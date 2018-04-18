Cân nặng tăng vù vù mà không thể giảm: Dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mắc 1 trong 4 căn bệnh này

Sống khỏe 18/04/2018 17:11

Nếu đã hạn chế hấp thu calo vào cơ thể cũng như thường tập luyện thể thao nhưng bạn vẫn không thể giảm cân, thậm chí số ký vẫn tăng lên, hãy nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra vì có thể bạn đang mắc phải một trong những căn bệnh này.

Không ít người muốn giảm cân đã chăm chỉ đến phòng tập trong nhiều tháng, đồng thời cắt giảm thực phẩm giàu calo trong các bữa ăn hàng ngày nhưng số cân vẫn không thay đổi thậm chí còn tăng lên.

Cân nặng tăng vù vù mà không thể giảm: Dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mắc 1 trong 4 căn bệnh này - Ảnh 1
Tăng cân không thể giảm là dấu hiệu của một số bệnh mà bạn phải chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang rơi vào trường hợp này, bạn nên dừng ngay chế độ giảm cân vô ích này lại và nhanh chóng đến bệnh viện để thăm khám. Bởi theo các chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mắc phải một trong những căn bệnh nguy hiểm sau đây.

Tăng cân không thể giảm là dấu hiệu của bệnh gì?

Hội chứng đa nang buồng trứng (PCOS)

PCOS có thể gây ra một số triệu chứng khó chịu ở các chị em như rối loạn kinh nguyệt, phát triển lông trên mặt hay thường xuyên đau nửa đầu. Ngoài ra, hội chứng buồng trứng đa nang có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng insulin của cơ thể - hormone giúp chuyển hóa đường và tinh bột thành năng lượng.

Cân nặng tăng vù vù mà không thể giảm: Dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mắc 1 trong 4 căn bệnh này - Ảnh 2
Hội chứng đa nang buồng trứng là một trong những nguyên nhân khiến cân nặng cơ thể không thể giảm - Ảnh minh họa: Internet

Một khi insulin gặp vấn đề, cơ thể bạn sẽ bị tăng cân nhanh chóng, thường là tích tụ mỡ thừa quanh bụng. Do rối loạn hormone nên dù có cố gắng hạn chế thức ăn chứa nhiều calo hay đến phòng gym mỗi ngày, cân nặng của bạn vẫn không thể giảm.

Căng thẳng, trầm cảm

Một khi bị trầm cảm, cơ thể sẽ sản sinh một lượng lớn lớn hormone cortisol - có tác dụng giúp chúng ta khôi phục trữ lượng năng lượng và lưu trữ chất béo.

Ngoài ra, rất nhiều người bị căng thẳng do phải ngồi làm việc quá lâu trước máy tính, cộng với việc ít vận động khiến lượng chất béo dư thừa tăng lên. Vì thế, nếu cảm thấy mệt mỏi, tinh thần sa sút, bạn hãy đến gặp bác sĩ hay chuyên gia tâm lý để được điều trị sớm.

Bệnh tuyến giáp

Theo Hiệp hội về Tuyến giáp của Mỹ, cứ trong 8 phụ nữ thì có 1 người phát triển chứng rối loạn tuyến giáp. Các chuyên gia cho biết, tuyến giáp có trách nhiệm tiết ra hormone điều hòa trao đổi chất giúp cơ thể hoạt động bình thường.

Nếu bạn có một tuyến giáp hoạt động kém, quá trình trao đổi chất sẽ bị chậm lại và gây ra tình trạng tăng cân mà không thể giảm được. Ngoài ra, những phụ nữ bị chứng tuyến giáp cũng có thể gặp tình trạng suy kiệt năng lượng hoặc mệt mỏi, da khô, rụng tóc, khàn giọng hay táo bón.

Mất ngủ

Với hầu hết mọi người, sau một đêm ngủ không ngon giấc hay mất ngủ chính là lúc bạn thèm các loại đồ ăn nhiều đường và chất béo. Nguyên nhân là vì cơ thể đã sản sinh ra một số hormone gây đói và tăng sự trao đổi chất của cơ thể.

Bên cạnh đó, mất ngủ cả đêm còn kích thích sự thèm ăn và làm bạn cảm thấy không no sau khi ăn. Chính vì thế, dù cố gắng giảm cân thì số ký của bạn vẫn không thay đổi thậm chí có thể tăng thêm.

Cân nặng tăng vù vù mà không thể giảm: Dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mắc 1 trong 4 căn bệnh này - Ảnh 3
Mất ngủ kích thích sự thèm ăn nên dù cố gắng giảm cân, số ký của bạn vẫn không thể thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tăng cân mà không thể giảm dù đã thực hiện mọi chế độ ăn kiêng, bạn hãy nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra để sớm phát hiện bệnh nhé!

7 lý do gây tăng cân mà bạn không ngờ tới

7 lý do gây tăng cân mà bạn không ngờ tới

Ăn quá nhiều hoa quả hay quá bận tâm đến chuyện làm thế nào để giảm cân cũng là một trong những nguyên nhân khiến bạn tăng cân.

Xem thêm
Từ khóa:   tăng cân tăng cân không thể giảm

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 34 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?