Nên uống bột sắn dây lúc nào là tốt nhất?

Chúng ta thường quan tâm nhiều đến việc uống bột sắn dây lúc nào là tốt nhất hay cách uống bột sắn dây đẹp da là như thế nào mà đôi khi lại bỏ qua những tác dụng thần kì mà sắn dây mang đến cho sức khỏe.

Trong Đông y, sắn dây có vị ngọt, mát, công dụng giải nhiệt, sinh tân chỉ khát, phát biểu thấu chẩn. Bột sắn dây được dùng nhiều để giải độc, cải thiện tuần hoàn não, động mạch vành tim, giảm đường huyết, điều hòa các rối loạn của lipid máu, lão hóa, ung thư,… Dưới đây là một vài công dụng được biết đến phổ biến nhất của sắn dây.

Theo nghiên cứu, hầu hết những bộ phận từ cây sắn dây đều có thể sử dụng để làm các bài thuốc chữa bệnh. Song bộ phận dùng nhiều nhất và mang nhiều công dụng nhất là phần rễ (hoặc củ sắn dây) thu hoạch vào khoảng mùa đông, xuân. Người ta thường lấy củ sắn dây rửa sạch, bỏ đi lớp vỏ ngoài, cắt thành từng khúc hoặc thái lát, rồi đem sấy khô và trữ khi cần thiết.

Trị bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu từ Đại học Macau đã chỉ ra rằng, thành phần puerarin từ bột sắn dây giúp làm giảm đường trong máu, cải thiện kháng insulin, bảo vệ tuyến tụy. Chính chất này cũng giúp làm ức chế viêm, giảm stress oxy hóa. Thêm vào đó, nó còn có thể ức chế phản ứng của Maillard, là phản ứng hóa học giữa thành phần axit amin với đường khử, tạo nên các chất ảnh hưởng đến lão hóa, sự phát triển của triệu chứng tiểu đường hoặc làm người bị bệnh tiểu đường trở nên nặng hơn.

Thành phần puerarin từ bột sắn dây giúp làm giảm đường trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, chất puerarin cũng có tác dụng cải thiện tình trạng tiểu đường bằng việc trì hoãn, cải thiện biến chứng bệnh như bệnh võng mạc tiểu đường, biến chứng về tim mạch...

Bổ sung chất sắt cho cơ thể

Sắn dây là nguồn cung cấp chất sắt tự nhiên đáng kể cho cơ thể. Chỉ cần dùng khoảng một ly bột sắn dây mỗi ngày, bạn đã bổ sung cho cơ thể 13% lượng sắt cần để giúp chống lại chứng thiếu máu.

Cho xương chắc khỏe

Nếu lo ngại những vấn đề liên quan đến xương khớp, chúng ta cần bổ sung đủ canxi cho cơ thể. Canxi đóng vai trò quan trọng cho việc giúp răng, xương chắc khỏe. Tình trạng tê tay chân cũng sẽ cải thiện nhờ việc đẩy mạnh lưu thông máu từ canxi. Trong khi đó, một ly sắn dây có giúp đến 30mg canxi cơ thể, chống các vấn đề xương khớp.

Xem thêm:

- Uống bột sắn dây đúng cách phải thêm thứ này, hiệu quả giảm cân cao hơn gấp 10 lần

- Cách uống bột sắn dây đẹp da đúng cách, mang lại kết quả tuyệt vời

Điều trị nghiện rượu

Uống nước được chiết xuất từ bột sắn dây giúp người nghiện rượu giảm được lượng rượu. Theo một nghiên cứu, những người bị nghiện rượu nặng thực cho bổ sung bột sắn dây khoảng một tuần trước khi thực hiện thí nghiệm. Kết quả chỉ ra những người tham gia đã tiêu thụ lượng rượu ít hơn so với bình thường. Bột sắn dây cũng từng được sử dụng là phương pháp trị nghiện rượu có từ thời xa xưa của Trung Quốc (theo Natural News).

Uống nước từ bột sắn dây giúp người nghiện rượu giảm được lượng rượu - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa

Một công dụng nữa của bột sắn dây đó là khi đem nấu chín được giúp hỗ trợ tốt tiêu hóa ở trong dạ dày. So với một số loại ngũ cốc, bột sắn dây là thực phẩm được khuyên dùng trong hỗ trợ các chức năng tiêu hóa. Đặc biệt là với bệnh nhân mắc hội chứng viêm loét dạ dày, bị chứng ruột kích thích.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo với những trường hợp người có dương khí hư cùng các dấu hiệu như: Đại tiện lỏng, lạnh bụng, bụng đầy trướng, miệng nhạt, sắc mặt vàng tái… thì không nên sử dụng sắn dây.

Tác dụng của sắn dây trong làm đẹp

Không chỉ có tác dụng với sức khỏe, sắn dây còn là thực phẩm giúp cải thiện làn da. Vậy cách pha bột sắn dây uống đẹp da? uống bột sắn dây lúc nào là tốt nhất để duy trì làn da khỏe đẹp?

Trị tàn nhang

Hoạt chất isoflavone có trong sắn dây được biết đến có công dụng giúp ngăn ngừa sự bài tiết sắc tố melanin, trị nám, giảm thâm và tàn nhang. Đây cũng được xem là một hoạt chất chống oxy hóa. Do đó, nếu uống sắn dây thường xuyên sẽ giúp hỗ trợ làm chậm tiến trình lão hóa trong cơ thể.

Hoạt chất isoflavone trong sắn dây giúp trị nám - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết

Không chỉ có tác dụng làm sạch tế bào chết, cũng giống những loại ngũ cốc khác sắn dây giúp làn da cải thiện độ sáng, cho da mịn màng hơn. Bạn chỉ cần trộn khoảng một thìa nhỏ bột sắn dây cùng với nước ép quả cà chua và thoa hỗn hợp này lên mặt (có thể dùng chi toàn thân) massage nhẹ cho dưỡng chất thấm nhanh vào da rồi chờ cho hỗn hợp hơi khô lại thì rửa mặt bằng nước ấm.

Cho da sáng đều màu

Như đã nói ở trên, sắn dây có chứa hoạt chất isoflavone, ức chế sự sản sinh của melanin. Nhờ đó, sắn dây không chỉ giúp trị nám mà còn cải thiện làn da xỉn màu trở nên trắng sáng hơn. Chỉ cần lấy một ít bột sắn dây và trộn cùng với lòng đỏ trứng gà và đắp lên mặt, giữ yên trong 20 phút rồi rửa lại sạch bằng nước ấm. Áp dụng phương pháp này thường xuyên sẽ giúp làm sạch da, hạn chế bã nhờn, se lỗ chân lông và cải thiện độ sáng của làn da.

Giúp kích cỡ vòng một

Nhờ có chứa nhiều thành phần protein và chất lecithin, sắn dây có vai trò kích thích sản sinh estrogen. Thành phần estrogen được biết đến là nội tiết nữ, việc sản sinh ra estrogen một cách tự nhiên sẽ giúp kích cỡ vòng một tròn đầy, săn chắc hơn.

Sắn dây có vai trò kích thích sản sinh estrogen giúp kích cỡ vòng một tròn đầy - Ảnh minh họa: Internet

Nên uống bột sắn dây lúc nào tốt nhất

Là thực phẩm tốt cho sức khỏe, làn da, vậy uống bột sắn dây lúc nào là tốt nhất? Và một ngày uống bao nhiêu bột sắn dây là đủ? Để sắn dây phát huy tốt tác dụng của nó, hãy chú ý đến những vấn đề sau:

Không nên uống quá nhiều, tốt nhất là nên sử dụng sắn dây bằng cách uống chín và không nên dùng quá 1 ly/ngày để ngừa những tác dụng phụ có thể xảy ra.

Nhiều người có thói quen ướp sắn dây cùng với hoa bưởi để tăng hương vị của thức uống. Nhưng lời khuyên dành cho bạn là không nên áp dụng cách này bởi nó sẽ làm giảm tác dụng của sắn dây.

Bột sắn dây có tính hàn rất mạnh. Do đó, nếu nhà có trẻ nhỏ thì nên hạn chế cho sử dụng bởi có thể sẽ khiến trẻ bị tiêu chảy, hoặc lạnh bụng. Khi cho trẻ ăn, nên làm chín bột để giảm tính hàn vốn có của sắn dây cũng như giúp trẻ dễ hấp thu hơn.

Đối với phụ nữ mang thai, nếu cơ thể nóng thì việc dùng nước sắn dây sẽ rất tốt, nhưng nếu cảm thấy trong người bị lạnh, cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi có thì không nên uống.

Trường hợp thấy thai phụ có những dấu hiệu động thai, do dạ con bị co bóp nhiều cũng không được uống bột sắn dây.

Uống bột sắn dây lúc nào là tốt nhất ? Với người khoẻ mạnh không nên uống quá 1 ly/ngày. Và nên uống vào buổi sáng hoặc trưa, khi thời tiết nóng bức. Không nên uống sắn dây sống mà nên đun chín. Nhiều người thường cho thêm đường vào nước sắn dây cho dễ uống nhưng lưu ý không nên cho quá nhiều.

? Với người khoẻ mạnh không nên uống quá 1 ly/ngày. Và nên uống vào buổi sáng hoặc trưa, khi thời tiết nóng bức. Không nên uống sắn dây sống mà nên đun chín. Nhiều người thường cho thêm đường vào nước sắn dây cho dễ uống nhưng lưu ý không nên cho quá nhiều. Nếu dùng sắn dây để giải rượu, hãy pha cùng với một chút muối, trường hợp dùng đường thì chỉ nên pha ít đường, do sắn dây nếu cho nhiều đường sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Sử dụng sắn dây bằng cách uống chín và không nên dùng quá 1 ly/ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin về công dụng của sắn dây với sức khỏe con người cũng như liều lượng, thời điểm uống bột sắn dây lúc nào là tốt nhất để thực phẩm này phát huy tác dụng tốt nhất. Hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn biết cách sử dụng sắn dây một cách hợp lý, khoa học.