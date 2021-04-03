Con cảm, sốt, viêm họng tưởng ‘cảm xoàng’, hóa ra là bệnh cực kỳ nguy hiểm mà mẹ không được xem thường

Sống khỏe 03/04/2021 09:01

Vào mùa hè thời tiết oi bức, cơ thể con người dễ gặp các triệu chứng như cảm, sốt, viêm họng... nhiều người cho rằng đây chỉ là bệnh cảm thông thường không đáng lo ngại. Tuy nhiên, đừng lơ là vì đây cũng chính là những dấu hiệu phát hiện bệnh viêm não, màng não.

Bệnh viêm não, màng não là gì?

Màng não làm nhiệm vụ bảo vệ bao bọc xung quanh não và tủy sống.

Bệnh viêm não, màng não là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neissesia menningtidis gây nên, vi khuẩn có nhiều type và thường gặp nhất là type A, B và C. Ổ chứa vi khuẩn não trong tự nhiên là ở người, do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn..

Bệnh viêm màng não ở người lớn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Dấu hiệu bệnh viêm não, màng não dễ nhầm lẫn với bệnh cảm cúm thông thường

Các triệu chứng viêm màng não có thể cấp tính trong vòng vài giờ, vài ngày hoặc hàng tuần.

Một số triệu chứng viêm màng não ở người lớn:

- Sốt cao.

- Đau đầu dữ dội.

- Nhạy cảm với ánh sáng.

- Đau cổ, cứng cổ gáy.

- Nôn hoặc buồn nôn với đau đầu.

- Động kinh.

- Buồn ngủ hoặc khó thức dậy.

- Rối loạn chức năng não (hôn mê, lú lẫn, lơ mơ).

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Bệnh viêm não, màng não là bệnh truyền nhiễm cấp tính - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu viêm màng não ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ:

Vì trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ chưa biết nói, chưa biết thể hiện và diễn tả cụ thể nên cha mẹ cần hết sức chú ý:

- Sốt cao.

- Khóc liên tục.

- Quá buồn ngủ hoặc khó chịu.

- Không hoạt động hoặc trì trệ.

- Ăn kém.

- Thóp phồng.

- Cứng trong cơ thể của bé và cổ.

- Động kinh.

Tuy nhiên, có một số trường hợp bệnh nhân không có những triệu chứng giống như trên. Vì vậy, khi cảm thấy bé không khỏe, bạn hãy đến ngay cơ sở y tế để thăm khám, chẩn đoán kịp thời.

Nguyên nhân của bệnh viêm não, màng não

- Viêm màng não do nhiễm virus: Bệnh rất khó phát hiện và thường bị nhầm lẫn với bệnh cảm cúm thông thường. Bệnh có diễn biến nhẹ, có thể hồi phục nhanh chóng và điều trị đơn giản.

- Viêm màng não vi khuẩn: Một trong những dạng nguy hiểm của nhất của viêm màng não, dễ gây tử vong dù được phát hiện sớm. Trong vòng 24h, vi khuẩn gây ra viêm màng não tiến triển nhanh làm tăng nguy cơ tử vong.

- Viêm màng não do HI (Vi khuẩn Haemophilus influenzae type B): Bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác thông qua hắt hơi, ho và tuyến nước bọt.

- Viêm màng não do mô cầu: Xuất hiện nhiều nhất vào mùa đông và mùa xuân, có thể lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc với bộ phận, vật dụng nhiễm vi khuẩn của người bệnh.

Một số trường hợp viêm não ở trẻ em

Ngày 22/3/2021, Khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận bệnh nhi S.A.S, 6 tháng tuổi trú tại xã Đức Hạnh - Bảo Lâm - Cao Bằng nhập viện trong tình trạng trẻ sốt cao từng cơn, co giật, nôn, có dấu hiệu cổ cứng, trương lực cơ tăng nhẹ, trẻ bỏ bú, khóc yếu. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm trẻ được chẩn đoán: suy hô hấp/BN viêm não. Bệnh nhi đã được các bác sĩ chuyên khoa hội chuẩn và chuyển tuyến trung ương để điều trị.

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Bệnh nhi S.A.S, 6 tháng tuổi tại Cao Bằng nhập viện trong tình trạng trẻ sốt cao từng cơn - Ảnh: Internet

Bệnh viện Chuyên Khoa Sản Nhi Sóc Trăng vừa có cảnh báo về bệnh viêm não mô cầu sau khi tiếp nhận 1 bệnh nhi trong tình trạng nặng. Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh viện hiện đang chăm sóc, điều trị tích cực cho một bệnh nhi được chẩn đoán mắc viêm não mô cầu.

Trước đó, bệnh nhi được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, tím tái toàn thân, mạch nhẹ, SpO2 không đo được. Da nổi ban đỏ rải rác toàn thân, đồng tử giãn khoảng 4mm.

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Bệnh nhi tại Sóc Trăng hiện đang chăm sóc, điều trị tích cực - Ảnh: Internet

Không chỉ có ở trẻ em, ngay cả người lớn cũng rất dễ mắc phải căn bệnh quái ác này. Vì vậy, để bảo vệ cho mình và người thân, mọi người cần đến bệnh viện thăm khám sức khỏe định kỳ. Hoặc khi phát hiện có những dấu hiệu nêu trên, cần lập tức đến cơ quan y tế gần nhất để được xét nghiệm và có phác đồ điều trị kịp thời.

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