6 loại combo trái cây bổ sung năng lượng cho buổi sáng

Sống khỏe 12/03/2022 16:40

Trái cây thực sự là thực phẩm hoàn hảo cho sức khỏe. Đây là cách dễ dàng nhất để cơ thể chúng ta tiêu hóa. Tất cả trái cây đều tốt cho bạn, nhưng chúng ta nên ăn chín để tiêu hóa đúng cách và dùng chúng để cung cấp năng lượng và vitamin cho cơ thể.

Hãy coi tất cả màu sắc, hình dạng và kết cấu của các loại trái cây là chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng thực vật khác nhau để nạp vào. Và sau đó bao gồm nhiều loại trái cây trong chế độ ăn uống của bạn để tận dụng tất cả những lợi ích mà chúng mang lại - từ chống cảm lạnh và ngăn ngừa viêm nhiễm đến làm cho làn da tươi sáng và mái tóc bóng mượt hơn.

Thay vì ngồi thưởng thức một miếng bánh mì nướng hoặc một miếng trứng rán vào buổi sáng, hãy làm điều gì đó tuyệt vời cho sức khỏe của bạn và thưởng thức một trong những đĩa trái cây ngon lành này.

1. Chống viêm: Cherry, dứa, việt quất

Dứa chứa nhiều vitamin C và một loại enzyme gọi là bromelain có tác dụng giảm viêm ruột, tăng cường chức năng miễn dịch và kích thích tiêu hóa protein. Hãy thử kết hợp dứa với quả việt quất, loại quả chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin A, C và E.

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Anthocyanin là chất chống oxy hóa chính trong cả quả việt quất và anh đào và là thứ mang lại cho những loại quả này màu sắc xanh và đỏ tuyệt đẹp. Hãy dùng các loại quả anh đào chua thay cho những quả ngọt vì chúng được chứng minh là có chứa lượng hợp chất phenolic cao hơn, mang lại tác dụng chống viêm mạnh hơn.

2. Tăng cường miễn dịch: Bưởi, kiwi, dâu tây

Kiwi, bưởi và dâu tây có thể cung cấp cho hệ thống miễn dịch năng lượng cần thiết để giữ cho bạn khỏe mạnh. Kiwi rất giàu vitamin C, giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do có thể dẫn đến viêm trong cơ thể.

Bưởi và dâu tây cũng là một số loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C hàng đầu (chứa nhiều C hơn cam). Hai loại quả này có thể giúp tăng cường miễn dịch và chống lại bệnh tật. Giàu cả vitamin A và C, hạt dâu tây cũng chứa các khoáng chất hỗ trợ chức năng miễn dịch. Đây sẽ là một đĩa trái cây tuyệt vời để ăn trước một chuyến bay dài để hệ thống miễn dịch của bạn mạnh mẽ và sẵn sàng hoạt động.

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3. Chống oxy hóa: Vả, nho đỏ, lựu

Ba loại trái cây này chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất chống lại bệnh tật, bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do và giữ cho cơ thể trẻ trung. Chất resveratrol trong nho đỏ và rượu vang đỏ cung cấp các đặc tính chống oxy hóa và chống lão hóa mạnh mẽ, giúp chống lại bệnh tật và các dấu hiệu lão hóa. Nho cũng chứa nhiều lutein và zeaxanthin, giúp thị lực của chúng ta luôn mạnh mẽ và có thể giảm thiểu tác hại của tia cực tím.

Lựu chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn hầu hết các loại trái cây và có thể giúp đẩy lùi tác hại của các gốc tự do trên da. Quả sung không chỉ ngon mà còn rất giàu khoáng chất bao gồm kali, canxi, magiê, sắt, đồng và là nguồn cung cấp vitamin A, E và K. Việc kết hợp một số loại trái cây chống oxy hóa này có thể giúp chống lại bệnh tật, lão hóa và giữ gìn sức khỏe trẻ trung hơn.

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4.  Giải độc: Goji berry, dưa hấu, chanh

Cơ thể không thể giải độc nếu không có sự trợ giúp của các loại thực phẩm giúp hydrat hóa và thải chất độc ra khỏi hệ thống. Vì vậy, hãy bắt đầu với dưa hấu, chứa 92% nước và cũng chứa một chất giải độc chính gọi là glutathione. Nó cũng là một nguồn cung cấp lycopene và vitamin A và C, hỗ trợ thêm trong việc giải độc và chống lại các gốc tự do.

Siêu kiềm khi tiêu hóa, chanh cũng là một chất khử độc mạnh và có chất kháng khuẩn và kháng vi-rút. Hãy thêm nó vào nước trái cây xanh (với nhiều mùi tây và dưa chuột để giảm đầy hơi), hoặc uống với nước ấm vào buổi sáng đầu tiên để giúp làm sạch cơ thể và tốt cho tiêu hóa.

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Và đừng quên quả goji. Những anh chàng nhỏ bé này là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa, vitamin (A, B, C và E), sắt và choline, những thứ mà gan cần cho quá trình giải độc.

5. Làm đẹp: Blackberry, đu đủ, dưa đỏ

Đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng hỗ trợ sản xuất collagen. Nó cũng chứa một loại enzyme gọi là papain giúp chống lại các tổn thương trên da. Quả mâm xôi là loại trái cây ngon ít đường chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin A và C.

Dưa đỏ chứa beta-carotene, được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể và giúp làm cho làn da tươi sáng hơn và mái tóc thêm chắc khỏe, bóng mượt.

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6. Cung cấp năng lượng: Chuối, bơ, táo

Những loại trái cây giàu chất dinh dưỡng này sẽ bổ sung và giữ năng lượng cho bạn hoạt động trong nhiều giờ. Chuối cung cấp cho chúng ta năng lượng nhanh chóng và là một lựa chọn tuyệt vời trước khi tập luyện. Chất béo lành mạnh trong quả bơ làm chậm quá trình tiêu hóa và tốt hơn để kết hợp vào bữa ăn sau khi tập luyện của bạn.

Táo có nhiều chất xơ và sẽ giúp bạn no lâu. Hãy lựa chọn của bạn hoặc chọn cả ba. Nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn năng lượng bùng nổ, những loại quả này sẽ mang lại kết quả tuyệt vời đấy !

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Tất cả những sự kết hợp trái cây này đều mạnh mẽ và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Từ việc tăng cường chất chống oxy hóa và chống viêm cho đến làn da sáng đẹp và khả năng miễn dịch mạnh mẽ, hãy bổ sung những loại trái cây này mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe và thêm tươi sáng làn da.

Ảnh minh họa: Internet

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