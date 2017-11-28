Mua máy sưởi nhà tắm nào cho trẻ nhỏ?

Sức khỏe 28/11/2017 13:30

Khi gió mùa ùa về nhiệt độ giảm thì thị trường máy sưởi nhà tắm lại sôi động, với tác dụng mang lại không gian nhà tắm ấm cúng nhanh chóng, máy sưởi đang là thiết bị không thể thiếu cho mỗi gia đình khi mùa đông về.

Để bảo đảm trẻ không mắc phải các căn bệnh do nhiễm lạnh gây ra như cảm cúm, sốt, bệnh đường hô hấp thì việc sắm một cái máy sưởi nhà tắm hay máy sưởi cho phòng ngủ là rất cần thiết để chống lạnh. Vậy tiêu chuẩn mua máy sưởi nhà tắm cho trẻ cần có những gì?

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Sự cần thiết của máy sưởi nhà tắm đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

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Như các mẹ đã biết, trẻ nhỏ nhất là trẻ sơ sinh có sức đề kháng rất yếu, làn da của trẻ cũng vô cùng mỏng manh và nhạy cảm, chỉ những tác động nhỏ của môi trường bên ngoài cũng đủ làm trẻ bị ốm, nhất là về mùa lạnh, nếu như trước đây các ông bà ta thường dùng than củi để sưởi ấm cho con thì giờ đây đã có những thiết bị hiện đại khác đó chính là những chiếc máy sưởi thông minh, tiện dụng. Giúp việc tắm cho con trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, thiết bị đèn tắm này mang lại những hạn chế nhất định như gây nguy hại cho bé như đốt cháy oxy, làm khô da, phát sáng gây chói mắt, đặc biệt nguy hiểm cho sự an toàn của gia đình khi rò rỉ điện.

Để khắc phục những nhược điểm đó, Máy Sưởi Nhà Tắm FujiE mang tên gọi BCH-200 đã ra đời như một công cụ thay thế giải quyết những nỗi lo về đèn sưởi nhà tắm không an toàn của các mẹ.

Máy sưởi nhà tắm FujiE BCH–200 Sự lựa chọn thông minh và an toàn cho bé

Đây là sản phẩm mới mang tính đột phá của dòng máy sưởi công nghệ Nhật Bản. Với thiết kế thông minh, dành riêng cho không gian nhà tắm, nhờ nguyên lý làm nóng sợi đốt một cách nhanh chóng, giúp không gian được làm ấm một cách an toàn, không đốt oxy nên không gây khó thở, không gây khô da, không phát sáng như những đèn sưởi bình thường khác, không gây chói lóa nên rất an toàn cho mắt bé, với 3 chế độ gió để lựa chọn, mát/nóng/ấm để điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng để kiểm soát nhiệt độ.

Đặc biệt máy có chế độ chống nước với mức độ IP21 (chuyên dùng trong nhà tắm) rất an toàn cho người dùng, tránh hiện tượng chập điện, cháy nổ. Bạn có thể điều chỉnh chế độ gió: Mát/ấm/nóng bằng nút vặn cơ rất dễ dùng. Đồng thời có thể điều chỉnh theo nhiệt độ phòng, tự động kiểm soát nhiệt độ.

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Máy sưởi nhà tắm FujiE BCH-200 có chức năng sấy khô quần áo, khăn mặt...

Máy sưởi nhà tắm FujiE có chế độ bảo vệ quá nhiệt và đạt dầy đủ tiêu chuẩn chất lượng (Approval): CE, GS, RoHS. Ngoài sử dụng thuận tiện cho nhà tắm, sản phẩm còn rất phù hợp với phòng bếp, phòng khách. Sản phẩm hiện được công ty Thời Đại Mới phân phối với giá 990.000đ và được bảo hành chính hãng 1 năm trên toàn quốc.

Nếu quý vị quan tâm tới dòng máy sưởi sử dụng công nghệ hiện đại này có thể tham khảo tại fujie.com.vn.

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