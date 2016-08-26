Bỏ 5.000đ mỗi ngày mua “thần dược” hạ đường huyết cực kỳ hiệu quả

Sống khỏe 26/08/2016 14:10

Vừa rẻ, dễ tìm lại cho hiệu quả nhanh. Chẳng trách bác sĩ hay khuyên những người bị tiểu đường nên dùng thứ này mỗi ngày.

Lợi ích của đậu bắp

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong 250gr đậu bắp có chứa 2gm protein, 7gm carbohydrate, 3gm chất xơ, 0,1gm chất béo, 30 calo, 60mg magiê và 21mg vitamin C. Lượng dưỡng chất dồi dào giúp đậu bắp có khả năng đối phó với các bệnh tật như tiểu đường, hen suyễn và cholesterol. Riêng với bệnh tiểu đường, nhờ khả năng ổn định lượng đường huyết ở mức độ cho phép nên đậu bắp thường được các bác sĩ khuyên dùng trong khẩu phần ăn của người bệnh.

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Đậu bắp chữa được rất nhiều bệnh tật - Ảnh Internet

Ngoài ra, đậu bắp có rất ít calo, bạn có thể bổ sung nó trong chế độ ăn uống hàng ngày mà không sợ lên cân hay có hại cho sức khỏe. Thêm một điểm cộng nho nhỏ khi ăn đậu bắp là nó có thể được chế biến bằng rất nhiều cách như luộc, xào, nấu, nướng… Bạn được thỏa thích hấp thụ lợi ích từ đậu bắp mỗi ngày mà không ngán ngẩm từ cách chế biến.

Bỏ 5.000đ mỗi ngày mua “thần dược” hạ đường huyết cực kỳ hiệu quả - Ảnh 2
Đâu bắp có thể chế biến theo nhiều cách: như luộc... - Ảnh Internet
Bỏ 5.000đ mỗi ngày mua “thần dược” hạ đường huyết cực kỳ hiệu quả - Ảnh 3
...xào... - Ảnh Internet
Bỏ 5.000đ mỗi ngày mua “thần dược” hạ đường huyết cực kỳ hiệu quả - Ảnh 4
...hay nấu canh - Ảnh Internet

Nhưng nếu bạn không thích ăn đậu bắp thì sao?

Không sao cả, bạn có thể làm theo cách sau: cắt 6 trái đậu bắp thành nhiều miếng nhỏ. Ngâm chúng trong một bình nước rồi để qua đêm. Ngày hôm sau, khi bạn thức dậy, hãy uống nước đó trước khi ăn sáng. 

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Ngâm đậu bắp lấy nước uống cũng là một cách để hấp thụ dưỡng chất hiệu quả - Ảnh Internet

Những dưỡng chất do đậu bắp tiết ra trong nước sẽ giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu, giảm stress cũng như giảm thiểu cảm giác thèm ăn của bạn.

Chúc bạn vui khỏe!

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Từ khóa:   chữa bệnh tiểu đường Đậu bắp

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