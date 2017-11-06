Áp dụng ngay 3 cách trị chấy bằng hạt na đơn giản hiệu quả mà vô cùng tiết kiệm

Trong hạt na chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho da đầu và mái tóc. Nó hỗ trợ tẩy tế bào chết, chống viêm, kháng khuẩn, ngăn ngừa sự xâm nhập của các yếu tố gây hại bên ngoài với mái tóc. Hạt na khi nghiền thành bột và áp dụng lên tóc sẽ loại bỏ bụi bẩn, sạch gàu, hết ngứa và tiêu diệt được ký sinh trùng gây hại.

Bạn hay nghĩ rằng, hầu hết các loại hạt của trái cây đều không có tác dụng gì và thường bỏ đi. Nhưng không hoàn toàn vậy, có một số loại trái cây có nhiều lợi ích khác nhau cho sức khỏe và cả làm đẹp Trong đó, ta phải kể đến đó là cách trị chấy bằng hạt na . Đây là phương pháp tự nhiên đã được sử dụng phổ biến và mang lại những hiệu quả nhất định. Bạn có thấy cách này lạ không? Tham khảo bài viết này để xem hạt na giúp trị chấy rận như thế nào và công thức áp dụng ra sao nhé.

Có khá nhiều người chưa từng nghe qua phương pháp này và không chắc chắn được nó có mang lại hiệu quả như lời đồn hay không? Nhưng thực sự hạt na giúp loại bỏ chấy rận, trứng chấy trên đầu rất tốt, hỗ trợ ngăn ngừa sự sinh xôi của chúng cũng như tiêu diệt tận dụng. Nếu như bạn chưa tin thì hãy thử dùng cách trị chấy bằng hạt na này thử xem. Vì nó đảm bảo an toàn tuyệt đối nên bạn có thể tự mình trải nghiệm.

Cách trị chấy bằng hạt na

Vì hạt na rất lành tính nên nó có thể kết hợp với nhiều sản phẩm khác nhau để tạo nên công thức điều trị chấy rận hiệu quả.

Cách 1: Dùng nước ấm và bột hạt na

Đây là biện pháp được cho là đơn giản nhất mà bạn có thể dùng để tiêu diệt đám chấy đáng ghét đang đeo bám trên da đầu của bé cũng như có thể áp dụng cho người lớn.

Bạn hãy lấy hạt na hoặc hạt mãng cầu đem phơi khô rồi lấy rang lên và nghiền nhuyễn thành bột. Sau đó bạn hãy đun sôi 1 nồi nước nhỏ rồi cho bột hạt na vào nấu chung thêm một chút. Tắt bếp, đợi cho nước này nguội rồi dùng nó để gội đầu. Xoa bóp nhẹ nhàng với nước hạt na khoảng 5 – 10 phút rồi gội lại lần nữa với nước sạch là được.

Cách 2: Kết hợp hạt na và giấm ăn

Giấm ăn được lên men từ gạo nên nó chứa nhiều thành phần dưỡng chất, đặc biệt là axit amin. Thành phần này giúp bạn sẽ dàng gội sạch bụi bẩn và các ký sinh trùng gây hại đem bám trên da đầu. Kết hợp sản phẩm này trong cách trị chấy rận bằng hạt na sẽ mang lại cho bạn hiệu quả nhanh chóng hơn.

- Cũng giống như phương pháp vừa nêu trên, bạn hãy nghiền hạt na thành bột.

- Sau đó trộn với một lượng giấm ăn vừa đủ để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

- Thoa đều hỗn hơp này lên tóc khi vẫn còn khô, vuốt tóc từ gốc đến ngọn để đảm bảo mọi nơi trên da đầu đều được hỗn hợp này bao phủ.

- Lấy khăn hoặc mũ tắm trùm kín đầu lại.

- Bạn hãy giữ nguyên như vậy cho đến sáng hôm sau hoặc đợi khoảng 2 tiếng sau rồi gội sạch lại với dầu gội thảo dược là được.

Cách 3: Dùng hạt na và dầu oliu

Dầu oliu vốn dĩ đã có khả năng điều trị chấy rận, nếu bạn kết hợp 2 sản phẩm này lại thì sẽ tạo nên công thức tuyệt vời giúp rút ngắn thời gian diệt chấy rận xuống thấp nhất.

Bằng cách trộn bột hạt na với dầu oliu và chút nước cốt chanh. Khuấy đều để hỗn hợp trở nên sền sệt. Sau đó áp dụng hỗn hợp này lên tóc tương tự như cách trên là được.

Đây chính là 3 cách điều trị chấy rận bằng hạt na đơn giản và hiệu quả chỉ sau lần áp dụng đầu tiên. Hãy chọn ngay công thức phù hợp và xem kết quả loại sạch chấy rận của nó nhé.