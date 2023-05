Không có gì ngạc nhiên khi 99% canxi trong cơ thể bạn được tìm thấy trong xương và răng. Do đó, không nhận đủ canxi có thể dẫn đến sự phát triển của bệnh loãng xương và làm tăng đáng kể nguy cơ gãy xương khi bạn già đi.

Đảm bảo bạn có đủ canxi là rất quan trọng để có sức khỏe tốt. Theo Thư viện Y khoa Quốc gia, canxi là khoáng chất dồi dào nhất trong cơ thể bạn, chiếm tới 2% tổng trọng lượng cơ thể của bạn, với một người trưởng thành trung bình có 1.200 gram canxi trong cơ thể.

Canxi thúc đẩy hoạt động của tế bào khỏe mạnh, cho phép máu đông lại, hỗ trợ co cơ tối ưu và điều hòa quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, canxi rất quan trọng đối với sức khỏe của tim bằng cách giúp duy trì nhịp tim đều đặn và duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Lượng canxi bạn cần thay đổi tùy thuộc vào độ tuổi và giới tính của bạn. Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ giai đoạn 2020-2025 khuyến nghị người trưởng thành trong độ tuổi từ 19 đến 50 nhận được 1.000 miligam canxi mỗi ngày. Đàn ông từ 51 tuổi trở lên cũng cần 1.000 miligam, trong khi phụ nữ từ 51 tuổi trở lên cần 1.200 miligam.

May mắn thay, bạn có thể nhận được tất cả lượng canxi cần thiết từ thực phẩm. Các nguồn canxi trong chế độ ăn uống phổ biến nhất bao gồm các sản phẩm từ sữa như sữa, sữa chua và pho mát. Các nguồn canxi ít phổ biến hơn bao gồm các nguồn thực vật như rau lá xanh như rau bina và cải xoăn. Đậu, đậu phụ và hạt cũng cung cấp nguồn canxi tốt. Ngoài ra, nhiều loại thực phẩm, bao gồm cả sữa không đường và nước cam được tăng cường canxi.

Nếu bạn không thể nhận đủ canxi từ thực phẩm, có sẵn các chất bổ sung. Tuy nhiên, hãy luôn nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi dùng bất kỳ chất bổ sung mới nào.

5 dấu hiệu bạn có thể bị thiếu canxi

1. Xương của bạn giòn và yếu

Dấu hiệu đặc trưng của tình trạng thiếu canxi là tình trạng xương bị suy giảm toàn diện. Nếu bạn không tiêu thụ đủ canxi, cơ thể bạn sẽ lọc canxi từ xương và răng để duy trì mức canxi thích hợp trong máu. Thiếu canxi có thể khiến xương yếu và dễ gãy nếu không được kiểm soát, làm tăng đáng kể nguy cơ gãy xương và nguy cơ mắc bệnh loãng xương.

Ảnh minh họa: Internet

Xương không chỉ mất đi sức mạnh khi chúng ta già đi mà cơ thể chúng ta cũng trở nên kém hấp thụ canxi hơn khi chúng ta ăn. Xương dễ gãy có thể dẫn đến té ngã nhiều hơn chẳng hạn như lên xuống cầu thang hoặc trong và ngoài khi tắm. Ngoài ra, tình trạng thiếu canxi lâu dài ở người lớn có thể dẫn đến loãng xương, nghĩa là xương của bạn xốp hơn, khiến chúng dễ bị hư hỏng và gãy trong thời gian dài hơn.

2. Bạn luôn cảm thấy kiệt sức

Thiếu lượng canxi lành mạnh có thể dẫn đến mệt mỏi. Nhưng đây không phải là sự mệt mỏi nhất thời của bạn, đó là trạng thái năng lượng thấp và cảm thấy yếu kéo dài. Các triệu chứng hạ canxi máu có xu hướng ít rõ ràng hơn và lâu dài hơn so với các trường hợp thiếu hụt chất dinh dưỡng khác.

Khi bạn bắt đầu bị thiếu canxi, bạn có thể không nhận thấy rằng mình đang mất sức hoặc gặp khó khăn khi thực hiện các công việc hàng ngày, vì điều này có thể dễ bị nhầm lẫn với sự mệt mỏi liên quan đến nhiều yếu tố khác như mức năng lượng, chất lượng giấc ngủ, mức độ hoạt động thể chất hoặc dinh dưỡng tổng thể.

Mệt mỏi liên quan đến hạ canxi máu được đặc trưng bởi sương mù não, chóng mặt, choáng váng, lú lẫn và khó tập trung. Vì các sợi cơ và dây thần kinh của bạn cần canxi, nên việc không có đủ khoáng chất quan trọng này sẽ làm cạn kiệt nguồn dự trữ canxi của các tế bào, gây ra kiệt sức và thờ ơ.

3. Bạn bị chuột rút và co thắt cơ bắp

Dấu hiệu thiếu canxi là chuột rút và co thắt cơ. Khi các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, tình trạng chuột rút cơ bắp ngày càng trở nên phổ biến (đặc biệt là ở phía sau cẳng chân của bạn) và bạn có thể bị cứng cơ, đau nhức. Đó là bởi vì canxi cần thiết để giúp cơ bắp co lại và thư giãn, theo một ấn phẩm năm 2018 trên Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism.

Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ bắp của bạn bị thiếu canxi, các tế bào thần kinh trở nên không ổn định và hoạt động một cách tự nhiên, điều này có thể gây ra các cơn co thắt cơ bắp gây đau đớn.

4. Bạn có sức khỏe răng miệng kém

Thiếu canxi có thể gây rắc rối cho lần khám nha sĩ tiếp theo của bạn. Giống như xương của bạn, canxi giúp giữ cho răng của bạn khỏe mạnh. Tất cả mọi thứ bạn ăn và uống đều tạo ra vi khuẩn trong miệng, làm suy giảm khoáng chất trong răng của bạn.

Có đủ lượng canxi có thể giúp ngăn ngừa sự mất mát khoáng chất như vậy. Nếu không có đủ lượng canxi, răng của bạn sẽ cạn kiệt các khoáng chất cần thiết để giữ cho chúng chắc khỏe. Điều đáng lo ngại hơn là thiếu canxi có thể dẫn đến bệnh nha chu (viêm nướu và xương quanh răng), có liên quan đến ung thư.

5. Nhịp tim của bạn bất thường

Canxi đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của tim. Ví dụ, nhịp tim không đều (loạn nhịp tim) là dấu hiệu phổ biến của lượng canxi không đủ trong máu và là nguyên nhân hàng đầu gây đột tử do tim, theo một ấn phẩm năm 2017 trên Clinical Medicine Insights: Cardiology.

Ảnh minh họa: Internet

Đó là bởi vì tim là một cơ bắp và khi các tế bào của nó không nhận đủ canxi, chúng sẽ ngừng hoạt động bình thường và có thể gây co thắt cơ tim, theo một bài báo năm 2018 trên tạp chí Frontiers in Physiology. Hơn nữa, các mạch máu của bạn bị co lại khi nồng độ canxi thấp, dẫn đến nhịp tim không đều.

Theo Eating well