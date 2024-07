Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2024, cả nước ghi nhận 30.265 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể bùng phát thành dịch do virus Dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt bệnh nhân đã nhiễm virus rồi truyền sang cho người bình thường. Điều nhiều người quan tâm hiện nay là bệnh sốt xuất huyết đang ngày càng nguy hiểm hơn, bệnh không phát triển theo chu kỳ mà mùa nào trong năm cũng có ca mắc.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cả nước ghi nhận 30.265 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong.

Chia sẻ trong tọa đàm "Phòng chống sốt xuất huyết bền vững: Kết hợp giữa kiểm soát muỗi & tiêm vắc xin dự phòng", bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM, nguyên Trưởng Khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh Viện Nhi Đồng 1, khi nhiệt độ tăng cao, muỗi sẽ có vòng đời dài hơn, bay được xa hơn, lây truyền và sinh sản nhiều hơn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận trong 10 năm qua, tại châu u, do sự nóng lên của trái đất cùng với sự thay đổi của độ ẩm và lượng mưa, vector gây bệnh đã tăng phạm vi địa lý, bằng chứng là chúng đã được tìm thấy ở nhiều khu vực hơn trước. Châu Mỹ cũng đang báo động về tình trạng tăng vọt các ca mắc sốt xuất huyết. Chỉ tính đến tháng 4/2024, khu vực này đã ghi nhận hơn 7,5 triệu ca mắc, cao gấp 3 lần so với năm 2023.