Nháy mắt được nêu rõ là những cử động không có chủ ý, thường xảy ra ở cả hai bên mắt, do co thắt cơ dưới da mi, cơ vòng mi phần trước sụn và cung mày. Khi nháy mắt thì cơ vùng mặt cũng có thể co giật theo, các cơn co có thể kéo dài trong vài giây đến vài phút.

Biểu hiện nháy giật mắt ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Internet

Thông thường, nháy mắt không phải là biểu hiện quá đáng ngại. Đôi lúc nháy mắt cũng có những tác dụng tích cực. Ví dụ: tác dụng làm giảm căng thẳng ở mắt, tránh khô mắt, loại bỏ các hạt bụi vướng vào mắt…