Đang gần gũi cùng bạn trai, cô gái bất ngờ nhận ra sự bất thường trên cơ thể và điều không ngờ

Cô gái cảm thấy kỳ lạ và mơ hồ, nhưng không có bất kỳ cơn đau nào. Cảm giác ấy đến vào đúng lúc cô đang quan hệ. Lý do duy nhất khiến cô biết bản thân đang gặp vấn đề là vì cô không thể nói chuyện.

Cô chạy ngay vào nhà tắm để kiểm tra vẫn chưa nhận ra được sự nguy hiểm cho đến khi một phần cơ thể ở phía bên phải dần trở nên tê liệt và mắt, miệng dần xệ xuống, cô mau chóng tới bệnh viện. Tại bệnh viện, cô mới biết chắc chắn rằng mình đã bị đột quỵ và nguyên nhân là do một lỗ hổng trong tim. May mắn thay, sau một thời gian tập phục hồi, cô đã ổn định trở lại. Điều tưởng chừng như đơn giản và hi hữu ấy có thể xảy ra với một số ai đó, vì vậy, cô mong muốn chia sẻ điều này đến những người xung quanh.