn nắm rõ hơn về những nguy cơ xấu đối với sức khỏe do uống trà sữa, có cách sơ cứu kịp thời để tránh những nguy hiểm trà sữa gây ra. Để đảm bảo sức khỏe bản thân, hãy cân nhắc kỹ trước khi dùng loại thức uống này nhé!