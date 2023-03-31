20 cách loại bỏ stress vô cùng đơn giản cho dân văn phòng, F5 bản thân trong tích tắc

Bạn nên sử dụng một ứng dụng thiền như Headspace để giúp bạn có được tư duy tập trung vào bản thân, sau đó tiếp tục một ngày của bạn với nhận thức rằng bạn chỉ có thể kiểm soát những gì mình làm (dậy sớm hơn 30 phút để viết, đeo khẩu trang khi bạn đi ra ngoài hoặc chạy chậm sau giờ làm việc).

Ghi lại cho sự căng thẳng của bạn có thể thay đổi cách bạn phản ứng với nó. Cụ thể, “việc ghi dấu giúp chúng ta loại bỏ tác nhân gây căng thẳng ra bên ngoài”, cố vấn WH Chloe Carmichael, Tiến sĩ, nhà tâm lý học lâm sàng ở New York cho biết.

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3. Hãy thử bài tập thở 4-7-8

Hít thở sâu là một cách nhanh chóng và dễ dàng để đối phó với căng thẳng nhất thời và nó thậm chí có thể "thay đổi tính chất hóa học của cơ thể và tâm trí bạn”.

Phương pháp 4-7-8: “Trước khi bắt đầu, hãy đẩy tất cả không khí ra khỏi phổi rồi hít một hơi, hít vào khi đếm đến bốn. Tốt nhất là đếm 'một, hai...', để đạt được hiệu quả đầy đủ. Khi bạn đã hít vào, hãy ngồi yên và nín thở đếm đến bảy, sau đó từ từ thở ra khi đếm đến 8. Thực hiện bài tập bốn lần để đạt được hiệu quả thiền tối ưu.

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4. Chơi với thú cưng

Chơi đùa với thú cưng cũng là một cách kiểm soát bản thân và giảm lo lắng căng thẳng. Hoặc nói một lời cầu nguyện đơn giản với chính mình, hoặc thắt dây giày để đi bộ nhanh hoặc chạy. Hãy làm điều gì đó khiến bạn cảm thấy thư giãn. Điều quan trọng cần nhớ là mọi người đều khác nhau, vì vậy hoạt động thư giãn đối với bạn có thể không phù hợp với người khác.

Ảnh minh họa: Pixabay

5. Dành một ngày cho bản thân tại nhà

Đôi khi, bạn có thể không có đủ hỗ trợ tài chính hoặc khả năng sẵn sàng cho một kỳ nghỉ hoàn toàn xa nhà, nhưng việc ưu tiên thời gian cho bản thân là điều cần thiết. Vì vậy, ngay cả khi bạn không thể rời khỏi nhà, hãy dành một ngày cho bản thân để nghỉ ngơi và thư giãn.

Ví dụ, thay vì làm việc quá 6 giờ chiều, từ chiếc ghế dài trong phòng khách của bạn, hãy ra ngoài sớm và làm điều gì đó mang lại cho bạn niềm vui khi bạn có thể như đọc sách hoặc đắp mặt nạ.

Ảnh minh họa: Pixabay

6. Chấp nhận những điều không hoàn hảo

Bạn có thể cho bản thân nghỉ ngơi và đi đường tắt khi có thể, ngay cả với những việc đơn giản như tự cắt rau củ. Hãy tiếp tục và mua rau củ đã được cắt sẵn. Hoặc làm điều gì đó tiết kiệm thời gian tương tự, chẳng hạn như đặt hàng mang đi từ một nhà hàng địa phương. Nếu bạn không muốn thực hiện thói quen sấy khô rồi duỗi thẳng bình thường của mình, hãy buộc tóc đuôi ngựa lên và coi như xong. Bạn sẽ cảm thấy bớt căng thẳng hơn nếu bạn chấp nhận những điều không hoàn hảo.

Ảnh minh họa: Pixabay

7. Xem phim thay vì tin tức

Thật tốt khi cập nhật các sự kiện hiện tại, nhưng chắc chắn tin tức có thể khiến bạn khó chịu. Nếu bạn thấy việc xem tin tức khiến bạn căng thẳng, hãy tạm dừng việc đó. Sử dụng thời gian đó để theo dõi các chương trình giải trí yêu thích của bạn, xem các video vui nhộn trên YouTube hoặc nghe podcast.

Ảnh minh họa: Pixabay

8. Tập thể dục ít nhất 20 phút mỗi ngày

Tập thể dục là một liều thuốc giảm căng thẳng tuyệt vời. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), tập thể dục có thể làm giảm huyết áp, cải thiện giấc ngủ và cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn.

Ảnh minh họa: Pixabay

9. Làm điều gì đó để khiến bạn cười

Hãy nghĩ lại lần cuối cùng bạn cười. Bạn có thể cảm thấy ít căng thẳng hơn trong thời điểm đó, phải không?

Có một lý do rằng “mọi người thường thể hiện rất nhiều căng thẳng trên khuôn mặt của họ và tiếng cười hoặc nụ cười có thể giúp giảm bớt phần nào căng thẳng đó”, theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA).

Ảnh minh họa: Pixabay

10. Học cách đan len

Hoặc may vá, hoặc vẽ tranh hay bất kỳ nghề thủ công nào mà bạn quan tâm. Quá trình tạo ra thứ gì đó có thể mang lại hiệu quả trị liệu, đặc biệt là các công việc lặp đi lặp lại như đan, móc hoặc thêu chữ thập.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc sáng tạo nghệ thuật trong 45 phút làm giảm đáng kể mức cortisol trong nước bọt của 39 người trong một nghiên cứu năm 2016 trên tạp chí Art Therapy.

Ảnh minh họa: Pixabay

11. Nghe nhạc

Nhiều người sử dụng âm nhạc như một phương tiện để giải quyết cảm xúc, họ nghe khi buồn, khi tức giận hoặc khi muốn tiếp thêm sinh lực. Vì vậy, sử dụng âm nhạc như một cách để giải tỏa cảm xúc là điều hợp lý.

Ảnh minh họa: Pixabay

12. Tập yoga

Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA) cho biết nhờ sự kết hợp của các bài tập thể chất, kéo giãn cơ, thiền và hít thở sâu, yoga là cách tuyệt vời để giảm căng thẳng. Cố gắng dành chỗ cho một hoặc hai lớp học yoga trong tuần (có rất nhiều lựa chọn miễn phí trên ứng dụng và trực tuyến) và dành thời gian để thực sự buông bỏ các nghĩa vụ và suy nghĩ tiêu cực.

Ảnh minh họa: Pixabay

13. Ngừng suy nghĩ tiêu cực

Theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, điều này nói thì dễ hơn làm, nhưng nó thực sự có thể giúp giảm mức độ căng thẳng của bạn.

Ảnh minh họa: Pixabay

14. Dành 15 phút cho bản thân mỗi ngày

Khi bạn làm việc với đồng nghiệp, bạn bè, đối tác và con cái cả ngày thì mỗi ngày, bạn chỉ cần dành vài phút cho bản thân. Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ gợi ý dành ra 15 đến 20 phút thời gian cho bản thân mỗi ngày và làm bất cứ điều gì bạn muốn. Bạn có thể chỉ cần ngồi trong ô tô và hít thở sâu hoặc nghe nhạc trước khi vào trong nhà nghỉ đêm hoặc dành thời gian đó trên hiên nhà với một tách cà phê vào buổi sáng, làm bất cứ điều gì giúp bạn thư giãn.

Ảnh minh họa: Pixabay

15. Giúp đỡ người khác

Nếu có thể, hãy mua đồ tạp hóa cho những người không có khả năng, gửi những lời động viên qua tin nhắn hoặc gửi thư cho bạn bè chỉ để nói rằng bạn đánh giá cao họ có thể là những cách cực kỳ hiệu quả để giảm mức độ căng thẳng của bạn.

Ảnh minh họa: Pixabay

16. Quyết định rời khỏi bữa tiệc, nếu bạn muốn

Nếu bạn cảm thấy mình căng thẳng ở một vài bữa tiệc thì một cách dễ dàng để giảm căng thẳng nhanh chóng là thoát khỏi tình huống khó chịu đó (và đừng dằn vặt bản thân vì điều đó sau này). Tiến sĩ Van Niel cho biết, bạn có thể thích những cuộc tụ họp nhỏ, thân mật với bạn bè và đi chơi ở một bữa tiệc không đáng để bạn phải căng thẳng cả đêm.

Ảnh minh họa: Pixabay

17. Hãy tắm nhưng không phải là tắm bong bóng xà phòng

Những người ủng hộ việc chăm sóc bản thân liên tục nói về những lợi ích thư giãn của việc tắm bong bóng xà phòng nước nóng, nhưng khoa học cho chúng ta biết rằng chỉ nổi trong một hồ nước cũng có thể giúp giảm căng thẳng rất tốt.

Ảnh minh họa: Pixabay

18. Thêm thiền vào thói quen của bạn

Thiền cho phép chúng ta tập trung vào một thứ gì đó trong khi vẫn giữ một khoảng cách tinh thần nhất định với nó. Điều này có nghĩa là thiền rất tốt khi bạn căng thẳng, vì thiền vừa có thể kéo bạn ra khỏi tâm trí căng thẳng vừa hiện diện, đồng thời giúp bạn giảm bớt căng thẳng thông qua các kỹ thuật thở và lời khẳng định khi tập thiền.

Ảnh minh họa: Pixabay

19. Dành thời gian bên người yêu

Cực khoái và khoái cảm mãnh liệt có thể giải phóng dopamine trong cơ thể. Loại trải nghiệm tích cực này, một mình hoặc với bạn đời, có thể khiến bạn cảm thấy an toàn và giảm bớt sự cô lập, điều này có thể ngay lập tức làm giảm căng thẳng.

Ảnh minh họa: Pixabay

20. Nhâm nhi chút trà ấm

Nếu bạn cần một số cảm hứng? Hãy thử thư giãn vào cuối đêm với một tách trà hương vị êm dịu truyền thống như hoa oải hương, bạc hà hoặc trà hoa cúc. Và cho thêm một chút mật ong để làm tăng vị ngọt.

Ảnh minh họa: Pixabay

Theo Women's Health