Ngủ nude 7 ngày, cô gái ngỡ ngàng khi nhìn vào gương

Sống khỏe 18/10/2017 16:05

Chỉ với một tuần ngủ nude, sức khỏe và sắc đẹp của bạn sẽ có ngay những chuyển biến không ngờ tới.

Giấc ngủ rất quan trọng với sức khỏe con người. Nhiều nghiên cứu khoa học đã đã cho thấy những ảnh hưởng của sức khỏe khi giấc ngủ không được đảm bảo như tim mạch, trầm cảm, tiểu đường...

Có một cách đơn giản giúp mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta khi ngủ mà nhiều người bỏ qua: ngủ nude. Theo các nhà khoa học Mỹ, điều này có thể cải thiện thể lực và tăng cường tuổi thọ đáng kể. Cùng xem những lợi ích mà ngủ nude mang lại sau 7 ngày nhé.

Ngủ nude giúp bạn thoải mái hơn

Ngủ nude 7 ngày, cô gái ngỡ ngàng khi nhìn vào gương - Ảnh 1
Ngủ nude giúp giảm stress - Ảnh minh họa: Internet

Việc không mặc quần áo khi ngủ sẽ mang đến cho bạn cảm giác tự do, không còn vướng víu, giúp dễ ngủ hơn. Nếu đã lập gia đình sự tiếp xúc da thịt sẽ làm tăng các hoocmon gắn kết như oxytocin, khiến đời sống lứa đôi thêm nồng nhiệt. Đây cũng được xem là một liệu pháp tốt giúp phòng ngừa stress.

Giúp giảm cân

Làn da có cơ chế bài tiết và đào thải một số chất độc hại thông qua các lỗ chân lông trên bề mặt. Do đó, việc mặc quần áo khi ngủ sẽ gây cản trở quá trình bài tiết mồ hôi của cơ thể, khiến bạn khó giảm cân. Bên cạnh đó, sự cọ xát và bó chặt của trang phục còn ảnh hưởng tới cơ chế tuần hoàn máu. Vì thế, ngủ nude giúp da “hô hấp” tốt hơn, đẩy nhanh quá trình tiêu hao mỡ giúp giảm béo hiệu quả.

Cải thiện da và sức khỏe tình dục

Ngủ nude 7 ngày, cô gái ngỡ ngàng khi nhìn vào gương - Ảnh 2
Ngủ nude giúp đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Việc không mặc đồ lúc ngủ còn gia tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, thúc đẩy quá trình chuyển hóa và hỗ trợ khả năng thẩm thấu qua lớp biểu bì. Nhờ vậy, sự bài tiết của các tuyến bã nhờn và tuyến mồ hôi sẽ được tăng cường và làn da sẽ càng thêm khỏe mạnh và trẻ trung.

Không chỉ thế, vùng kín của chị em được thoải mái sẽ giúp tăng cường sức khỏe tình dục, tránh các bệnh về da và viêm nhiễm vùng kín do đồ lót ẩm gây ra.

Kiểm soát mức độ cortisol trong cơ thể

Cortisol, còn gọi là hoocmon stress, khiến bạn rơi vào tình trạng lo lắng, thèm ăn, tăng cân và nhiều vấn đề khác về mặt sức khỏe. Thói quen ngủ nude sẽ giúp bạn giữ thân nhiệt ở mức tối ưu để cơ thể có thể kiểm soát mức cortisol tốt nhất. Nếu quá nóng, cortisol thường duy trì ở mức cao ngay cả sau khi thức dậy gây ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất.

Giảm đau tự nhiên

Một sự thật thú vị đã được nhà nghiên cứu khám phá ra đó là đi ngủ trong “trạng thái eva” còn có tác dụng tích cực tới những vết thương giúp chúng mau lành hơn. Không chỉ vậy, việc này còn giúp điều tiết thần kinh và nội tạng, có tác dụng giảm đau đầu, đau thắt lưng và hỗ trợ phòng chống các căn bệnh về tiêu hóa như tiêu chảy hay táo bón.

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