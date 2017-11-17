Truy tìm cách trị gàu ống hiệu quả nhất hiện nay

Biểu hiện của gàu ống là da đầu bong vảy và rụng tóc khá nhiều. Nguyên nhân là do vi khuẩn liên tụ cầu proteus hay nấm trichophyton gây ra. Nếu không chữa trị, tóc ngày rụng càng nhiều, dễ dẫn đến bị hói. Đồng thời, vi khuẩn sẽ ăn sâu vào da đầu, chân tóc, sẽ xuất hiện tình trạng bội nhiễm, nhiễm khuẩn nặng.

Do đó, bạn cần trị gàu ống càng nhanh càng tốt, để ngăn chặn vi khuẩn lây lan, giúp đầu sạch sẽ và tóc thêm óng ả. Dưới đây là một số cách trị gàu ống hiệu quả, bạn có thể áp dụng ngay.