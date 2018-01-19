Không phải khát, đây mới là những dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước trầm trọng

Sống khỏe 19/01/2018 20:56

Chóng mặt, đi tiểu ít hay táo bón... là những dấu hiệu chứng tỏ cơ thể bạn đang thiếu nước mà ít người biết.

Nước chiếm khoảng 70% khối lượng cơ thể và là một thành phần quan trọng của quá trình trao đổi chất. Chính vì thế, nếu không cung cấp đủ nước, bạn sẽ gặp một số vấn đề về sức khỏe thậm chí dẫn đến tử vong.

Không phải khát, đây mới là những dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước trầm trọng - Ảnh 1
Đừng bỏ lỡ những dấu hiệu cơ thể thiếu nước - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc cảm thấy khát, có một số dấu hiệu không ngờ cho thấy cơ thể đang trong tình trạng thiếu nước trầm trọng.

Dấu hiệu cơ thể thiếu nước mà nhiều người thường bỏ qua

Đi tiểu ít

Các chuyên gia cho biết một người khỏe mạnh đi tiểu trung bình khoảng 6 - 7 lần/ngày. Tuy nhiên, lượng nước mỗi người tiêu thụ khác nhau nên con số này cũng có chênh lệch.

Nhưng nếu chỉ đi tiểu dưới 2-3 lần/ngày hoặc không đi tiểu được trong nhiều giờ liền, bạn nên uống bổ sung nước ngay... Đây chính là dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang thiếu nước trầm trọng. Nếu không cung cấp nước kịp thời, thận sẽ gặp khó khăn trong việc lọc các chất độc và bài tiết chúng ra ngoài.

Da khô và nổi mụn

Không phải khát, đây mới là những dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước trầm trọng - Ảnh 2
Da khô là một trong những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang bị thiếu nước - Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể bị thiếu nước, da khô sẽ là một trong những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên. Thiếu nước cũng làm cản trở quá trình tiết mồ hôi và khiến dầu thừa tích tụ. Đây là nguyên nhân ngăn cản cơ chế tự làm sạch của da, khiến mụn bùng phát.

Chóng mặt

Thiếu nước khiến cho việc lưu thông máu trong cơ thể chậm hơn dẫn đến việc oxy không được đưa lên não kịp thời khiến cho bạn cảm thấy chóng mặt, đau đầu.

Đau nhức xương khớp

Không phải khát, đây mới là những dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước trầm trọng - Ảnh 3
Cơ thể thiếu nước khiến bạn dễ mắc các bệnh về xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể được cung cấp đủ lượng nước cần thiết, các khớp xương sẽ được bôi trơn và có thể đáp ứng các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày như đi lại, vận động…

Nếu rơi vào tình trạng thiếu nước, cơ thể sẽ dễ bị chấn thương khi vận động hay mắc các bệnh liên quan đến xương khớp.

Gặp các vấn đề về hệ tiêu hóa

Thiếu nước cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề tiêu hóa như chứng ợ nóng hay khó tiêu. Để giải quyết vấn đề này, bạn nên chú ý uống nước đầy đủ hay tăng cường ăn các loại trái cây.

Táo bón

Không phải khát, đây mới là những dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước trầm trọng - Ảnh 4
Thiếu nước khiến bạn dễ bị táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Táo bón là một triệu chứng nghiêm trọng mà bạn phải đối mặt khi cơ thể không uống đủ nước. Nước rất cần thiết trong việc bôi trơn hệ tiêu hóa. Nếu không có nước, phân sẽ cứng và dẫn tới chứng táo bón.

Để bảo vệ sức khỏe, bạn hãy chú ý lắng nghe cơ thể. Đừng phớt lờ những dấu hiệu cơ thể thiếu nước này nhé!

Ai hay nhịn tiểu, uống thiếu nước chắc chắn rùng mình khi biết hậu quả này

Ai hay nhịn tiểu, uống thiếu nước chắc chắn rùng mình khi biết hậu quả này

Ngồi trong phòng điều hòa, uống ít nước, ngại đi tiểu là thói quen xấu mà rất nhiều nhân viên văn phòng đang mắc phải. Nhịn tiểu sẽ gây áp lực cho bàng quang dễ gây ra viêm đường tiết niệu, mặt khác đây còn là nguyên nhân dẫn tới sỏi thận hay suy thận.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu cơ thể thiếu nước cơ thể thiếu nước

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 37 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 38 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?