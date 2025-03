Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn uống đủ nước mỗi ngày?

Ảnh minh họa: Internet

Sinh nhiệt do nước: Uống nước suốt cả ngày là một cách tuyệt vời để thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể và quá trình này được gọi là sinh nhiệt do nước. Hoạt động của hệ thần kinh giao cảm của cơ thể được cải thiện và điều này hỗ trợ các phản ứng oxy hóa chất béo và tiêu hao năng lượng của cơ thể. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng lượng nước uống hàng ngày là 1,5 lít sẽ giúp giảm mỡ cơ thể ở những người thừa cân, có thể là do lượng calo đốt cháy tăng lên và cảm giác thèm ăn giảm đi.

Kiểm soát sự thèm ăn và hydrat hóa: Trong khi quá trình trao đổi chất chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi lượng nước uống vào, thì nước cũng giúp kiểm soát cân nặng theo một cách khác là thông qua việc kiểm soát sự thèm ăn. Uống nước thay vì đồ uống có đường giúp giảm lượng calo tổng thể, hỗ trợ giảm cân và sức khỏe trao đổi chất.