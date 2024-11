Lá ổi và 4 công dụng bất ngờ đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết

Ổi thường được gọi là một trong những "siêu trái cây" vì chúng giàu vitamin C, lycopene và chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe. Thế nhưng ít ai biết rằng, lá ổi cũng mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

Lá ổi chứa nhiều thành phần dinh dưỡng quan trọng có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là một số thành phần chính:

Vitamin C: Lá ổi là nguồn phong phú vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do gây hại và cải thiện sức khỏe da.