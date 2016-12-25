Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ngừng thủ dâm?

Sống khỏe 25/12/2016 15:38

Chắc bạn đã không ít lần nghe nói rằng thủ dâm không tốt cho sức khỏe và bạn nên ngừng ngay lập tức kẻo ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân sau này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thực hư nhé.

Năm 2011, một người dùng mạng xã hội Reddit - anh Alenxander Rhodes, người sáng lập NoFap, 1 nhóm phản đối sex trực tuyến tuyên bố rằng việc kiêng thủ dâm và phim người lớn trong một thời gian dẫn tới ‘sự gia tăng đáng kể về lòng tự tin, năng lượng, mức độ tập trung, động lực, sự tự chủ, sự ổn định về mặt cảm xúc, hạnh phúc, ham muốn tình dục’.

Điều gì xảy ra khi bạn ngừng thủ dâm? Ảnh minh họa: Getty

Những người tham gia nhóm sẽ ngưng 'tự sướng' và xem phim sex, đồng thời đặt ra cho mình và những người trong nhóm các mục tiêu hoặc thử thách khác.

Alenxander Rhodes sáng lập nhóm dựa trên kết quả của 1 nghiên cứu 2003 cho biết rằng đàn ông không thủ dâm trong 7 ngày đã tăng mức testosterone tới 45.7%.

Tuy nhiên, thực sự có ích lợi gì với việc ngưng thủ dâm không? Xin thưa là không. Mức testosterone thực sự không bị ảnh hưởng hay tăng lên bởi sự kiêng khem chuyện này. Nghiên cứu năm 2003 đo mức testosterone trong 16 ngày và nhận thấy sự tăng đỉnh điểm vào ngày thứ 7, nhưng sau đó giảm dần về bình thường, thậm chí còn giảm nhẹ.

Trên thực tế, mức testosterone liên quan tới vài yếu tố như tuổi tác, thời điểm trong ngày và hoạt động thể chất. Khoa học chứng minh nó sẽ tăng khi có sự kích thích về tình dục và 'lên đỉnh' nhờ thủ dâm.

Ngoài ra, thủ dâm thường xuyên còn mang lại nhiều lợi ích sau đây, theo dailystar:

Ngừa ung thư

1 nghiên cứu của Úc phát hiện những đàn ông xuất tinh hơn 5 lần/tuần giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt tới 33%. Đó là do các chất độc gây ung thư tích tụ trong tuyến niệu được tống ra ngoài khi bạn thủ dâm.

Giúp đàn ông kéo dài thời gian ‘yêu’

Chuyên gia tình dục Gloria Brame cho biết thủ dâm 1 giờ trước khi ân ái sẽ cho bạn quyền kiểm soát nhiều hơn, giúp nam giới kéo dài thời gian ‘yêu’ để làm thỏa mãn đối tác.

Khiến bạn cảm thấy khỏe khoắn

Thủ dâm thường xuyê giải phóng nhiều hóa chất trong não như dopamine và oxytocin giúp nâng cao tinh thần cho bạn.

Theo bà Gloria, cực khoái là liều dopamine tự nhiên. Bản scan não của người đang đạt cực khoái trông giống não của người đang phê ma túy.

Giúp ‘cậu nhỏ’ cứng hơn

Quan hệ tình dục và thủ dâm thường xuyên giúp tập luyện các cơ vùng chậu vốn thường lỏng lẻo khi bạn già đi. Điều này cũng giúp ngăn ngừa rối loạn cương dương và bất lực. Theo bà Gloria, bạn nên 'tự sướng' ít nhất 3-5 lần/tuần để giữ vững phong độ đàn ông. 

Tuy nhiên, mặc dù 'tự sướng' chẳng có hại gì, nhưng bạn chỉ nên thực hiện điều độ và đừng bị ám ảnh bởi nó. Bên cạnh đó, hãy duy trì lối sống và sinh hoạt lành mạnh.

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