Truy tìm cách trị gàu ống hiệu quả nhất hiện nay

Sống khỏe 17/11/2017 08:39

Gàu ống hay còn gọi là hiện tượng nấm tóc, khiến phái đẹp cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy và vô cùng thiếu tự tin. Do đó, xu hướng tìm kiếm cách trị gàu ống tốt nhất hiện nay đang được nhiều người quan tâm, để nhanh chóng chấm dứt tình trạng này.

Biểu hiện của gàu ống là da đầu bong vảy và rụng tóc khá nhiều. Nguyên nhân là do vi khuẩn liên tụ cầu proteus hay nấm trichophyton gây ra. Nếu không chữa trị, tóc ngày rụng càng nhiều, dễ dẫn đến bị hói. Đồng thời, vi khuẩn sẽ ăn sâu vào da đầu, chân tóc, sẽ xuất hiện tình trạng bội nhiễm, nhiễm khuẩn nặng.

Do đó, bạn cần trị gàu ống càng nhanh càng tốt, để ngăn chặn vi khuẩn lây lan, giúp đầu sạch sẽ và tóc thêm óng ả. Dưới đây là một số cách trị gàu ống hiệu quả, bạn có thể áp dụng ngay.

Cách trị gàu ống bằng dầu dừa

Dầu dừa có tác dụng dưỡng ẩm cho tóc và da đầu, đồng thời kích kích mọc tóc, đặc biệt là trị gàu ống vô cùng hiệu quả. Chất chống oxy hóa có trong dầu dừa sẽ nhanh chóng “đánh bay” các mảng bám trong thời gian sớm nhất.

Nguyên liệu cần có:

  • 2 thìa dầu dừa.
  • 1 thìa tinh dầu trà.
  • 3 giọt tinh dầu Cedawood (tinh dầu cây tuyết tùng).

Cách trị gàu ống bằng dầu dừa giúp mái <a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/toc-khoe-manh' href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/toc-khoe-manh'>tóc khỏe mạnh</a> và sạch gàu hiệu quả.
Cách trị gàu ống bằng dầu dừa giúp mái tóc khỏe mạnh và sạch gàu hiệu quả. Ảnh internet

Cách thực hiện:

  • Trộn đều các nguyên liệu trên thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Thoa đều hỗn hợp lên tóc, nhất là phần chân tóc và da đầu.
  • Massage nhẹ nhàng để giúp các dưỡng chất phát huy tối đa công dụng.
  • Để khoảng 30 phút, sau đó gội sạch bằng dầu gội đầu như bình thường.
  • Sử dụng thường xuyên, 1 lần/tuần, chỉ sau 1 tuần bạn đã thấy được hiệu quả cải thiện, tóc không chỉ sạch gàu mà còn mềm mượt và chắc khỏe hơn.

Cách trị gàu ống bằng dầu oliu và sả

Dùng dầu oliu và sả là một trong những cách trị gàu ống rất tốt, nhanh chóng làm sạch các mảng bám trên da đầu trong thời gian ngắn nhất.

Nguyên liệu cần có:

  • 5-7 cây sả.
  • ½ chén dầu oliu.

Cách trị gàu ống bằng dầu oliu và sả
Cách trị gàu ống bằng dầu oliu và sả "đánh bay" trong thời gian sớm nhất. Ảnh internet

Cách thực hiện:

  • Bạn lột bỏ lớp vỏ ngoài của sả, rửa sạch, để ráo, sau đó thái từng khoanh mỏng.
  • Cho sả vào dầu oliu nguyên chất, đun sôi trên ngọn lửa riu riu, sôi được khoảng 10 phút thì tắt bếp.
  • Để nguội rồi đổ vào lọ thủy tinh và bảo quan trong ngăn mát của tủ lạnh để dùng dùng.

Cách dùng:

  • Làm ướt tóc, sau đó lấy một lượng hỗn hợp dầu oliu và sả thoa đều lên da đầu và tóc.
  • Dùng khăn bông quấn quanh đầu ủ trong khoảng 30 phút.
  • Sau đó gội sạch bằng dầu gội như bình thường.
  • Sử dụng đều đặn 2-3 lần/tuần, da đầu sạch gàu, mái tóc chắc khỏe và giảm gãy rụng đáng kể.

Cách trị gàu ống bằng giấm gạo

Giấm gạo có lượng axit nhẹ và chất chống oxy hóa mạnh, nhanh chóng tác động làm sạch gàu hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa vi khuẩn nấm gây hại. Loại vi khuẩn này là một trong những nguyên nhân gây ra gàu ống. Nếu không có giấm gạo bạn có thể thay bằng giấm táo.

Nguyên liệu cần có:

  • 2-3 thìa giấm gạo.
  • 1 cốc nước ấm.
  • 1 thìa dầu oliu.
  • 1 thìa nước cốt chanh.

Cách trị gàu ống bằng giấm gạo
Cách trị gàu ống bằng giấm gạo. Ảnh internet

Cách thực hiện:

  • Trộn đều các nguyên liệu với nhau thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Thoa đều hỗn hợp lên da đầu và tóc, massage nhẹ nhàng.
  • Quấn khăn kín đầu và ủ khoảng 15-20 phút. Tiếp đó gội sạch bằng nước.
  • Tốt nhất để có hiệu quả trị gàu ống như mong muốn, bạn cần phải thực hiện thường xuyên, khoảng 2-3 lần/tuần.

Trên đây là những cách trị gàu ống đơn giản có thể thực hiện ngay tại nhà, vô cùng thích hợp với những chị em khá bận rộn, là sự lựa chọn thông minh để làm đẹp cho mái tóc của người phụ nữ hiện đại.

Chúc các chị em sớm thành công! 

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