Hé lộ cách trị gàu mùa đông “một đi không trở về” giúp chị em luôn tự tin với mái tóc đẹp

Mỗi sợi tóc của chúng ta được bao bọc bởi một lớp biểu bì có chức năng bảo vệ và duy trì độ ẩm cho sợi tóc, giúp tóc phát triển bình thường. Vào mùa đông, độ ẩm của sợi tóc bị suy giảm, trở nên khô cứng hơn, quá trình tuần hoàn máu đến nang tóc chậm chạp hơn. Lúc này, nang tóc, chân tóc và da đầu không có đủ “năng lượng” để loại bỏ các tế bào da chết, tăng cường sự tái tạo tế bào mới. Chính vì thế, các mảng gàu trong mùa đông xuất hiện nhiều và dày đặc hơn. Để giải quyết nhanh chóng hiện tượng này bạn hãy áp dụng ngay những cách trị gàu mùa đông sau đây nhé.

Chất quexitin có trong hành tây có tính oxy hóa mạnh nhanh chóng làm sạch các mảng bám trên đầu. Đồng thời ngăn ngừa vi khuẩn nấm phát triển lan rộng, như vậy có thể hạn chế tối đa hiện tượng gàu quay trở lại.

Dùng củ hành tây, giã lấy nước, sau đó thoa đều lên tóc và chân tóc. Ủ khoảng 1 giờ, rồi gội sạch bằng nước mát. Cách này phù hợp mọi loại da đầu, vô cùng an toàn và tiết kiệm cho bạn.

Cách trị gàu mùa đông bằng húng khô

Húng khô cũng là nguyên liệu bạn có thể sử dụng để điều trị gàu vào mùa đông. Bởi chúng chứa thành phần kháng khuẩn, diệt nấm. Hơn nữa loại rau này còn có mùi thơm dễ chịu và làm tóc mềm mượt hơn. Đồng thời tình trạng rụng tóc cũng được cải thiện, tóc khỏe và có độ đàn hồi cao.

Bạn hãy nghiền nát húng khô, đun với nước, để sôi khoảng 10 phút. Sau đó chờ nước nguội và dùng để gội đầu, massage nhẹ nhàng để loại bỏ hết các mảng gàu. Cuối cùng gội sạch bằng nước mát.

Thực hiện thường xuyên để sớm có kết quả cải thiện như mong muốn, da đầu sạch gàu và hết ngứa ngáy.

Cách trị gàu mùa đông bằng dầu tràm

Dầu tràm có tính nóng, diệt khuẩn tốt, giúp đầu óc thư giãn, loại bỏ các mảng gàu hiệu quả trong mùa đông. Tuy nhiên, loại tinh dầu này không thể sử dụng riêng mà cần kết hợp với dầu dừa thì mới có tác dụng trị gàu tốt nhất.

Nguyên liệu cần có:

1 thìa dầu tràm.

1 thìa dầu dừa.

Cách thực hiện:

Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau.

Sau đó thoa đều lên tóc và da dầu.

Ủ khoảng 15 phút sau đó gội sạch bằng dầu gội như bình thường.

Thực hiện thường xuyên để nhanh chóng loại bỏ gàu hoàn toàn.

Cách trị gàu mùa đông bằng sữa đông và chanh

Sữa chua có tác dụng cân bằng độ pH của da đầu, giúp loại bỏ gàu nhanh chóng. Hơn nữa, sữa chua còn còn tạo ra một màng bảo vệ tóc hoàn hảo vào mùa đông. Còn chanh sẽ làm sạch các tế bào chết, để duy trì da đầu khỏe mạnh. Chính vì vậy, đây được xem là công thức tối ưu để chăm sóc tóc và da đầu hoàn hảo.

Nguyên liệu cần có:

½ hũ sữa chua.

5 thìa nước cốt chanh.

Cách thực hiện:

Trộn đều chanh và sữa chua thành hỗn hợp sền sệt.

Sau khi làm ướt tóc thì hãy thoa đều hỗn hợp và massage nhẹ nhàng.

Ủ khoảng 20 phút, sau đó gội sạch bằng nước mát.

Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần, gàu sẽ bị “đánh bay” hiệu quả.

Hy vọng với những thông tin trên đã giúp bạn tìm ra được cách trị gàu mùa đông tốt nhất, để da đầu luôn sạch sẽ, khỏe mạnh, tóc mềm mượt, óng ả hơn.