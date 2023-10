Tập phục hồi chức năng vận động, 10 ngày sau bé hồi phục tốt, miệng hết méo, ăn uống không rơi vãi, có thể tự đi lại và dùng tay bên phải đánh răng, rửa mặt, tự mặc quần áo, viết được chữ to.

Dẫn nguồn tin từ báo Tiền Phong, vào tháng 10/2021, cũng xảy ra trường hợp tượng tự ở An Giang. Bé Nguyễn Thị M. (8 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang) được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Ngày 21/10, thông tin từ BS Nguyễn Lưu Giang - Trưởng Đơn vị Can thiệp DSA của bệnh viện cho biết, bệnh nhi được điều trị 1 tuần ở bệnh viện tuyến trước vì khó thở, sốt. Trước thời điểm chuyển viện bé đột ngột nói khó, liệt nửa người bên phải.