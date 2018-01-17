Biết được những lợi ích này của vỏ chuối, bạn sẽ tiếc hùi hụi vì luôn vứt chúng đi

Biết được những lợi ích thần kỳ của vỏ chuối dưới đây, chắc chắn bạn sẽ không còn muốn vứt chúng vào sọt rác nữa đâu.

Chúng ta đều biết chuối là một loại trái cây vô cùng bổ dưỡng. Tuy nhiên ít ai biết rằng vỏ của loại quả này có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe . Bởi trong vỏ chuối có nhiều chất xơ, vitamin B6, B12, magiê hay kali... cần thiết cho cơ thể con người.

Vỏ chuối có tác dụng giảm đau cũng như chữa lành những vết thương nhỏ vô cùng hiệu quả. Bạn hãy đắp một miếng vỏ chuối lên vết thương và để yên khoảng 1 tiếng để thấy được kết quả bất ngờ.

Trị táo bón

Vỏ chuối có chứa nhiều chất xơ nên rất hiệu quả trong việc cải thiện hoạt động của đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và trị dứt điểm bệnh táo bón.

Vỏ chuối cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần cắt nhỏ vỏ chuối, cho vào xay cùng món sinh tố hoặc chế biến tùy ý theo cách của bạn rồi thưởng thức.

Làm trắng răng

Không cần tốn tiền đến nha sĩ, chỉ cần một miếng vỏ chuối là bạn có thể làm trắng răng tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cắt một miếng vỏ chuối to khoảng 2 ngón tay rồi áp mặt trong vào răng và chà nhẹ nhàng. Thực hiện phương pháp này đều đặn trong 2 tuần, bạn sẽ thấy răng trắng sáng hơn và không hề có bất kỳ tổn hại nào cho sức khỏe.

Trị bệnh vẩy nến

Đắp vỏ chuối lên khu vực bị vẩy nến sẽ giúp cung cấp độ ẩm và giảm ngứa cho vùng da bị tổn thương. Kiên trì thực hiện cách này trong vòng 1 tuần, bệnh vẩy nến sẽ bị đẩy lùi và không để lại một chút dấu vết nào trên da.

Làm tan máu bầm

Dùng vỏ chuối có thể làm tan máu bầm nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Khi va chạm, da bạn thường xuất hiện vết bầm tím gây đau nhức. Bạn có thể đắp mặt trong của vỏ chuối lên vùng da này và cố định bằng băng dán trong một ngày. Đến lấy vỏ chuối ra, bạn sẽ thấy vết bầm mờ đi rõ rệt và hết đau nhức.

Loại bỏ mụn

Nếu mặt xuất hiện mụn cám, bạn có thể chà nhẹ vỏ chuối lên vùng da này mỗi ngày. Sau 2 tuần, tình trạng mụn sẽ được cải thiện và trả lại cho bạn một làn da mịn màng, trắng hồng.

Trị vết côn trùng cắn

Nhẹ nhàng chà vỏ chuối lên vết côn trùng cắn sẽ giúp giảm ngứa hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Với khả năng chống viêm và giảm đau, vỏ chuối có thể được dùng làm phương thuốc chữa vết côn trùng cắn một cách tự nhiên, giúp làm giảm ngứa và sưng tấy vô cùng nhanh chóng.

Chỉ cần chà mặt trong của vỏ chuối trực tiếp lên vết côn trùng cắn 2-3 lần/ngày, bạn sẽ không còn cảm thấy ngứa ngáy nữa.

Kể từ bây giờ, đừng vứt vỏ chuối nữa mà hãy tận dụng những lợi ích của nó nhé!