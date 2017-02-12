Tình yêu là điều tuyệt vời và kỳ lạ nhất trên thế giới này. Từ bao thế kỷ nay, người ta cố gắng tìm mọi cách để giải mã bí ẩn về tình yêu . Có người bảo tình yêu xuất phát từ con tim, có người thì cho rằng nó bắt nguồn từ bộ não, vv. Tuy nhiên dù đứng trên lập trường nào, ai cũng phải công nhận rằng con người không thể sống thiếu tình yêu. Ngoài việc mang lại những cảm xúc khó quên, bạn có biết tình yêu còn có lợi ích sức khỏe và có thể thay đổi suy nghĩ của bạn không?

Sau đây là 6 điều bất ngờ về tình yêu mà có thể bạn không biết:

Các nhà nghiên cứu đã nhận diện 5 giai đoạn của tình yêu, vốn có thể quyết định bạn sẽ tiến tới hôn nhân hay đứt gánh nửa chừng. Chúng bao gồm: tán tỉnh, xây dựng, đồng hóa, trung thực và ổn định. Giai đoạn đầu tiên tăng ham muốn và cũng là thời điểm khiến bạn gần như mất ăn mất ngủ. Trong giai đoạn 2, cơ thể phát ra các chất thần kinh khơi dậy cảm xúc ‘lo âu trong hạnh phúc’.

Giai đoạn 3 là lúc bạn băn khoăn liệu mối quan hệ của mình là đúng hay sai. Giai đoạn 4 là lúc gia tăng căng thẳng. Một khi các cặp đôi vượt qua giai đoạn này, họ sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng với mức tin cậy và thân mật tăng cao – dẫn tới mối quan hệ ổn định.

Có thể khiến bạn trở nên ngu ngốc

Những người đang yêu ít tập trung và khó hoàn thành những công việc đòi hỏi sự chú ý, theo 1 nghiên cứu. Được đăng trên tạp chí Motivation and Emotion, nghiên cứu cho biết người ta càng yêu thì càng ít khả năng tập trung vào những nhiệm vụ hàng ngày.

Có thể làm tăng cân

1 nghiên cứu do UKMedix.com thực hiện cho biết suy nghĩ của phụ nữ có thể ảnh hưởng tới cân nặng. Khi yêu, họ thường có xu hướng tăng cân nhiều nhất. Theo nghiên cứu, trung bình 1 phụ nữ sẽ tăng khoảng 7.2 pound (3.2 kg) trong năm đầu tiên của 1 mối quan hệ mới.

Nhạc nền có thể khiến người ta xiêu lòng

Một nghiên cứu từ Nhật Bản tiết lộ nhạc nền là chất xúc tác quan trọng cho tình yêu vì nó có thể thay đổi hành vi và khiến họ trở nên quyến rũ hơn trong cuộc trò chuyện. Các nhà nghiên cứu thuộc đại học Aoyama Gakuin cho biết tác động có thể trở nên mạnh hơn nếu người ta chọn đúng loại nhạc yêu thích của mình. Vì thế, nếu bạn đang lên kế hoạch tỏ tình hay cầu hôn, hãy chọn đúng loại nhạc nhé.

Biết chàng/nàng yêu bạn vì tình yêu hay tình dục bằng cách nhìn vào mắt

Người ta vẫn coi đôi mắt là ‘cửa sổ tâm hồn’. Các nhà nghiên cứu của đại học Chicago phát hiện, nếu người bạn đang hẹn hò nhìn vào mặt bạn, tức là họ đang cân nhắc xem bạn có thể trở thành người yêu của mình hay không. Còn nếu đối phương chỉ nhìn chằm chằm vào các bộ phận khác trên cơ thể bạn, họ chỉ đang nghĩ đến ham muốn nhục dục. Kiểu đánh giá tự động này có thể chỉ xảy ra trong chưa tới nửa giây đồng hồ. Vì thế, khi đang tìm hiểu 1 người mới, bạn chỉ cần tập trung vào nơi ánh mắt của đối phương hướng tới, bạn có thể biết họ đến với bạn vì tình yêu hay tình dục.

Hành vi tình dục của bạn được dẫn dắt bởi ‘hormone tình yêu’

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện 1 lớp tế bào não mới kiểm soát 1 khía cạnh quan trọng về sở thích tình dục của phụ nữ với đàn ông. Oxytocin được gọi là ‘hormone tình yêu’ vì nó đóng vai trò quan trọng trong các hành vi xã hội, chẳng hạn làm mẹ và gắn kết. Nghiên cứu phát hiện khi sự giải phóng những hormone này bị gián đoạn, phụ nữ thường mất hứng thú tình dục với đàn ông.

Chúc bạn sống khỏe.