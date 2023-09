Giữa lúc thời tiết oi bức, đừng bỏ qua cách phòng tránh và xử lý say nắng này

Những ngày gần đây thời tiết nắng nóng khiến không ít người nhập viện vì say nắng. Do đó, bạn cần phải biết cách phòng tránh và xử lý say nắng để bảo vệ bản thân cũng như người thân.

Say nắng là hiện tượng phổ biến khi phải làm việc hay hoạt động ngoài trời lúc nhiệt độ cao. Biểu hiện thường thấy của say nắng là mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu... Nếu không kịp thời xử lý, say nắng có thể gây đột quỵ để lại những di chứng nặng nề sau này, thậm chí dẫn đến tử vong. Chính vì thế, bạn nên ghi nhớ cách phòng và xử lý khi bị say nắng dưới đây để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra nhé! Say nắng có thể để lại những di chứng nặng nề về sau nếu không được sơ cứu kịp thời - Ảnh minh họa: Internet Cách phòng tránh và xử lý say nắng tuyệt đối đừng bỏ qua Phòng tránh say nắng Khi nhiệt độ ngoài trời cao, đặc biệt vào buổi trưa, bạn tốt nhất nên hạn chế ra ngoài. Tuy nhiên, nếu nhất định phải ra ngoài, bạn nên thực hiện những điều sau đây để tránh bị say nắng. - Cần mặc quần áo dài và dày để che kín cơ thể, nhất là phần đầu và gáy – nơi tập trung nhiều dây thần kinh cần được bảo vệ. Khi ra ngoài lúc nhiệt độ cao nên mặc quần áo dài tay để tránh bị say nắng - Ảnh minh họa: Internet - Uống nhiều nước để hạ nhiệt và tránh tình trạng mất nước. Tốt nhất, bạn phải uống ít nhất 8 ly nước lọc hoặc dùng thêm các loại trái cây. - Không nên bật điều hòa thấp hơn nhiệt độ ngoài trời quá 10 độ C. Đặc biệt, khi cần ra khỏi phòng nên nhớ không được bước ra đột ngột mà hãy mở hé cửa để cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ bên ngoài rồi mới đi ra. Cách xử lý khi bị say nắng Nếu phát hiện người có triệu chứng bị say nắng, bạn nên gọi cấp cứu ngay. Trong lúc đợi nhân viên y tế đến, nên đưa bệnh nhân vào nơi có điều hòa hay chỗ có bóng râm và cởi bỏ bớt quần áo không cần thiết. Đưa người bị say nắng vào nơi mát mẻ và bắt đầu sơ cứu ngay - Ảnh minh họa: Internet Tiếp theo, bạn cần giúp bệnh nhân hạ nhiệt cơ thể xuống ngay bằng những cách sau đây: - Đặt túi nước đá vào nách, bẹn, cổ và lưng bệnh nhân. Bởi các khu vực này có nhiều mạch máu gần với da nên việc làm lạnh chúng có thể khiến nhiệt độ cơ thể giảm xuống. - Cho người bệnh uống nước lạnh có pha muối, tốt nhất nên dùng dung dịch oresol để bổ sung chất điện giải mà cơ thể đã mất. Ngoài ra, người bệnh cũng nên uống các loại nước trái cây như chanh, cam... để cung cấp vitamin giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục. - Để người bị say nắng vào bồn tắm có nước mát là cách hạ thân nhiệt nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn không được dùng cách này với những người có triệu chứng nặng như khó thở hay hôn mê. Biết được cách phòng tránh và xử lý say nắng, hy vọng bạn sẽ bảo vệ được sức khỏe của mình cũng như những người thân bên cạnh nhé!