Nếu đang rơi vào trường hợp này, bạn nên dừng ngay chế độ giảm cân vô ích này lại và nhanh chóng đến bệnh viện để thăm khám. Bởi theo các chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mắc phải một trong những căn bệnh nguy hiểm sau đây.

Không ít người muốn giảm cân đã chăm chỉ đến phòng tập trong nhiều tháng, đồng thời cắt giảm thực phẩm giàu calo trong các bữa ăn hàng ngày nhưng số cân vẫn không thay đổi thậm chí còn tăng lên.

Một khi insulin gặp vấn đề, cơ thể bạn sẽ bị tăng cân nhanh chóng, thường là tích tụ mỡ thừa quanh bụng. Do rối loạn hormone nên dù có cố gắng hạn chế thức ăn chứa nhiều calo hay đến phòng gym mỗi ngày, cân nặng của bạn vẫn không thể giảm.

PCOS có thể gây ra một số triệu chứng khó chịu ở các chị em như rối loạn kinh nguyệt, phát triển lông trên mặt hay thường xuyên đau nửa đầu. Ngoài ra, hội chứng buồng trứng đa nang có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng insulin của cơ thể - hormone giúp chuyển hóa đường và tinh bột thành năng lượng.

Căng thẳng, trầm cảm

Một khi bị trầm cảm, cơ thể sẽ sản sinh một lượng lớn lớn hormone cortisol - có tác dụng giúp chúng ta khôi phục trữ lượng năng lượng và lưu trữ chất béo.

Ngoài ra, rất nhiều người bị căng thẳng do phải ngồi làm việc quá lâu trước máy tính, cộng với việc ít vận động khiến lượng chất béo dư thừa tăng lên. Vì thế, nếu cảm thấy mệt mỏi, tinh thần sa sút, bạn hãy đến gặp bác sĩ hay chuyên gia tâm lý để được điều trị sớm.

Bệnh tuyến giáp

Theo Hiệp hội về Tuyến giáp của Mỹ, cứ trong 8 phụ nữ thì có 1 người phát triển chứng rối loạn tuyến giáp. Các chuyên gia cho biết, tuyến giáp có trách nhiệm tiết ra hormone điều hòa trao đổi chất giúp cơ thể hoạt động bình thường.

Nếu bạn có một tuyến giáp hoạt động kém, quá trình trao đổi chất sẽ bị chậm lại và gây ra tình trạng tăng cân mà không thể giảm được. Ngoài ra, những phụ nữ bị chứng tuyến giáp cũng có thể gặp tình trạng suy kiệt năng lượng hoặc mệt mỏi, da khô, rụng tóc, khàn giọng hay táo bón.

Mất ngủ

Với hầu hết mọi người, sau một đêm ngủ không ngon giấc hay mất ngủ chính là lúc bạn thèm các loại đồ ăn nhiều đường và chất béo. Nguyên nhân là vì cơ thể đã sản sinh ra một số hormone gây đói và tăng sự trao đổi chất của cơ thể.

Bên cạnh đó, mất ngủ cả đêm còn kích thích sự thèm ăn và làm bạn cảm thấy không no sau khi ăn. Chính vì thế, dù cố gắng giảm cân thì số ký của bạn vẫn không thay đổi thậm chí có thể tăng thêm.

Mất ngủ kích thích sự thèm ăn nên dù cố gắng giảm cân, số ký của bạn vẫn không thể thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tăng cân mà không thể giảm dù đã thực hiện mọi chế độ ăn kiêng, bạn hãy nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra để sớm phát hiện bệnh nhé!