Ăn củ dền nhận ngay 4 công dụng và 4 lưu ý khi sử dụng mà bạn cần biết

Bên trong củ dền và cả lá của nó có chứa nhiều vitamin A, B1, B2, B6 và C. Đặc biệt, lá và thân rau dền chứa nhiều chất sắt hơn cả rau bina (còn gọi là: rau chân vịt, spinach). Ngoài ra, củ dền cũng chứa rất nhiều khoáng chất như: canxi, magiê, đồng, phốt pho, natri và sắt.

Củ dền, thuộc loại củ cải ngọt (tên gọi tiếng Anh là Beetroot) hay được gọi là củ dền đỏ (Red beet), thường được trồng nhiều nhất ở các khu vực tại Anh Quốc, Trung Mỹ và Bắc Mỹ. Củ dền đỏ khác với củ cải đường (Sugar beet) - thường có kích thước củ to hơn, màu trắng và chuyên dùng để chiết lấy đường.

Hơn thế nữa, củ dền cũng cung cấp các chất như: choline (một chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin B, acid folic, iốt, mangan, natri hữu cơ, kali, chất xơ và carbohydrates ở dạng đường tiêu hóa tự nhiên.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim: Củ dền là nguồn cung cấp folate và betaine dồi dào - giúp giảm mức độ homocysteine trong máu. Chất này có thể gây viêm làm tổn thương động mạch và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Tăng cường sức khỏe của mắt: Củ dền chứa nhiều lutein - giúp bảo vệ mắt khỏi bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Chúng cũng chứa nhiều chất dưỡng chất thực vật có thể giúp cải thiện sức khỏe của mắt và các mô thần kinh.

Củ dền chứa nhiều lutein - giúp bảo vệ mắt khỏi bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Ảnh: Internet

Tăng cường hoạt động của não: Củ dền tạo ra axit nitric, giúp tăng lưu lượng máu đi khắp cơ thể, kể cả não. Nghiên cứu cho thấy, uống nước củ dền giúp tăng lưu lượng máu đến chất trắng của thùy trán.

Hỗ trợ gan: Chất chống oxy hóa betaine có khả năng giúp ngăn ngừa hoặc giảm tích tụ mỡ trong gan. Betaine cũng có thể giúp bảo vệ gan khỏi các chất độc. Nó cũng làm giảm căng thẳng oxy hóa trên gan

4 lưu ý khi sử dụng củ dền để không ảnh hưởng đến sức khỏe

Cản trở quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng và gây nên bệnh sỏi thận: Lượng chất oxalate (chất gây nên bệnh sỏi thận) chiếm tỉ lệ khá cao, chất này có đặc tính kháng dinh dưỡng, gây cản trở quá trình hấp thu dinh dưỡng của cơ thể bao gồm cả canxi, gây kết tủa canxi khi đi qua ruột. Nên khi ăn quá nhiều củ dền sẽ khiến bạn có nguy cơ bị sỏi thận.

Ăn quá nhiều củ dền sẽ khiến bạn có nguy cơ bị sỏi thận. Ảnh: Internet

Có thể gây chóng mặt do quá trình thải độc và hạ huyết áp: Nước ép củ dền có thể làm cho người uống cảm thấy chóng mặt khi một số chất trong củ dền đang làm nhiệm vụ loại bỏ chất độc tố trong cơ thể. Tác dụng này sẽ nhanh chóng qua nhanh thôi! Đồng thời bạn cũng nên chú ý đến lượng nước ép củ dền khi dùng.

Không dùng nước ép củ dền pha sữa vì có thể gây ngộ độc: Hiểu được lợi ích của củ dền đối với sức khỏe người dùng, một số bà mẹ thường hay dùng nước củ dền để pha sữa cho trẻ. Điều này vô cùng nguy hiểm, vì nó có thể gây ngộ độc, nhất là trẻ dưới 5 tháng tuổi.

Tránh dùng quá nhiều củ dền vì ảnh hướng đến hệ tiêu hóa: Củ dền là loại củ chứa nhiều FODMAPs (nhóm tinh bột kém hấp thu) dưới dạng fructans (là những chất bột đường chuỗi ngắn, thức ăn của các loại vi khuẩn đường ruột). Nên có thể gây ra một số triệu chứng khó tiêu hóa với những người nhạy cảm và bị hội chứng ruột kích thích.