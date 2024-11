Do vòm họng có cấu trúc mô bạch huyết phong phú, các tế bào ung thư dễ dàng lan sâu lên trên cổ. Khi chúng phát triển số lượng càng nhiều, tốc độ càng nhanh, hạch cứng và không cho cảm giác đau đớn, tính hoạt động kém. Khi bệnh vào giai đoạn cuối sẽ bám dính cố định.

Thường xuyên bị đau nửa đầu

Người mắc bệnh ung thư vòm họng thường đau nửa đầu, đau sâu trong hốc mắt hoặc vùng thái dương, vùng đỉnh, đau âm ỉ. Tuy đây là dấu hiệu sớm nhưng đôi khi khó khăn trong quá trình chẩn đoán bệnh.

Theo một số nghiên cứu về bệnh nhân ung thư vòm họng với đau đầu là triệu chứng duy nhất, hầu hết các bệnh nhân đi khám chuyên khoa Thần kinh, được chẩn đoán đau đầu do căn nguyên mạch máu và thần kinh, chụp phim cắt lớp vi tính sọ não nhưng không phát hiện tổn thương. Những bệnh nhân này được điều trị thuốc không đỡ, khám lại và chụp phim cộng hưởng từ (MRI) sọ não mới phát hiện tổn thương vòm xâm lấn nền sọ, kết hợp với chuyên khoa Tai Mũi Họng để nội soi sinh thiết khối u vòm chẩn đoán xác định bệnh.

Giọng nói thay đổi

Căn bệnh ung vòm họng có thể gây ra hiện tượng khàn giọng do thay đổi âm vực của giọng nói. Đó là lý do vì sao những người bệnh ung thư vòm họng thường có giọng nói hoàn toàn thay đổi so với ban đầu.

Vì thế, khi thấy xuất hiện dấu hiệu khàn tiếng trong hơn hai tuần mà không rõ nguyên nhân thì bạn hãy nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán chính xác.

Khó nuốt

Khó nuốt là một trong những triệu chứng rõ ràng nhất ở người bệnh ung thư vòm họng. Khi khối u phát triển trong cổ họng, lập tức sẽ hình thành một vật cản ngăn chặn thức ăn đi xuống qua đường cổ, gây ra cảm giác khó nuốt cho người bệnh.

Thường xuyên chảy máu mũi

Chảy máu mũi có thể do nhiều nguyên nhân và một trong số đó là ung thư vòm họng. Nguyên nhân là do khối u có thể gây kích ứng hoặc xâm lấn các cấu trúc xung quanh, dẫn đến chảy máu mũi. Nếu chảy máu mũi thường xuyên mà không rõ nguyên nhân, đặc biệt là kèm theo các triệu chứng như lở loét, viêm, đau họng, điều bạn cần làm nhất bấy giờ là đến các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán.

Những đối tượng có nguy cơ mắc ung thư vòm họng

- người hút thuốc lá trong thời gian dài.

- Uống thức uống có cồn thường xuyên.

- Nhiễm virus HPV, đây là loại virus lây truyền qua đường tình dục.

- Giới tính: Đàn ông có nguy cơ mắc ung thư vòm họng cao hơn phụ nữ 5 lần.

- Tuổi: Căn bệnh này phổ biến hơn ở những người ở độ tuổi 65 trở lên.

- Tiếp xúc với các hóa chất như amiăng, niken và khói acid sulfuric.

Đây chính là những đối tượng có khả năng mắc bệnh cao, nhưng không có nghĩa ngoài những đối tượng trên sẽ không bị. Vì thế, khi gặp ngoài những biểu hiện bất thường bạn cần đi khám ngay để có thể phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.