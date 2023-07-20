Bé trai 8 tháng tuổi nứt da đầu, bong tróc toàn bộ da mặt sau tắm lá

Ths.BS Nguyễn Thị Thảo Nhi, Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em cho biết, bệnh nhi được đưa vào viện trong tình trạng tổn thương nặng, dát đỏ, khô da nhiều, lan rộng tay chân thân mình kèm mảng vảy dày, vảy tiết, nứt da vùng đầu.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Bệnh viện Da liễu Trung ương thông tin về ca viêm da cơ địa trầm trọng do tắm lá và chữa sai cách.

Bệnh nhi được chẩn đoán viêm da cơ địa, viêm da dầu nghiêm trọng. Sau 4 ngày điều trị tại Khoa điều trị bệnh da nữ giới và trẻ em, các tổn thương khô, không chảy dịch, các mảng vảy dày vùng da đầu đã bong.

Mẹ bệnh nhi cho biết, từ 1 tháng tuổi bé đã xuất hiện các nốt dát đỏ, sẩn, mụn nước ở 2 má, thân mình đã từng đi khám tại Bệnh viện Da liễu trung ương chẩn đoán viêm da cơ địa dùng thuốc bôi, dưỡng ẩm, tổn thương đỡ. Tuy nhiên, khi ra viện trẻ không được duy trì dưỡng ẩm thường xuyên, tổn thương nặng dần lên. Gia đình cho trẻ đi khám nhiều nơi, tại một bệnh viện tư nhân ở Campuchia, một số bệnh viện ở TPHCM, tổn thương có giảm. Khi trẻ về nhà được gia đình tắm nhiều loại lá khác nhau.

BS Thảo Nhi cho biết, viêm da cơ địa còn gọi là bệnh chàm thể tạng (eczema), là một bệnh viêm da tái phát, mãn tính, chủ yếu gặp ở trẻ em và có liên quan tới cơ địa dị ứng.

Tình trạng tổn thương khi bệnh nhi đến Bệnh viện Da liễu Trung ương - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân Trí, BS nội trú Nguyễn Mạnh Hùng, Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em cho biết, có tới 60% trẻ viêm da cơ địa phát bệnh trong năm đầu đời, 30% trong 5 năm đầu và chỉ có 10% phát bệnh sau 5 tuổi. Thông thường, 90% bệnh ổn định sau 2 tuổi, 10% chuyển thành viêm da cơ địa ở trẻ lớn.

Trong khi đó, viêm da dầu là bệnh lý da liễu phổ biến ở mọi lứa tuổi, viêm da dầu xảy ra ở trẻ sơ sinh trong độ tuổi từ 3 tuần đến 12 tháng. Vùng da mắc bệnh thường là vùng da có tuyến dầu hoạt động mạnh, nơi có lông và nhiều kẽ da. Dù không nguy hiểm nhưng viêm da tiết bã ở trẻ ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ và gây khó chịu cho trẻ.

Sau 4 ngày điều trị, tình trạng viêm da của trẻ đã ổn định - Ảnh: Báo Dân trí

Theo BS Thảo Nhi, hai bệnh lý này có thể đồng mắc ở trẻ, thường không gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên nếu không được điều trị và chăm sóc đúng cách thì có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm cho trẻ.

Các biến chứng có thể kể đến như: Bội nhiễm vi khuẩn, chốc hóa; nhiễm virus như eczema herpeticum, eczema Coxsackie; để lại sẹo ảnh hưởng đến thẩm mỹ; ngứa nhiều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Khi được chẩn đoán viêm da cơ địa, viêm da dầu, việc điều trị thuốc tại chỗ, chăm sóc da rất quan trọng. Tuyệt đối không nên dùng các phương pháp dân gian như tắm lá, bôi thuốc lá cho trẻ.