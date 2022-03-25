Một nguyên nhân gây ra tình trạng đau nhức răng là do răng bị áp xe. Áp xe răng xảy ra khi tủy răng, mô mềm bên trong ống tủy bị chết và bị viêm. Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào tủy răng và làm nhiễm trùng chân răng. Sau đó có thể hình thành túi mủ xung quanh chân răng, tạo áp xe.
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Các triệu chứng răng bị áp xe
Triệu chứng phổ biến nhất của áp xe là đau nhức ở xương xung quanh răng. Bạn cũng có thể bị sưng lợi hoặc đau khi nhai.
Bạn cũng có thể gặp các triệu chứng bổ sung sau:
- Bạn có thể bị đau răng nhói có thể lan đến hàm, cổ hoặc tai.
- Răng của bạn có thể nhạy cảm với nóng, lạnh và áp lực khi nhai.
- Bạn có thể bị sốt.
- Bạn có thể bị sưng ở mặt, má và các hạch bạch huyết ở hàm hoặc cổ.
- Nướu của bạn có thể bị đỏ và sưng lên.
- Nếu áp xe bị vỡ, bạn có thể bị chảy mủ miệng và có mùi hôi, đồng thời có vết loét hở, chảy dịch.
- Nếu không được điều trị, cơn đau có thể trở nên nghiêm trọng, thường xuyên dữ dội.
Nhiều người bị đau răng cho biết họ bị đau ở một vùng trong miệng, nhưng họ không chắc là răng nào gây ra. Bạn sẽ cần đến gặp nha sĩ để biết cơn đau xuất phát từ đâu.
Nguyên nhân bị áp xe răng
Một số điều có thể gây đau, áp xe răng bao gồm:
- Sâu răng chưa được điều trị
- Răng bị nứt, vỡ hoặc miếng trám
- Nhiễm trùng nướu răng, đặc biệt là khi bệnh nướu răng tiến triển
Miệng của bạn luôn có vi khuẩn, nhưng nó sẽ được men răng bảo vệ răng. Nếu sâu răng ăn mòn lớp men đó hoặc bạn bị nứt răng, vi khuẩn có thể xâm nhập vào tủy sống bên trong răng. Hệ thống miễn dịch của bạn chống lại, gửi các tế bào bạch cầu đến để tiêu diệt vi khuẩn. Mủ hình thành từ các tế bào bạch cầu, mô chết và vi khuẩn.
Chẩn đoán từ bác sĩ
Nếu bạn bị đau răng hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác của áp xe răng, hãy đặt lịch hẹn với nha sĩ ngay lập tức. Bạn cần được điều trị trước khi các vấn đề lớn hơn phát sinh. Bạn có thể giảm đau nếu áp xe bị vỡ. Nhưng cho dù có hay không, nhiễm trùng có thể lan đến hàm của bạn.
Nha sĩ sẽ khám răng cho bạn và xác định vị trí áp xe. Bạn có thể cần chụp X-quang hoặc thậm chí là chụp CT để xem vị trí chính xác của áp xe và liệu nhiễm trùng có lan rộng hay không.
Áp xe răng thường được điều trị bằng cách điều trị tủy răng hoặc phẫu thuật nội nha.
Trước tiên, nha sĩ sẽ loại bỏ vi khuẩn từ các ống tủy trống trong răng của bạn. Sau đó, họ sẽ làm sạch, tạo hình và trám bít ống tủy, trám bít khoảng trống.
Sau đó, bạn sẽ quay lại nha sĩ, họ sẽ đặt một mão lên răng để bảo vệ và phục hồi chức năng đầy đủ của nó. Sau khi phục hình, răng sẽ hoạt động bình thường như những chiếc răng khác.
Trong một số trường hợp, răng không thể được cứu. Nha sĩ của bạn sẽ cần phải nhổ chiếc răng bị nhiễm trùng và dẫn lưu áp xe để loại bỏ nhiễm trùng. Bạn có thể được dùng thuốc kháng sinh nếu nhiễm trùng có cơ hội lây lan hoặc nếu bạn bị suy giảm hệ miễn dịch.
Cách giảm đau cho răng bị áp xe
Đau răng do áp xe có thể đến và biến mất, nhưng đừng bị lừa nếu cơn đau giảm dần. Cho đến khi bạn có thể đến gặp nha sĩ, đây là một số cách để giảm đau răng do răng bị áp xe hoặc nhiễm trùng răng:
- Tránh thức ăn và đồ uống quá lạnh hoặc quá nóng. Vì lớp ngà của răng có thể đã bị sâu răng xâm nhập, nhiệt độ quá cao có thể gây đau. Tránh đồ uống lạnh, nước trái cây, kem, cà phê, trà hoặc súp nóng. Những thứ này có thể kích hoạt ngà răng bị lộ ra ngoài và gây đau đớn vô cùng.
- Tránh thực phẩm và đồ uống có nhiều đường hoặc có tính axit rất cao. Thực phẩm có tính axit phổ biến là nước ngọt hoặc nước trái cây. Những chất này làm giảm độ pH trong miệng của bạn, khiến lớp khoáng chất bảo vệ răng của bạn bị mòn đi. Răng bị áp xe răng rất nhạy cảm, vì vậy cần tránh bất kỳ sự thay đổi nào về độ pH.
- Sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn. Hầu hết các cơn đau răng là do viêm, vì vậy thuốc giảm đau làm giảm viêm có thể hữu ích. Không nên bôi thuốc giảm đau lên răng hoặc mô nướu, vì điều này có thể làm bỏng mô.
- Dùng chỉ nha khoa giữa các răng bị đau. Loại bỏ các mảnh thức ăn và mảng bám có thể giúp giảm đau do đau răng. Nó có thể giúp giảm viêm ở vùng nha chu, nơi cơn đau truyền đến phần còn lại của răng bị nhiễm trùng.
- Bịt một lỗ trên răng tạm thời. Một số hiệu thuốc có bán vật liệu trám tạm thời không kê đơn có thể được sử dụng để trám bít lỗ sâu do sâu hoặc răng bị nứt tạm thời.
- Nâng cao đầu khi ngủ. Nâng cao đầu khi nghỉ ngơi có thể làm dịu cơn đau do đau răng.
- Rửa sạch miệng bằng nước muối ấm. Súc miệng bằng nước muối ấm hai đến ba lần một ngày có thể giúp giảm đau răng nếu áp xe là do nhiễm trùng nướu. Nước muối hoạt động như một chất khử trùng để loại bỏ vi khuẩn khỏi khu vực bị nhiễm trùng.
Theo Verywell Health