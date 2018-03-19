Hóa ra đây là nguyên nhân gây đau vùng xương chậu nhiều người bỏ qua để rồi hối hận cả đời

Sống khỏe 19/03/2018 17:43

Đau vùng xương chậu không chỉ là triệu chứng thông thường mà có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác. Chính vì thế, chị em cần biết các nguyên nhân gây đau vùng xương chậu để có phương pháp điều trị sớm và phù hợp.

Đau vùng xương chậu là triệu chứng thường gặp ở nhiều chị em hiện nay. Những cơn đau này tác động khá nhiều tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người bệnh như mệt mỏi, khó chịu...

Hóa ra đây là nguyên nhân gây đau vùng xương chậu nhiều người bỏ qua để rồi hối hận cả đời - Ảnh 1
Có nhiều nguyên nhân gây đau vùng xương chậu mà các chị em nên chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Để khắc phục tình trạng này, các chị em nên biết những nguyên nhân gây ra đau vùng xương chậu để sớm có cách khắc phục và không làm ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

Nguyên nhân gây đau vùng xương chậu các chị em nên biết

Lạc nội mạc tử cung

Lạc nội mạc tử cung hiện đang là một bệnh lý thường gặp ở phụ nữ gây đau nhức vùng xương chậu. Bệnh được xác định là do máu kinh nguyệt bị chảy ngược vào trong. Khi đó, máu chảy vào buồng dẫn trứng, qua ống dẫn có thể thấm vào khoang bụng, bàng quang, trực tràng. Những mảnh mô tử cung và máu lưu lại tại những nơi này phát triển tạo thành lạc nội mạc tử cung gây ra đau vùng xương chậu.

Hóa ra đây là nguyên nhân gây đau vùng xương chậu nhiều người bỏ qua để rồi hối hận cả đời - Ảnh 2
Lạc nội mạc tử cung là một trong những nguyên nhân gây đau vùng xương chậu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không phát hiện và điều trị sớm, bệnh nhân có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm. Vì vậy khi nghi ngờ bị lạc nội mạc tử cung, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám.

Rụng trứng

Rụng trứng được coi là một trong những nguyên nhân gây đau mỏi vùng xương chậu thường gặp nhất ở chị em phụ nữ. Mức độ đau có thể khác nhau tùy vào cơ địa của mỗi người và có thể tự hết khi trứng được giải phóng.

Hội chứng tiền kinh nguyệt

Hội chứng tiền kinh nguyệt xảy ra khiến các chị em cảm thấy khó chịu bên ngoài vùng xương chậu, đau lưng dưới, nhức đầu và ngực. Khi bị hội chứng tiền kinh nguyệt chị em nên nghỉ ngơi, có thể dùng thuốc giảm đau theo chỉ định của bác sĩ, thay đổi lối sống và thường xuyên tập thể dục nhẹ nhàng để có thể giảm các cơn đau mỏi.

Mang thai ngoài tử cung

Hóa ra đây là nguyên nhân gây đau vùng xương chậu nhiều người bỏ qua để rồi hối hận cả đời - Ảnh 3
Mang thai ngoài tử cung rất nguy hiểm, cần sớm phát hiện và điều trị - Ảnh minh họa: Internet

Mang thai ngoài tử cung rất nguy hiểm, có thể gây chảy máu dữ dội kèm theo các cơn đau vùng xương chậu, buồn nôn hay chóng mặt.

Thai ngoài tử cung nếu để lâu có thể gây chảy máu hoặc vỡ ống dẫn trứng, thậm chí gây tử vong.

Viêm vùng chậu

Bệnh viêm vùng chậu gây tổn thương ở tử cung, buồng trứng và ống dẫn trứng ở phụ nữ. Người bị viêm vùng chậu thường có biểu hiện đau bụng, sốt, dịch tiết âm đạo bất thường, đau khi quan hệ tình dục…

Khi bị viêm vùng chậu, người bệnh nên đến các cơ sở y tế để điều trị. Trong trường hợp nặng, người bệnh phải phẫu thuật để tránh nhiễm trùng vùng xương chậu.

Biết được những nguyên nhân đau vùng xương chậu ở trên, chúc chị em luôn giữ được sức khỏe tốt. 

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