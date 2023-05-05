Sau khi tắm, bé gái 8 tuổi đột nhiên co giật, không thể tự mặc quần áo, vào bệnh viện cấp cứu bác sĩ chẩn đoán đột quỵ.

Theo thông tin từ VNExpress, ngày 5/5, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, cho biết khi cháu được sơ cứu ban đầu tại Trung tâm Y tế huyện, sau đó chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán nhồi máu não nhân bèo trái không rõ nguyên nhân, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên phải. Bé vốn khỏe mạnh, đi học và sinh hoạt bình thường. Hình ảnh chụp tình trạng nhồi máu não của bệnh nhân - Ảnh: VNExpress Sau 9 ngày điều trị tại viện Nhi Trung ương, bé được chuyển về Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, tập phục hồi chức năng. Lúc này, bé còn méo miệng, nói chưa tròn tiếng, nửa người bên phải yếu, đi lại cần sự trợ giúp, không thể tự đánh răng, rửa mặt, buộc tóc. Bé cầm nắm đồ vật nhỏ rất khó, không thể viết chữ.

Tập phục hồi chức năng vận động, 10 ngày sau bé hồi phục tốt, miệng hết méo, ăn uống không rơi vãi, có thể tự đi lại và dùng tay bên phải đánh răng, rửa mặt, tự mặc quần áo, viết được chữ to. Dẫn nguồn tin từ báo Tiền Phong, vào tháng 10/2021, cũng xảy ra trường hợp tượng tự ở An Giang. Bé Nguyễn Thị M. (8 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang) được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Ngày 21/10, thông tin từ BS Nguyễn Lưu Giang - Trưởng Đơn vị Can thiệp DSA của bệnh viện cho biết, bệnh nhi được điều trị 1 tuần ở bệnh viện tuyến trước vì khó thở, sốt. Trước thời điểm chuyển viện bé đột ngột nói khó, liệt nửa người bên phải.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định thực hiện kỹ thuật can thiệp nội mạch dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch máu xóa nền (DSA). Sau khi lấy thành công huyết khối động mạch não giữa, tình trạng bệnh nhi nhanh chóng cải thiện. 5 ngày sau can thiệp, bé đã tự ăn uống, sức cơ tay chân đã phục hồi tốt. Sau khi được bác sĩ can thiệp kịp thời, tình trạng bé đã khá hơn - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo BS Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng khoa Nội Tim mạch của bệnh viện cho biết nguyên nhân đột quỵ nhồi máu não của bé M. là do trẻ bị mắc bệnh cơ tim giãn nở. Một căn bệnh rất hiếm ở trẻ em, tỷ lệ mắc trong dân số chỉ khoảng 1/170.000. Trẻ mắc bệnh này sẽ có biểu hiện suy tim như mệt, ho, khó thở khi gắng sức, tim đập nhanh. Các bác sĩ cho biết, việc điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp ở trẻ em khá phức tạp, rất ít khuyến cáo và hướng dẫn điều trị, chủ yếu dựa vào điều trị đột quỵ ở người lớn. Đây là trường hợp được can thiệp lấy huyết khối nhỏ tuổi nhất ghi nhận tại bệnh viện từ trước đến nay.

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