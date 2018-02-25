Giữa lúc thời tiết oi bức, đừng bỏ qua cách phòng tránh và xử lý say nắng này

Sống khỏe 25/02/2018 15:34

Những ngày gần đây thời tiết nắng nóng khiến không ít người nhập viện vì say nắng. Do đó, bạn cần phải biết cách phòng tránh và xử lý say nắng để bảo vệ bản thân cũng như người thân.

Say nắng là hiện tượng phổ biến khi phải làm việc hay hoạt động ngoài trời lúc nhiệt độ cao. Biểu hiện thường thấy của say nắng là mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu...  

Nếu không kịp thời xử lý, say nắng có thể gây đột quỵ để lại những di chứng nặng nề sau này, thậm chí dẫn đến tử vong. Chính vì thế, bạn nên ghi nhớ cách phòng và xử lý khi bị say nắng dưới đây để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra nhé!

Giữa lúc thời tiết oi bức, đừng bỏ qua cách phòng tránh và xử lý say nắng này - Ảnh 1
Say nắng có thể để lại những di chứng nặng nề về sau nếu không được sơ cứu kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng tránh và xử lý say nắng tuyệt đối đừng bỏ qua

Phòng tránh say nắng

Khi nhiệt độ ngoài trời cao, đặc biệt vào buổi trưa, bạn tốt nhất nên hạn chế ra ngoài. Tuy nhiên, nếu nhất định phải ra ngoài, bạn nên thực hiện những điều sau đây để tránh bị say nắng.

- Cần mặc quần áo dài và dày để che kín cơ thể, nhất là phần đầu và gáy – nơi tập trung nhiều dây thần kinh cần được bảo vệ.

Giữa lúc thời tiết oi bức, đừng bỏ qua cách phòng tránh và xử lý say nắng này - Ảnh 2
Khi ra ngoài lúc nhiệt độ cao nên mặc quần áo dài tay để tránh bị say nắng - Ảnh minh họa: Internet

- Uống nhiều nước để hạ nhiệt và tránh tình trạng mất nước. Tốt nhất, bạn phải uống ít nhất 8 ly nước lọc hoặc dùng thêm các loại trái cây.

- Không nên bật điều hòa thấp hơn nhiệt độ ngoài trời quá 10 độ C. Đặc biệt, khi cần ra khỏi phòng nên nhớ không được bước ra đột ngột mà hãy mở hé cửa để cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ bên ngoài rồi mới đi ra.

Cách xử lý khi bị say nắng

Nếu phát hiện người có triệu chứng bị say nắng, bạn nên gọi cấp cứu ngay. Trong lúc đợi nhân viên y tế đến, nên đưa bệnh nhân vào nơi có điều hòa hay chỗ có bóng râm và cởi bỏ bớt quần áo không cần thiết.

Giữa lúc thời tiết oi bức, đừng bỏ qua cách phòng tránh và xử lý say nắng này - Ảnh 3
Đưa người bị say nắng vào nơi mát mẻ và bắt đầu sơ cứu ngay - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, bạn cần giúp bệnh nhân hạ nhiệt cơ thể xuống ngay bằng những cách sau đây:

- Đặt túi nước đá vào nách, bẹn, cổ và lưng bệnh nhân. Bởi các khu vực này có nhiều mạch máu gần với da nên việc làm lạnh chúng có thể khiến nhiệt độ cơ thể giảm xuống.

- Cho người bệnh uống nước lạnh có pha muối, tốt nhất nên dùng dung dịch oresol để bổ sung chất điện giải mà cơ thể đã mất. Ngoài ra, người bệnh cũng nên uống các loại nước trái cây như chanh, cam... để cung cấp vitamin giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục.

- Để người bị say nắng vào bồn tắm có nước mát là cách hạ thân nhiệt nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn không được dùng cách này với những người có triệu chứng nặng như khó thở hay hôn mê.

Biết được cách phòng tránh và xử lý say nắng, hy vọng bạn sẽ bảo vệ được sức khỏe của mình cũng như những người thân bên cạnh nhé!

Trời nắng nóng cực điểm, hãy dùng ngay các loại nước uống giải nhiệt dễ làm này

Trời nắng nóng cực điểm, hãy dùng ngay các loại nước uống giải nhiệt dễ làm này

Những ngày gần đây thời tiết trở nên rất nóng, bạn nên dùng ngay các loại nước uống giải nhiệt này để bảo vệ sức khỏe nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   phòng tránh say nắng cách phòng tránh và xử lý say nắng

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?