Theo các chuyên gia dinh dưỡng , bên cạnh việc thường xuyên tập luyện các bài tập tăng trưởng chiều cao, thì việc bổ sung các loại thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng cần thiết sẽ giúp bạn tăng chiều cao vô cùng hiệu quả. Vậy nên ăn gì để phát triển chiều cao tự nhiên? hay ăn gì để tăng chiều cao nhanh nhất? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Đậu nành được biết đến là chứa hàm lượng protein cao nhất so với tất cả các loại thực phẩm dành cho người ăn chay. Hàm lượng protein có trong đậu nành có thể giúp cải thiện các mô và hệ xương rất tốt.

Ngoài việc tập luyện các bài tập thể dục tăng chiều cao thì việc thay đổi chế độ ăn uống và sử dụng các thực phẩm có chứa các dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển của cơ thể cũng là cách giúp tăng chiều cao hiệu quả. Dưới đây là một số thực phẩm mà bạn nên bổ sung vào thực đơn ăn uống tăng chiều cao của mình.

Để tăng chiều cao hiệu quả, bạn nên sử dụng khoảng 50g đậu nành mỗi ngày. Đối với những người ăn chay thì nên bổ sung đầy đủ protein bằng cách thêm đậu nành vào các bữa ăn trong ngày. Trong thực tế, đậu nành là thực phẩm dễ tìm mua vừa tiết kiệm chi phí vừa mang lại hiệu quả trong việc cải thiện chiều cao.

Để tăng chiều cao hiệu quả, bạn nên sử dụng khoảng 50g đậu nành mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Sữa

Sữa là một trong những nguồn cung cấp hàm lượng canxi tuyệt vời cho cơ thể, giúp xương chắc khỏe và tăng chiều cao hiệu quả. Ngoài ra, hàm lượng canxi và vitamin D có tác dụng rất tốt đối với việc tăng chiều cao. Khi cơ thể thiếu hụt vitamin D có thể khiến bạn bị thấp còi và phát triển chiều cao chậm.

Nếu muốn phát triển chiều cao một cách tự nhiên và nhanh chóng tại nhà thì bạn cần bổ sung canxi đầy đủ cho cơ thể, đặc biệt là trong giai đoạn dậy thì. Bạn nên bắt đầu thói quen uống sữa mỗi ngày vào buổi sáng để đảm bảo cơ thể phát triển khỏe mạnh.

Protein

Protein là những khối tạo thành trong cơ thể con người và có tác dụng tăng chiều cao bằng cách xây dựng một số mô.

Vì vậy, bạn nên thay thế hydrat-cacbon bằng các loại thực phẩm giàu protein lành mạnh như các loại đậu, trứng, sữa cá...vào chế độ ăn hàng ngày.

Protein có tác dụng tăng chiều cao bằng cách xây dựng một số mô - Ảnh minh họa: Internet

Hải sản

Người bị thấp còi nên thường xuyên bổ sung các món ăn từ các loại hải sản giàu canxi như cua, cá, tép, ốc, tôm,... sẽ giúp bổ sung hàm lượng canxi dồi dào cho cơ thể. Canxi chiếm đến 99% trong cấu trúc răng và xương. Khi cơ thể thiếu hụt canxi sẽ gây ra nhiều vấn đề ảnh hưởng sức khỏe, trong đó bao gồm cả việc giới hạn chiều cao.

Cà rốt

Cà rốt là một trong những loại rau củ có chứa nhiều vitamin khác nhau, đặc biệt là vitamin A. Thường xuyên bổ sung cà rốt vào các bữa ăn hàng ngày không chỉ tốt cho mắt mà còn có tác dụng thúc đẩy các cơ chế tổng hợp protein, giúp phát triển chiều cao một cách tự nhiên. Bạn có thể ăn cà rốt sống hoặc làm nước ép cà rốt vừa giúp giải khát, làm đẹp da vừa giúp tăng chiều cao hiệu quả.

Cà rốt là một trong những loại rau củ có chứa nhiều vitamin khác nhau, đặc biệt là vitamin A - Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà

Thịt gà là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn tăng chiều cao. Gà là một loại thực phẩm lành mạnh có chứa rất nhiều protein, giúp bạn tăng trưởng và phát triển chiều cao một cách hiệu quả.

Ức gà là một trong những bộ phận ít chất béo và rất giàu protein. Gà là thực phẩm quen thuộc và dễ dàng để chế biến với nhiều món ăn khác nhau. Bạn có thể nấu súp gà, gà hấp hoặc gà luộc trong các bữa ăn hàng ngày.

Rau bina

Rau bina là một loại rau xanh có tác dụng làm tăng các chức năng của cơ thể. Rau bina rất giàu hàm lượng vitamin, sắt, canxi, chất xơ và tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho việc tăng chiều cao một cách hiệu quả. Bổ sung rau bina vào các bữa ăn hàng ngày là một trong những cách đơn giản nhất để phát triển chiều cao một cách tự nhiên và nhanh chóng.

Rau bina là một loại rau xanh có tác dụng làm tăng các chức năng của cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Trứng cũng là một trong những thực phẩm giúp phát triển chiều cao tự nhiên mà mọi người không nên bỏ qua. Trứng được biết đến là có chứa nhiều protein, đặc biệt là lòng trắng trứng rất tốt cho sự phát triển toàn diện của cơ thể vì công dụng giúp tổng hợp các vitamin trong các tế bào và kích thích chiều cao phát tự nhiên.

Bên trên là một số loại thực phẩm giúp hỗ trợ tăng chiều cao nhanh chóng mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày. Hy vọng với thông tin hữu ích này sẽ giúp giải đáp được thắc mắc ăn gì để phát triển chiều cao nhanh chóng cũng như có thêm nhiều kiến thức về dinh dưỡng để phát triển một cách toàn diện.