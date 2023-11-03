Đây chính là loại rau được mệnh danh là ‘thuốc bổ tim tự nhiên’, canxi gấp 7 lần nước hầm xương và nhiều công dụng không ngờ tới

Sống khỏe 03/11/2023 06:00

Cải bẹ xanh là loại rau thông dụng trong bữa cơm hằng ngày của người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nó là loại rau có canxi nhiều gấp 7 lần nước hầm xương và nhiều công dụng tuyệt vời khác.

Cải bẹ xanh hay còn gọi là cải xanh, cải canh, cải đắng,…Nó có tên khoa học là Brassica juncea (L.) Cải bẹ xanh có màu xanh, vị đắng nhẹ, cay mạnh. Loại rau cải này khá thông dụng trong bữa cơm hằng ngày của người Việt, thường được dùng để luộc, nấu canh hoặc xào, dùng làm rau sống ăn kèm.

Đây chính là loại rau được mệnh danh là ‘thuốc bổ tim tự nhiên’, canxi gấp 7 lần nước hầm xương và nhiều công dụng không ngờ tới - Ảnh 1
Cải bẹ xanh hay còn gọi là cải xanh, cải canh, cải đắng,… Ảnh minh họa: Internet

Rau cải xanh, hay cải bẹ xanh là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất mà bạn nên bổ sung vào thực đơn ăn uống lành mạnh. Cải xanh là một nguồn cung cấp vitamin A, C và K dồi dào. Không chỉ thế, loại cải đắng này còn chứa nhiều hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Không những vậy, ‏cải bẹ xanh là một trong những loại rau giàu canxi nhất, với 118mg canxi trong 100g rau, gấp 7 lần lượng canxi có trong 100 ml nước hầm xương (17mg).

Công dụng của cải bẹ xanh đối với sức khỏe

Nguồn vitamin K tuyệt vời: Trong cải bẹ xanh chứa một lượng lớn vitamin K, đáp ứng đủ cho nhu cầu mỗi ngày của cơ thể. Vitamin K đóng vai trò vô cùng quan trọng, nếu cơ thể thiếu hụt loại vitamin này máu sẽ có thể không đông hoặc gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến tim và loãng xương. Thậm chí, việc thiếu vitamin K có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ suy giảm chức năng não, mất trí nhớ và bệnh Alzheimer.

Đây chính là loại rau được mệnh danh là ‘thuốc bổ tim tự nhiên’, canxi gấp 7 lần nước hầm xương và nhiều công dụng không ngờ tới - Ảnh 2
‏Cải bẹ xanh là một trong những loại rau giàu canxi nhất, với 118mg canxi trong 100g rau. Ảnh minh họa: Internet

Loại rau chống lão hóa: ‏Những loại rau có màu xanh đậm như cải bẹ xanh luôn chứa hàm lượng vitamin khá cao, bao gồm vitamin A, B6, C, E. Những vitamin này cung cấp nhiều axit folic cần thiết cho tế bào máu, giúp chống oxy hóa, khiến da dẻ hồng hào và tươi tắn. Vitamin A cũng giúp chống lại tổn thương do các gốc tự do - một trong những nguyên nhân gây lão hóa da và nếp nhăn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Trong cải bẹ xanh có các hợp chất có tác dụng kiềm chế cholesterol. Do vậy, nếu ăn rau cải thường xuyên sẽ gián tiếp hỗ trợ tim, tốt cho mạch máu của cơ thể. Đặc biệt, khi cải bẹ xanh được chế biến theo cách luộc, hấp thì hiệu quả trong việc giảm lượng cholesterol lớn hơn, so với ăn sống.

Tăng cường hệ miễn dịch: ‏Một bát cải bẹ xanh cung cấp ⅓ nhu cầu vitamin C hằng ngày, giúp hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hơn. Vitamin A dồi dào trong loại ra này cũng hỗ trợ tối ưu chức năng hệ thống miễn dịch. Thiếu 2 loại vitamin này sẽ khiến hệ thống miễn dịch suy yếu, làm cho cơ thể dễ mắc bệnh hơn. ‏‏Một số nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa có trong cải bẹ xanh có thể tăng cường khả năng phòng vệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính.

Đây chính là loại rau được mệnh danh là ‘thuốc bổ tim tự nhiên’, canxi gấp 7 lần nước hầm xương và nhiều công dụng không ngờ tới - Ảnh 3
Rau cải bẹ xanh rất tốt cho cơ thể nhưng nếu ăn quá nhiều có thể tăng nguy cơ sỏi thận. Ảnh minh họa: Internet

Dù rau cải bẹ xanh rất tốt cho cơ thể nhưng nếu ăn quá nhiều có thể tăng nguy cơ sỏi thận do trong loại rau này chứa chất oxalate. Hàm lượng chất xơ cao cũng có thể khiến người ăn cải bẹ xanh bị đầy hơi, chướng bụng. Vậy nên nếu muốn bổ sung cải bẹ xanh vào chế độ ăn uống, hãy chỉ ăn một lượng vừa đủ, tránh ăn liên tục nhiều ngày.

Dù có tốt như ‘thần dược’ thì 5 đối tượng này cũng nên thận trọng khi ăn rau cải xanh, nhất là bà bầu

Dù có tốt như ‘thần dược’ thì 5 đối tượng này cũng nên thận trọng khi ăn rau cải xanh, nhất là bà bầu

Rau cải xanh là loại rau thông dụng trong bữa cơm hằng ngày của người Việt. Nó được biết đến là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được.

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