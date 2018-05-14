Công thức trị bệnh tiểu đường bằng khổ qua rừng cực kỳ dễ uống trong mùa hè

Sống khỏe 14/05/2018 08:50

Đừng quá chật vật vì căn bệnh tiểu đường vì chỉ với 1 trái khổ qua rừng, bạn đã có ngay công thức trị bệnh cực kỳ nhanh gọn và hiệu quả, vừa mát gan lại bổ dưỡng, giúp hạ nhiệt mùa hè.

Tiểu đường có thể kiểm soát được nếu được chẩn đoán kịp thời và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, có một cách khác trị bệnh tiểu đường cực dễ dàng nhờ sử dụng khổ qua rừng mà có thể bạn chưa biết.

Tác dụng trị bệnh của trái khổ qua

Trái khổ qua hay còn gọi là mướp đắng là một trong những loại rau quả rất tốt cho sức khỏe, giúp giải nhiệt và trị bệnh rất tốt nếu được thêm vào bữa ăn hàng ngày. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng uống nước ép khổ qua mỗi ngày ít nhất 1 lần có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu.

Công thức trị bệnh tiểu đường bằng khổ qua rừng cực kỳ dễ uống trong mùa hè - Ảnh 1

Khổ qua rừng là phương thuốc trị bệnh tiểu đường hữu hiệu - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, những món ăn ngon được chế biến từ khổ qua ngoài việc trị tiểu đường còn cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin, khoáng chất và chất xơ có lợi cho việc giảm cân và làm đẹp da. Trà khổ qua phơi khô là một loại đồ uống giúp thanh lọc cơ thể khi bạn sử dụng vào mỗi buổi sáng sau khi thức giấc.

Ngoài trái khổ qua, dây khổ qua rừng phơi khô cũng có nhiều công dụng tương tự trong việc trị bệnh tiểu đường, giảm cân và trị mụn cho những người có cơ địa nóng trong. Khổ qua sở hữu đầy đủ đặc tính chống bệnh đái tháo đường, bao gồm charantin và polypeptide 2, giúp người bệnh kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ đau tim.

Trong khổ qua cũng chứa các chất chống oxy hóa làm tăng hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể, ngăn ngừa các tế bào lão hóa nhanh và chống viêm.

Công thức trị bệnh tiểu đường bằng khổ qua rừng cực kỳ dễ uống trong mùa hè - Ảnh 2

Nên bổ sung khổ qua vào thực đơn hàng ngày, nhất là vào những ngày hè oi bức - Ảnh: Internet

Chính bởi vô số những công dụng chữa bệnh bằng khổ qua mà loại quả này tuy có vị đắng nhưng lại rất phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Nếu không chịu được vị đắng của khổ qua, bạn có thể áp dụng cách loại bỏ vỏ và toàn bộ hạt của khổ qua trước khi dùng, hoặc thêm vào món ăn một chút cốt chanh và muối để làm dịu bớt vị đắng.

Cách trị bệnh tiểu đường bằng khổ qua rừng

Chuẩn bị các nguyên liệu sau:

- 1 trái khổ qua

- ½ thìa cà phê cốt chanh

- 1 thìa cà phê bột nghệ

- 1 vài hạt muối

Công thức trị bệnh tiểu đường bằng khổ qua rừng cực kỳ dễ uống trong mùa hè - Ảnh 3

Nước ép khổ qua giúp thanh lọc cơ thể, trị tiểu đường - Ảnh: Internet

Cách làm nướp ép khổ qua trị tiểu đường:

- Rửa thật kỹ trái mướp đắng, ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút rồi gọt bỏ vỏ, loại bỏ phần ruột và hạt

- Cắt mướp đắng thành những miếng nhỏ rồi cho vào tô nước

- Thêm vài hạt muối rồi tiếp tục ngâm trong khoảng 10 phút

- Sau đó, bạn đem xay nhuyễn khổ qua với vài hạt muối, bột nghệ và 1 cốc nước khoảng 200ml

- Đổ ra cốc rồi thêm nước cốt chanh là có thể uống ngay

Nếu bạn thấy mướp đắng khó uống, có thể lọc bỏ phần bã sau khi xay, chỉ uống phần nước ép. Ngâm khổ qua trong muối nhiều lần đã giúp loại bỏ bớt vị đắng tự nhiên của trái khổ qua, tuy nhiên bạn không nên ngâm quá lâu bởi có thể làm khổ qua biến chất. Chúc các bạn thành công!

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