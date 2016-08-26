Bỏ 5.000đ mỗi ngày mua “thần dược” hạ đường huyết cực kỳ hiệu quả

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong 250gr đậu bắp có chứa 2gm protein, 7gm carbohydrate, 3gm chất xơ, 0,1gm chất béo, 30 calo, 60mg magiê và 21mg vitamin C. Lượng dưỡng chất dồi dào giúp đậu bắp có khả năng đối phó với các bệnh tật như tiểu đường, hen suyễn và cholesterol. Riêng với bệnh tiểu đường , nhờ khả năng ổn định lượng đường huyết ở mức độ cho phép nên đậu bắp thường được các bác sĩ khuyên dùng trong khẩu phần ăn của người bệnh.

Ngoài ra, đậu bắp có rất ít calo, bạn có thể bổ sung nó trong chế độ ăn uống hàng ngày mà không sợ lên cân hay có hại cho sức khỏe. Thêm một điểm cộng nho nhỏ khi ăn đậu bắp là nó có thể được chế biến bằng rất nhiều cách như luộc, xào, nấu, nướng… Bạn được thỏa thích hấp thụ lợi ích từ đậu bắp mỗi ngày mà không ngán ngẩm từ cách chế biến.

Nhưng nếu bạn không thích ăn đậu bắp thì sao?