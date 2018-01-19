Không phải khát, đây mới là những dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước trầm trọng

Ngoài việc cảm thấy khát, có một số dấu hiệu không ngờ cho thấy cơ thể đang trong tình trạng thiếu nước trầm trọng.

Nước chiếm khoảng 70% khối lượng cơ thể và là một thành phần quan trọng của quá trình trao đổi chất. Chính vì thế, nếu không cung cấp đủ nước, bạn sẽ gặp một số vấn đề về sức khỏe thậm chí dẫn đến tử vong.

Các chuyên gia cho biết một người khỏe mạnh đi tiểu trung bình khoảng 6 - 7 lần/ngày. Tuy nhiên, lượng nước mỗi người tiêu thụ khác nhau nên con số này cũng có chênh lệch.

Nhưng nếu chỉ đi tiểu dưới 2-3 lần/ngày hoặc không đi tiểu được trong nhiều giờ liền, bạn nên uống bổ sung nước ngay... Đây chính là dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang thiếu nước trầm trọng. Nếu không cung cấp nước kịp thời, thận sẽ gặp khó khăn trong việc lọc các chất độc và bài tiết chúng ra ngoài.

Da khô và nổi mụn

Da khô là một trong những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang bị thiếu nước - Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể bị thiếu nước, da khô sẽ là một trong những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên. Thiếu nước cũng làm cản trở quá trình tiết mồ hôi và khiến dầu thừa tích tụ. Đây là nguyên nhân ngăn cản cơ chế tự làm sạch của da, khiến mụn bùng phát.

Chóng mặt

Thiếu nước khiến cho việc lưu thông máu trong cơ thể chậm hơn dẫn đến việc oxy không được đưa lên não kịp thời khiến cho bạn cảm thấy chóng mặt, đau đầu.

Đau nhức xương khớp

Cơ thể thiếu nước khiến bạn dễ mắc các bệnh về xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể được cung cấp đủ lượng nước cần thiết, các khớp xương sẽ được bôi trơn và có thể đáp ứng các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày như đi lại, vận động…

Nếu rơi vào tình trạng thiếu nước, cơ thể sẽ dễ bị chấn thương khi vận động hay mắc các bệnh liên quan đến xương khớp.

Gặp các vấn đề về hệ tiêu hóa

Thiếu nước cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề tiêu hóa như chứng ợ nóng hay khó tiêu. Để giải quyết vấn đề này, bạn nên chú ý uống nước đầy đủ hay tăng cường ăn các loại trái cây.

Táo bón

Thiếu nước khiến bạn dễ bị táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Táo bón là một triệu chứng nghiêm trọng mà bạn phải đối mặt khi cơ thể không uống đủ nước. Nước rất cần thiết trong việc bôi trơn hệ tiêu hóa. Nếu không có nước, phân sẽ cứng và dẫn tới chứng táo bón.

Để bảo vệ sức khỏe, bạn hãy chú ý lắng nghe cơ thể. Đừng phớt lờ những dấu hiệu cơ thể thiếu nước này nhé!