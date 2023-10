Con cảm, sốt, viêm họng tưởng ‘cảm xoàng’, hóa ra là bệnh cực kỳ nguy hiểm mà mẹ không được xem thường

Bệnh viêm não, màng não là gì?

Màng não làm nhiệm vụ bảo vệ bao bọc xung quanh não và tủy sống.

Bệnh viêm não, màng não là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neissesia menningtidis gây nên, vi khuẩn có nhiều type và thường gặp nhất là type A, B và C. Ổ chứa vi khuẩn não trong tự nhiên là ở người, do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn..