Ngoài ung thư, đây là những nguyên nhân gây rụng tóc nhiều ở phụ nữ ít ai biết đến

Sống khỏe 06/06/2018 16:42

Ngoài ung thư, có một số nguyên nhân nguy hiểm khác dẫn đến tình trạng rụng tóc nhiều bất thường ở phụ nữ.

Người xưa có câu "cái răng cái tóc là gốc con người". Đây là 2 bộ phận có sự kết nối với nhiều cơ quan trong cơ thể nên phản ánh chính xác tình hình sức khỏe. Nếu tóc có những biểu hiện bất thường như rụng quá nhiều, bạn cần lưu ý vì đó có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm.

Ngoài ung thư, đây là những nguyên nhân gây rụng tóc nhiều ở phụ nữ ít ai biết đến - Ảnh 1
Có nhiều căn bệnh gây ra hiện tượng rụng tóc ở phụ nữ mà bạn nên biết - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia cho biết, một người phụ nữ bình thường có thể rụng 50 - 100 sợi/ngày, được gọi là rụng tóc sinh lý. Còn nếu rụng nhiều hơn và xảy ra trong thời gian dài, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn gặp vấn đề.

Những nguyên gây rụng tóc nhiều ở phụ nữ 

Nấm da đầu

Bệnh nấm da đầu có các biểu hiện thường thấy là xuất hiện các đốm hình tròn nổi trên da, có vảy và gây rụng tóc nhiều. Bệnh có thể lây lan qua đường tiếp xúc và khi dùng chung lược, mũ…

Ngoài ung thư, đây là những nguyên nhân gây rụng tóc nhiều ở phụ nữ ít ai biết đến - Ảnh 2
Nấm da đầu là một trong những nguyên nhân gây rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Muốn điều trị tận gốc vấn đề này, bạn cần đến gặp bác sĩ da liễu để được thăm khám và dùng thuốc bôi theo hướng dẫn. Tuyệt đối đừng tự ý mua thuốc hay sử dụng những loại lá không rõ nguồn gốc để gội đầu để tránh làm tình trạng nấm thêm trầm trọng.

Suy giảm tuyến giáp

Tuyến giáp nằm ở cổ có nhiệm vụ sản xuất hormone hỗ trợ hoạt động trao đổi chất, tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Một khi không đảm bảo số lượng hormone, sự trao đổi chất trong cơ thể bị cản trở khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, dễ mắc bệnh, rụng tóc nhiều...

Hội chứng đa nang buồng trứng (PCOS)

Người bị mắc hội chứng đa nang buồng trứng thường mất cân bằng hormone giới tính. Đặc biệt, căn bệnh này sẽ làm các chị em dư thừa nội tiết tố androgen dẫn đến da nổi nhiều mụn, rối loạn kinh nguyệt và tóc dần thưa thớt.

Ngoài ung thư, đây là những nguyên nhân gây rụng tóc nhiều ở phụ nữ ít ai biết đến - Ảnh 3
Phụ nữ mắc hội chứng đa nang buồng trứng sẽ khiến mái tóc mỏng dần - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có những biểu hiện trên, các nàng nên nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám và có phương pháp điều trị phù hợp nhất.

Thiếu protein

Theo một nghiên cứu của trường Đại học Harvard (Mỹ), nếu bạn không cung cấp đủ lượng protein cần thiết cho cơ thể mái tóc sẽ yếu và dễ gãy rụng.

Để khắc phục, bạn nên thường xuyên bổ sung những thực phẩm giàu protein như thịt, trứng, cá, sữa... vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Thiếu máu

Máu có nhiệm vụ vận chuyển các chất dinh dưỡng đến tóc, giúp chúng phát triển tốt. Do đó, nếu tóc rụng nhiều bất thường có thể là dấu hiệu của thiếu máu.

Lúc này, các chị em nên nạp các loại thực phẩm giàu sắt như thịt bò, hải sản... để bổ sung lượng máu cần thiết cho cơ thể.

Ngoài ung thư, đây là những nguyên nhân gây rụng tóc nhiều ở phụ nữ ít ai biết đến - Ảnh 4
Tóc rụng nhiều có thể là vì cơ thể bị thiếu máu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thường xuyên rụng nhiều tóc, chị em nên sớm đi khám để tìm hiểu nguyên nhân và có cách điều trị phù hợp. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh!

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