5 dấu hiệu trên gương mặt cảnh báo GAN đang 'khóc thét', lá gan đã gặp vấn đề cần phải đi thăm khám và kiểm tra ngay

Sống khỏe 11/05/2023 05:27

Nếu bỗng một ngày, trên gương mặt của bạn xuất hiện những dấu hiệu này thì hãy đi thăm khám ngay nhé. Đây được cho là những dấu hiệu cảnh báo lá gan bạn đang bị tổn thương đấy.

Hôi miệng

Nếu bạn bỗng thấy mình bị hôi miệng dù đã đánh răng, súc miệng kỹ càng thì nên đề phòng. Đó có thể là do chức năng gan bị suy giảm. Nguyên nhân của hiện tượng này là do gan tác động đến quá trình tiết mật, khi sự tiết mật bị tắc nghẽn sẽ gây ra chứng khó tiêu.

Thông thường, những bệnh nhân mắc bệnh gan thì ngay từ khi mới khởi phát đã có tình trạng hôi miệng kéo dài, mùi này sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu không được chữa trị kịp thời.

Do đó, nếu đã vệ sinh răng miệng sạch sẽ mà vẫn hôi miệng thì hãy đi kiểm tra sớm nhé.

Màng cứng ở mắt biến đổi sang màu vàng

Gan thông đến mắt, tình trạng màng cứng ở mắt biến đổi thành màu vàng cảnh báo có thể gan bạn đang bị tổn thương  nặng. Đây là một trong những triệu chứng quan trọng để chẩn đoán bệnh gan. Nếu là viêm gan A và viêm gan B cấp tính, mức độ màu vàng ở màng cứng sẽ khác nhau. Nếu có vòng sắc tố giác mạc, đây là đặc điểm chính của bệnh nhân mắc bệnh Wilson.

Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu phát hiện, hơn một nửa số bệnh nhân bị xơ gan sẽ phát triển triệu chứng này vì xơ gan làm cho dịch mật không được bài tiết, tăng bilirubin. Do đó, khi mắt bất ngờ chuyển sang màu vàng, bạn nên đi khám sức khỏe ngay lập tức.

5 dấu hiệu trên gương mặt cảnh báo GAN đang 'khóc thét', lá gan đã gặp vấn đề cần phải đi thăm khám và kiểm tra ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bong tróc da môi

Tình trạng bong tróc môi thường xảy ra khi thời tiết hanh khô nên bạn cần uống nhiều nước hơn để cải thiện triệu chứng này. Tuy nhiên, nếu đã bổ sung đủ nước mà triệu chứng bong tróc da môi vẫn không được cải thiện thì bạn nên nghĩ đến nguy cơ gan bị rối loạn chuyển hóa. Nếu gan bị tổn thương thì quá trình trao đổi chất sẽ không làm việc tốt, từ đó khiến môi bị bong tróc, thiếu độ ẩm.

Môi màu tím

Môi có màu tím, biểu hiện can khí ứ đọng, máu không thông. Can khí ứ đọng, trong trường hợp bình thường là do tâm trạng bực bội, áp lực lớn. Đồng thời, can khí ứ đọng còn dẫn đến miệng khô, miệng đắng và hôi miệng.

5 dấu hiệu trên gương mặt cảnh báo GAN đang 'khóc thét', lá gan đã gặp vấn đề cần phải đi thăm khám và kiểm tra ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chảy máu nướu răng

Nhiều người thường nghĩ đến bệnh về răng miệng khi bị chảy máu nướu răng, nhưng đây cũng là dấu hiệu điển hình của bệnh về gan. Chức năng gan hoạt động không ổn định sẽ khiến quá trình phân hủy chất độc gặp vấn đề, từ đó dễ gây tích tụ độc tố trong cơ thể và làm tổn hại đến các tế bào.

Điều này cũng có thể làm cho lớp nội mạc mao mạch bị vỡ, gây chảy máu nướu. Vì vậy, nếu thường xuyên có hiện tượng chảy máu nướu răng thì bạn nên đến bệnh viện kiểm tra ngay để loại trừ bệnh về gan.

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