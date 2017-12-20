Ba mẫu máy sưởi gốm an toàn luôn cháy hàng khi đông về

Sức khỏe 20/12/2017 08:00

Mỗi khi tới mùa đông, chúng ta lại phải lo lắng để tìm kiếm những thiết bị sưởi ấm nhằm bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị 3 mẫu máy sưởi gốm an toàn bán chạy nhất của thương hiệu FujiE sử dụng công nghệ Nhật Bản. 

Ba mẫu máy sưởi gốm an toàn luôn cháy hàng khi đông về - Ảnh 1
Ba mẫu máy sưởi gốm an toàn của FujiE luôn cháy hàng khi đông về

Giới thiệu máy sưởi gốm FujiE

Máy sưởi ceramic FujiE là dòng sản phẩm gia dụng ra đời khá muộn nhưng với công nghệ sưởi ấm an toàn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản nên được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn. Máy sưởi ceramic sử dụng công nghệ sưởi ấm dùng điện để đun nóng các thanh gốm bên trong máy sau đó nó tỏa nhiệt ra bên ngoài môi trường để sưởi ấm không khí.

Đây là cách chuyển đổi nhiệt năng một cách dán tiếp, an toàn không gây khô da cho trẻ nhỏ. Đặc biệt ngoài chức năng sưởi ấm, máy sưởi gốm FujiE còn được nhà sản xuất trang bị thêm tính năng thông minh đó là sấy khô quần áo, một số sản phẩm cao cấp còn có chức năng hút ẩm rất tiện lợi, đặc biệt có ích khi trời nồm ẩm, nó mang đến một không khí thoải mái dể chịu. Ngoài ra, dòng sản phẩm sưởi gốm của FujiE còn nổi bật với kiểu dáng hiện đại, mẫu mã phong phú và đặc biệt là giá thành khá hợp lý.

Ba mẫu máy sưởi gốm an toàn bán chạy luôn cháy hàng khi đông về của FujiE

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng trong mùa đông FujiE đã cho ra mắt hàng loạt sản phẩm máy sưởi ceramic hoàn toàn mới, ngay từ khi mới ra mắt chúng đã được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng lựa chọn và luôn trong tình trạng cháy hàng.

- Quạt sưởi gốm Ceramic để sàn FujiE CH-2100

Ba mẫu máy sưởi gốm an toàn luôn cháy hàng khi đông về - Ảnh 2
Quạt sưởi gốm Ceramic để sàn FujiE CH-2100

FujiE CH - 2100 là model máy sưởi gốm thế hệ mới vừa được ra mắt thị trường của thương hiệu FujiE, sản phẩm được thiết kế với kiểu dáng hiện đại, sang trọng với kích thước nhỏ gọn, thích hợp dùng để sưởi ấm cho cá nhân.

Sản phẩm máy sưởi FujiE CH-2100 có lớp vỏ được thiết kế và chế tạo từ vật liệu polyme nhựa dẻo tiên tiến PBT cao cấp nhất hiện nay nên nó có khả năng chịu nhiệt và chống cháy rất cao.

Ngoài ra mặt trước của sản phẩm sử dụng lưới kim cương siêu bền, do vậy nó có khả năng chống gỉ, và đặc biệt không oxy hóa. Máy có công suất cực đại lên tới 2000W nên có tốc độ làm nóng nhanh chóng.

- Quạt sưởi gốm Ceramic để sàn FujiE CH-2200

Ba mẫu máy sưởi gốm an toàn luôn cháy hàng khi đông về - Ảnh 3
Quạt sưởi gốm Ceramic để sàn FujiE CH-2200

Ceramic để sàn FujiE CH-2200 có công suất lên tới 2000w nên cho tốc độ sưởi ấm cực nhanh, máy được thiết kế với kiểu dáng sang trọng cùng kích thước vô cùng nhỏ gọn, cùng với trọng lượng rất nhẹ chỉ có 4.4 kg nên rất dễ di chuyển mà không tốn diện tích của không gian căn phòng sử dụng. 

FujiE CH-2200 được trang bị màn hình LCD cùng với điều khiển từ xa thông minh rất tiện lợi giúp người dùng có thể dễ dàng quan sát cũng như điều chỉnh các chế độ của máy trong suốt quá trình sử dụng mà không phải di chuyển tới gần máy.

Sản phẩm thích hợp sử dụng trong phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc với diện tích thích hợp nhất là từ 15- 20 m2.

- Máy sưởi điều hòa Ceramic treo tường FujiE CH-2500

Sản phẩm máy sưởi điều hòa ceramic treo tường CH-2500 được thiết kế dạng treo tường đặc biệt cùng với điều khiển từ xa rất tiện lợi giúp người dùng có thể điều khiển tắt mở hay chuyển đổi các chức năng của máy vô cùng đơn giản.

Ba mẫu máy sưởi gốm an toàn luôn cháy hàng khi đông về - Ảnh 4
Máy sưởi điều hòa Ceramic treo tường FujiE CH-2500

Ngoài ra sản phẩm còn được nhà sản xuất trang bị cầu chì và rơ le nhiệt có nhiệm vụ bảo vệ chống quá nhiệt an toàn cho máy và người sử dụng.

Hiện nay dòng sản phẩm máy sưởi gốm và các dòng sản phẩm khác mang thương hiệu FujiE đang được bởi công ty cổ phần phân phối và hỗ trợ dự án Thời Đại Mới phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống đại lý. Mọi chi tiết về sản phẩm cũng như đại lý quý vị tham khảo tại fujie.com.vn.

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