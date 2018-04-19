Trong cuộc chiến phòng chống tác hại của thuốc lá, báo chí đóng vai trò quyết định

Sống khỏe 19/04/2018 18:35

Sử dụng số liệu từ nguồn không đáng tin cậy là một trong 4 hạn chế của báo chí được ThS. Nguyễn Hạnh Nguyên - đại diện tổ chức HealthBridge Canada, chia sẻ trong hội nghị cung cấp thông tin và tập huấn nâng cao về phòng chống tác hại của thuốc lá diễn ra tại TP.HCM.

Chiều 19/4, hội nghị cung cấp thông tin và tập huấn nâng cao kỹ năng viết bài truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá diễn ra tại Nhà khách Quốc hội (TP.HCM) có sự góp mặt của đông đảo chuyên gia và phóng viên các báo đài.

Trong cuộc chiến phòng chống tác hại của thuốc lá, báo chí đóng vai trò quyết định - Ảnh 1
Hội nghị về phòng chống tác hại của thuốc lá diễn ra chiều nay (19/4) tại TP.HCM - Ảnh: Bảo Bảo

Ngoài việc chỉ ra những tác hại của thuốc lá, các chuyên gia còn nêu ra những giải pháp giúp làm giảm tỷ lệ người nghiện thuốc tại Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của báo chí truyền thông.

Các chuyên gia và lãnh đạo các ban ngành liên quan khẳng định vai trò quan trọng của truyền thông trong cuộc chiến phòng chống tác hại của thuốc lá ở nước ta.

Tính từ năm 2014 - 2017, số lượng bài viết có liên quan đến thuốc lá đã tăng lên đáng kể với những nội dung như tác hại, chính sách thuế hay vấn đề buôn lậu thuốc... Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia, những bài viết về phòng chống tác hại của thuốc lá vẫn chưa đạt chất lượng cũng như có sức lan tỏa cộng đồng.

ThS. Nguyễn Hạnh Nguyên - đại diện tổ chức HeathhBridge Canada cho biết, những bài viết liên quan đến thuốc lá vẫn chưa đạt chất lượng vì đang gặp 4 hạn chế.

Trong cuộc chiến phòng chống tác hại của thuốc lá, báo chí đóng vai trò quyết định - Ảnh 2
ThS. Nguyễn Hạnh Nguyên chỉ ra 4 hạn chế hiện nay của báo chí khi đưa tin về thuốc lá -  Ảnh: Bảo Bảo

"Số lượng bài báo liên quan đến thuốc lá tuy nhiều nhưng vẫn chưa có ảnh hưởng cũng như khiến người đọc ghi nhớ vì đang gặp phải 4 hạn chế. Những hạn chế đó bao gồm: Về nội dung, cách tiếp cận, sử dụng số liệu và bằng chứng từ nguồn không đáng tin cậy và vi phạm Luật phòng chống tác hại thuốc lá", ThS. Nguyễn Hạnh Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Để giúp phóng viên và biên tập viên có thể viết được những bài báo về phòng tác hại thuốc lá vừa đạt chất lượng vừa có sức lan tỏa cộng đồng, ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, đưa ra một số lời khuyên tại hội nghị.

Theo ông Lê Quang Tự Do, để có được những bài viết hay về chủ đề thuốc lá, các nhà báo không nên viết theo kiểu mang tính áp đặt, buộc tội hay đưa ra quá nhiều lý thuyết. Đặc biệt, trong thời đại báo điện tử và mạng xã hội phát triển, nhà báo cần phải làm mới bài viết của mình bằng những câu từ ngắn gọn, súc tích đồng thời chèn thêm video, biểu đồ, hình ảnh sinh động...

Trong cuộc chiến phòng chống tác hại của thuốc lá, báo chí đóng vai trò quyết định - Ảnh 3
 Ông Lê Quang Tự Do chia sẻ những kinh nghiệm cũng như đưa ra nhiều lời khuyên cho các phóng viên, nhà báo khi viết bài - Ảnh: Bảo Bảo

Cuối buổi hội nghị, bác sĩ Trịnh Văn Hiệp - Thành viên thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá ngành y tế TP.HCM, một lần nữa khẳng định vai trò hết sức quan trọng của báo chí trong vấn đề phòng chống tác hại của thuốc lá.

Trong cuộc chiến phòng chống tác hại của thuốc lá, báo chí đóng vai trò quyết định - Ảnh 4
Bác sĩ Trịnh Văn Hiệp nêu giải pháp khắc phục những hạn chế của báo chí khi đưa tin về thuốc lá -  Ảnh: Bảo Bảo

Ngoài ra, bác sĩ Trịnh Văn Hiệp còn chia sẻ với phóng viên một số nguồn cung cấp thông tin chính thống về thuốc lá là Bộ Y tế, Sở Y tế, các trường đại học lớn chuyên ngành liên quan.

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Sáng ngày 19/4, hội thảo cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá và truyền thông về phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá đã diễn ra tại Nhà khách Quốc hội (TP.HCM) với sự tham gia của các cơ quan ban ngành và các phóng viên, biên tập viên báo đài khu vực miền Nam.

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