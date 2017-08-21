Ăn nha đam có tác dụng gì cho sức khỏe và sắc đẹp con người?

Sức khỏe 21/08/2017 14:23

Nhiều người đã và đang dùng mỗi ngày nhưng lại chưa biết hết rằng ăn nha đam có tác dụng gì. Bạn hãy bổ sung kiến thức cho mình để có cách sử dụng nha đam đúng nhất nhé.

Nha đam là một loại cây mọng nước, chứa nhiều chất nhầy, nó được biết đến với thành phần dinh dưỡng cao tốt cho việc chăm sóc sức khỏe cho con người và có công dụng làm đẹp toàn diện. Nhờ tính năng này mà nha đam ngày càng được ưa chuộng và dùng đến nhiều hơn. Không chỉ là đắp mặt nạ, ăn nha đam cũng phổ biến hơn. Nhưng có lẽ nhiều người vẫn chưa biết ăn nha đam có tác dụng gì. Để giải đáp thắc mắc này, bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Tác dụng của việc ăn nha đam

Nha đam không còn quá xa lạ với cuộc sống của chúng ta, nó hiện diện trong nhiều gia đình như một loại đồ ăn, thức uống không thể thiếu. Với các lợi ích bảo vệ sức khỏe tốt nhất, nha đam sẽ luôn là người bạn đồng hành lâu dài của mỗi người.

Như đã chia sẻ ở nhiều bài viết khác, nha đam chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Bao gồm các loại vitamin A, C, E, B cùng khoáng chất như sắt, kẽm, canxi, kali, natri..., axit amin và enzyme. Đây đều là những thành phần có lợi và cần thiết cho sự phát triển của các tế bào cơ thể.

Ăn nha đam có tác dụng tuyệt vời cho cơ thể
Ăn nha đam có tác dụng tuyệt vời cho cơ thể (Ảnh: Internet)

Ăn hay uống nước nha đam sẽ hỗ trợ tiêu hóa tốt, tăng cường hệ miễn dịch, giúp quá trình lưu thông máu diễn ra tốt hơn, cân bằng lượng đường huyết, chống viêm, kháng khuẩn, bảo vệ cơ thể trước các tác hại từ bên ngoài. Ngoài ra, nha đam còn giúp thanh nhiệt, giải độc gan-thận cũng như ngăn ngừa lão hóa và các bệnh ung thư.

Không chỉ là công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, nha đam còn là trợ thủ đắc lực giúp chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo nhất. Làn da sẽ trở nên sáng mịn, hết mụn và vết thâm, chống nắng và đồng thời giúp giảm cân an toàn và hiệu quả nhanh chóng.

Do vậy, ăn nha đam có tác dụng gì với sức khỏe và làm đẹp thì bạn đã rõ, việc bạn cần làm đó là sử dụng nó mỗi ngày là được.

Các món ăn từ nha đam tốt cho cơ thể

Từ nha đam, chúng ta có thể chế biến thành nhiều món ăn, đồ uống khác nhau mà vẫn đảm bảo những công dụng mà nó mang lại.

Đầu tiên phải kể đến đó là món chè, nha đam là nguyên liệu thanh mát thích hợp để nấu món ăn chơi thơm ngon này. Không chỉ là món ăn giải nhiệt, nếu bạn biết nấu chè đúng cách thì hiệu quả làm đẹp da và vóc dáng cũng sẽ dễ trông thấy. Chỉ cần nấu nha đam với rong biển, đậu xanh, nước cốt dừa... và nên cho ít đường để tránh tình trạng tăng cân nhé.

Nha đam đường phèn là loại nước uống dễ chế biến và lại đảm bảo hiệu quả chăm sóc cơ thể tốt nhất. Chỉ cần nấu nước đường phèn lên rồi cho nha đam cắt khúc vào nấu thêm một chút và cho ít lá dứa để dậy mùi thơm là bạn đã có món đồ uống thanh nhiệt, dưỡng da công hiệu rồi.

Ăn sữa chua nha đam mỗi ngày đẹp da và tốt cho sức khỏe
Ăn sữa chua nha đam mỗi ngày đẹp da và tốt cho sức khỏe (Ảnh: Internet)

Sữa chua nha đam là sự lựa chọn tiếp theo dành cho bạn. Sữa chua chứa nhiều axit amin và khoáng chất nên rất tốt cho sức khỏe và vẻ đẹp làn da. Mỗi ngày 2 hũ sữa chua nha đam là phù hợp để bạn tăng cường thể lực cũng như làm đẹp da và vóc dáng an toàn nhất. Nếu bạn không có điều kiện tự làm tại nhà thì có thể mua sữa chua nha đam hộp bên ngoài cũng được, hiệu quả của nó cũng tương đương nhau.

Ăn nha đam có tác dụng như thế nào với sức khỏe và sắc đẹp? Nó hoàn toàn tốt cho cơ thể, bạn hãy thường xuyên sử dụng nó và chờ đợi kết quả tuyệt vời mà nha đam mang lại nhé.

Bạn sẽ áp dụng ngay hôm nay khi biết nha đam có tác dụng gì cho da mặt?

Bạn sẽ áp dụng ngay hôm nay khi biết nha đam có tác dụng gì cho da mặt?

Đẹp hơn, mịn màng hơn khi sử dụng nha đam mỗi ngày. Bạn đã biết nha đam có tác dụng gì cho da mặt chưa? Nếu chưa thì tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   nha đam làm đẹp với nha đam ăn nha đam dúng cách nha đam có tác dụng gì

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 25 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 25 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 25 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm