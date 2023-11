Đây chính là loại rau được mệnh danh là ‘thuốc bổ tim tự nhiên’, canxi gấp 7 lần nước hầm xương và nhiều công dụng không ngờ tới

Rau cải xanh, hay cải bẹ xanh là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất mà bạn nên bổ sung vào thực đơn ăn uống lành mạnh. Cải xanh là một nguồn cung cấp vitamin A, C và K dồi dào. Không chỉ thế, loại cải đắng này còn chứa nhiều hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Nguồn vitamin K tuyệt vời: Trong cải bẹ xanh chứa một lượng lớn vitamin K, đáp ứng đủ cho nhu cầu mỗi ngày của cơ thể. Vitamin K đóng vai trò vô cùng quan trọng, nếu cơ thể thiếu hụt loại vitamin này máu sẽ có thể không đông hoặc gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến tim và loãng xương. Thậm chí, việc thiếu vitamin K có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ suy giảm chức năng não, mất trí nhớ và bệnh Alzheimer.

‏Cải bẹ xanh là một trong những loại rau giàu canxi nhất, với 118mg canxi trong 100g rau. Ảnh minh họa: Internet

Loại rau chống lão hóa: ‏Những loại rau có màu xanh đậm như cải bẹ xanh luôn chứa hàm lượng vitamin khá cao, bao gồm vitamin A, B6, C, E. Những vitamin này cung cấp nhiều axit folic cần thiết cho tế bào máu, giúp chống oxy hóa, khiến da dẻ hồng hào và tươi tắn. Vitamin A cũng giúp chống lại tổn thương do các gốc tự do - một trong những nguyên nhân gây lão hóa da và nếp nhăn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Trong cải bẹ xanh có các hợp chất có tác dụng kiềm chế cholesterol. Do vậy, nếu ăn rau cải thường xuyên sẽ gián tiếp hỗ trợ tim, tốt cho mạch máu của cơ thể. Đặc biệt, khi cải bẹ xanh được chế biến theo cách luộc, hấp thì hiệu quả trong việc giảm lượng cholesterol lớn hơn, so với ăn sống.

Tăng cường hệ miễn dịch: ‏Một bát cải bẹ xanh cung cấp ⅓ nhu cầu vitamin C hằng ngày, giúp hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hơn. Vitamin A dồi dào trong loại ra này cũng hỗ trợ tối ưu chức năng hệ thống miễn dịch. Thiếu 2 loại vitamin này sẽ khiến hệ thống miễn dịch suy yếu, làm cho cơ thể dễ mắc bệnh hơn. ‏‏Một số nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa có trong cải bẹ xanh có thể tăng cường khả năng phòng vệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính.

Rau cải bẹ xanh rất tốt cho cơ thể nhưng nếu ăn quá nhiều có thể tăng nguy cơ sỏi thận. Ảnh minh họa: Internet

Dù rau cải bẹ xanh rất tốt cho cơ thể nhưng nếu ăn quá nhiều có thể tăng nguy cơ sỏi thận do trong loại rau này chứa chất oxalate. Hàm lượng chất xơ cao cũng có thể khiến người ăn cải bẹ xanh bị đầy hơi, chướng bụng. Vậy nên nếu muốn bổ sung cải bẹ xanh vào chế độ ăn uống, hãy chỉ ăn một lượng vừa đủ, tránh ăn liên tục nhiều ngày.